Política sanitaria
La lista de espera quirúrgica en Aragón afronta el verano con más de 7.800 pacientes pendientes de una operación
En el último mes registra 162 personas más, condicionadas por la huelga de médicos contra el estatuto marco
Aragón sigue arrastrando los efectos de las sucesivas huelgas de médicos en sus listas de espera. A cierre de junio, según los últimos datos, un total de 7.813 personas aguardan una operación desde hace más de seis meses, lo que supone 162 pacientes más que en el mes anterior.
Es la cuarta subida consecutiva de la demora quirúrgica en la comunidad en lo que va de año, condicionada por los paros de los profesionales y sus protestas contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, pero también, a principios de año, contra el Gobieron de Aragón. La espera se va acumulando y la consejería no puede reasignar de forma inmediata una nueva cita a los pacientes a los que se les cancela la operación, por lo que la demora va en incremento.
En estos momentos, el contexto es más crítico porque empieza el periodo estival, cuando la actividad baja por las vacaciones y, consecuentemente, no se puede operar tanto como en un mes habitual. "Ante esta situación el Gobierno de Aragón ha priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida", indican desde Sanidad. Desde que comenzó la huelga contra el Estatuto Marco, en la comunidad se han suspendido de más de 4.900 intervenciones quirúrgicas.
De las 7.813 personas en lista de espera, un total de 2.452 están en la especialidad de Traumatología, seguidas de las 1002 de Cirugía Genera y de Digestivo. En tercer lugar está Angiología y Cirugía Vascular, con 952 pacientes en situación de demora, seguido de Otorrinolaringología, con 875 personas. En Neurocirugía hay 662 aragoneses pendientes de una operación desde hace más de seis meses y 594 en Oftalmología.
Fuentes de Sanidad matizan que de todos los pacientes con demoras de más de 180 días, casi 2.684 aguardan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, lo que supone el 34,4% del volumen total de la lista de espera de larga duración.
Por provincias, en Zaragoza hay 6.959 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Teruel, 579 y en Huesca, 275. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 139 pacientes. Teruel aumenta en 12 pacientes y la cifra en la provincia de Huesca asciende 11 pacientes respecto al mes anterior.
Dadas las consecuencias del contexto de huelgas médicas que se han ido sucediendo en los últimos meses y el hecho de que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, el departamento "lamenta que la falta de negociación del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico haya repercutido en los pacientes aragoneses", señalan.
"Tras un año de confrontación y falta de diálogo de un ministerio que considera que las listas de espera son un problema territorial, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna solución ni ha alcanzado ningún acuerdo en este aspecto", han indicado.
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