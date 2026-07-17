La gigafactoría de Zaragoza rebaja de 2.000 a 800 los trabajadores chinos que llegarán para las obras

La futura fábrica de baterías que impulsan Stellantis y la china CATL en Figueruelas (Zaragoza) prevé iniciar su actividad a finales de 2026 con una plantilla de 4.000 trabajadores locales, mientras que durante la fase de construcción y montaje contará con unos 800 trabajadores procedentes de China, una cifra muy inferior a las estimaciones iniciales que manejaban los promotores del proyecto y que llegaron a situarse en torno a 2.000 empleados desplazados.

Así lo aseguran a Europa Press fuentes de Contemporary Amperex Stellantis Energy (CSE), la sociedad conjunta creada por Stellantis y CATL para desarrollar la planta aragonesa, que contará con una plantilla de 4.000 empleados desde el inicio de la producción y no cuanto cuando alcance su máxima actividad, como se había comunicado hasta ahora. La compañía mantiene además el objetivo de alcanzar, a pleno rendimiento, una capacidad de producción de un millón de baterías al año a partir de 2028.

La previsión de 4.000 empleos supone concretar el volumen de plantilla con el que arrancará la factoría, uno de los mayores proyectos industriales en marcha en España, respaldado por una inversión de 4.100 millones de euros, de los que 300 millones proceden de ayudas euopras del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Otra de las novedades avanzadas por la agencia es la reducción del personal chino que participará en la construcción y puesta en marcha de las instalaciones. De acuerdo con estas fuentes, serán unos 800 trabajadores desplazados desde China, frente a las previsiones iniciales que llegaron a trasladarse a distintas administraciones y que contemplaban la llegada de alrededor de 2.000 especialistas para ejecutar las obras y el montaje de la maquinaria.

La gigafactoría ocupará cerca de 370.000 metros cuadrados y está llamada a convertirse en una de las principales fábricas europeas de baterías para vehículos eléctricos. La producción se destinará a abastecer al grupo Stellantis con el objetivo de acelerar la fabricación de vehículos eléctricos más asequibles tanto para el mercado español como para el resto de Europa.

La estrategia china de Stellantis

Estas previsiones en la creciente alianza de Stellantis con fabricantes chinos. Mientras otros grandes grupos europeos han anunciado recortes de capacidad productiva, el fabricante de marcas como Peugeot, Opel, Citroën o Fiat ha reforzado su colaboración con empresas del gigante asiático para acceder a tecnología de baterías y plataformas de vehículos eléctricos.

Además de la gigafactoría de CSE, Stellantis Figueruelas comenzará a fabricar durante el segundo semestre de 2026 el SUV eléctrico B10 de la marca china Leapmotor y ya ha anunciado que producirá a partir de 2028 un nuevo SUV de Opel basado en la tecnología de su socio asiático, dentro de una inversión cercana a los 200 millones de euros en la planta aragonesa.

A estas alianzas se suma el reciente acuerdo con el fabricante chino Dongfeng para impulsar la marca premium Voyah en Europa y desarrollar nuevos modelos destinados al mercado chino.