Juslibol celebra sus fiestas por todo lo alto
Las actuaciones músicales, las tradiciones y los concursos protagonizan desde hoy y hasta el martes 28 de julio una amplia y variada programación diseñada para todos los públicos
Juslibol honra a San Pantaleón con un programa festivo muy variado y completo. Desde este 17 de julio y hasta martes 28, los vecinos disfrutarán de una serie de actos festivos y lúdicos para todas las edades.
Los actos prefestivos arrancan esta tarde con una fiesta de la espuma. Mañana será el turno de los concursos, con el concurso de pesca por la mañana y el concurso de guiñote por la tarde.
El domingo 19 de julio terminará el primer fin de semana con el pregón a cargo del equipo de fútbol Ajax Juslibol B, cuyos integrantes tendrán el honor de iniciar las fiestas de forma oficial y poner el broche de oro a una temporada histórica, tras lograr el ascenso a Segunda Regional B.
Tras un día de descanso, desde el martes 21 hasta el 28 de julio habrá actividades para los más pequeños, futbolín, vaquillas y varias actuaciones musicales. Una de las más destacadas será la de Leticia Sabater, que animará al público con su espectáculo el jueves 23, a partir de las 23.00 horas.
El lunes 27 de julio se celebrarán por la mañana la procesión y la misa en honor a San Pantaleón. El martes, los vecinos se despedirán de las fiestas por todo lo alto degustando una deliciosa tortilla de patata.
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