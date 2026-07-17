En las granjas arrasadas de Uncastillo: "No entiendo cómo ha podido pasar esto en un solo día"

Algún vecino de Uncastillo ha desafiado a la orden de desalojo del municipio para tratar de salvar sus granjas y naves. "Con la naturaleza no hay quién pueda", dice Javier Pérez que ha pasado la noche en un pueblo en el que no se escuchaba "ni un alma" mientras oía el paso de helicópteros y el resplandor del fuego junto al embalse de las Anas. La preocupación ha sido constante.

"No entiendo cómo han permitido que en solo una noche pase todo esto", asegura junto a su granja, ahora parada, que el fuego ha rodeado completamente. "El corral de El Salvador no se ha salvado, con todo el tiempo que he pasado reparando el tejado", señala junto a los restos humeantes.

"Hasta que den el aviso de volver aquí no se podrá hacer nada", manifiesta. "Aquí solo quedamos los extraviados", reconoce.

Varias parideras calcinadas por el incendio, cerca de Uncastillo. / Pablo Ibáñez

Los montes que rodean Uncastillo son en este momento un hervidero de camiones de bomberos y vuelos de helicópteros que cargan en las balsas cercanas.

"Ya pueden llenar de agua el monte que no hay nada que hacer, se tendrían que centrar en despejar los cortafuegos", asegura Pérez que calcula las pérdidas materiales del incendio. "La gente está muy preocupada, porque no tenemos nada de información", se queja.

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