La impotencia de Uncastillo, un pueblo “negro” rodeado de llamas: “Esto es desolador, está todo quemado”

Un pueblo “negro” rodeado de llamas. Un panorama “desolador”. Esa es la dura imagen de Uncastillo en la segunda jornada de intensa lucha contra las llamas. Sin casi cobertura y lejos del centro de mando del incendio, situado en Farasdués, los vecinos que de forma voluntaria permanecen en el pueblo desalojado para colaborar con el avituallamiento de los equipos de extinción.

El incendio de las Cinco Villas lleva camino de convertirse en una de las grandes tragedias forestales de la comunidad. Con más de 12.600 hectáreas avanza el fuego avanza descontrolado por los barrancos de una zona natural de alto valor turístico y paisajístico en la que solo se salvan algunos chopos en los rebrigos que guardan más humedad.

“Dad la vuelta, esta zona no es segura”, ordenan los responsables de Protección Civil en la carretera que une Uncastillo con Luesia a cinco tractoristas que buscan reforzar los cortafuegos. El fuego avanza con fuerza tras superar la cresta que les separa del río Arba a la zona en la que se encuentra el pozo de Pígalo. “Esto es una puta mierda, pero es lo que hay”, dice uno de ellos. “Nosotros no podemos hacer nada, no se puede hacer nada”, explica con impotencia el agricultor Javier Garín, tratando de coordinar los trabajos.

La falta de cobertura complica las idas y venidas en una zona negra y arrasada que abarca más de 60 kilómetros de perímetro. Los agentes de Protección de la Naturaleza asumen el desgaste al que se enfrentan, sabiendo que sobre el terreno está desplegada la máxima potencia de ataque que permite el tener que hacer frente a este y el resto de los incendios que se han desatado en Aragón en una de las jornadas más trágicas que se recuerdan. “Los equipos llevan más de tres días trabajando sin descanso”, explica en medio de un crepitar de llamas que impresiona.

Los voluntarios han llegado de toda la comarca, atendiendo a los focos que se avivan en todo el perímetro de Uncastillo. El viento y el calor sofocante no dan tregua. “Los medios aéreos son fundamentales, esto va a estar toda la tarde así”, indica uno de los coordinadores de voluntarios, Jesús Aznárez.

Los hidroaviones cargan en los embalses de de Yesa y San Bartolomé, los helicópteros pueden hacerlo en balsas más modestas como la de Anás. El incendio que se originó en Orés está provocando grandes daños en toda la comarca y todavía mantiene desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Petilla de Aragón. Cinco carreteras impiden el acceso a la zona afectada.

Jesús Vajillero, otro de los agricultores, destaca la gran preocupación que se vive en todos los caminos. “Ahora lo fundamental es el reparto de agua y que todo el mundo sea prudente”, dicen. Los avisos por los walkis advierten de las zonas en las que se avivan las llamas. Nadie está seguro todavía en el área que controlan los equipos del Infoar.

En total el operativo formado por unos 450 efectivos, más de 30 medios aéreos y más de 300 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se centran en consolidar el perímetro del incendio forestal y vigilar especialmente el flanco derecho. El Gobierno de Aragón ha pedido evitar este fin de semana los desplazamientos a las zonas próximas, salvo por causas estrictamente necesarias. "Menos tráfico y movimiento en la zona facilita el trabajo de los servicios de emergencia y mejora la seguridad", han dicho.

El incendio encara las horas más difíciles de la tarde fuera de la capacidad de extinción centrando los trabajos en mantener las llamas fuera de los pueblos, algo que se ha logrado parcialmente. De hecho, el recorrido entre municipios permite observar un amplio reguero de construcciones, granjas y pajares destruidos por el efecto del fuego. La mayor preocupación está en Luesia. “Esto o lo para Yesa o el mar”, lamentan con humor agridulce en la terraza del bar El Tarro, punto neurálgico de la coordinación de voluntarios, en la desierta plaza de Uncastillo.