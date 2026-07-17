El PP vuelve a apostar por Chueca, Orduna y Buj para las capitales de provincia de Aragón

El Partido Popular apuesta a caballo ganador para las elecciones municipales de 2027. Los conservadores vuelven a confiar en Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel) como cabezas de lista de su formación para las elecciones de mayo de 2027. Las tres regidoras, que encabezaron el proyecto popular para los consistorios aragoneses, volverán a ser las referencias políticas del PP en los próximos comicios.

Las tres regidoras han anunciado este viernes su candidatura, instantes antes de que el secretario general de la formación, Miguel Tellado, confirmara los candidatos del PP en todos los ayuntamientos de capitaltes de provincia de España. Al igual que Chueca, Orduna y Buj, los conservadores mantienen como primeros de sus listas a todos aquellos candidatos que alcanzaron la alcaldía en 2023. El acto definitivo será este fin de semana, en Santiago de Compostela, en un evento presidido por Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, que se reunirá con los candidatos de 2027.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, volverá a ser la candidata del PP en las elecciones municipales "para seguir transformando nuestra ciudad", según ha expresado en un vídeo compartido en sus redes sociales. "Hace ya más de tres años que me disteis vuestra confianza", ha recordado Chueca, que ha calificado de "maravilloso" su tiempo al frente del consistorio, en el que "no se ha dejado de trabajar para que Zaragoza mejore".

"Y ahora, con más ilusión que nunca, quiero seguir trabajando para vosotros, para seguir transformando Zaragoza y que brille como merece", ha insistido Chueca, que ha garantizado que "lo mejor está por llegar".

Chueca buscará la mayoría absoluta, objetivo que rozó en 2023 al quedarse a un solo escaño de asumir el control total del ayuntamiento para el PP. Sin embargo, podría complicarse ese objetivo ya que el crecimiento de Zaragoza llevaría al consistorio a tener 33 sillones, haciendo más complicada la consecución de mayorías. Durante estos tres años, Chueca ha tenido una relación con altibajos con Vox, su socio prioritario, marcada por la situación de la política nacional y autonómica.

Orduna afronta "el reto" con "la misma ilusión"

La alcaldesa de Huesca, la popular Lorena Orduna, volverá a ser la candidata de los conservadores a la alcaldía de la capital altoaragonesa. En una publicación en sus redes sociales, Orduna ha confirmado que Núñez Feijóo la ha vuelto a elegir como número uno de la lista del PP en Huesca. "Para seguir transformando la ciudad", se ha comprometido la regidora, que ha asegurado que asume "el reto" con "la misma ilusión y ganas" que cuando lo hizo en 2023, en unas elecciones que fueron el estreno de su carrera política.

Para la actual alcaldesa, la transformación de Huesca en estos años es "innegable" y en sus redes ha dicho que "el cambio que hemos vivido en Huesca hará también, sin duda, un futuro para España". Por eso, ha continuado, "os esperamos este sábado en Santiago de Compostela con Alberto Núñez Feijoó".

Orduna rozó en 2023 la mayoría absoluta, al lograr 12 de los 25 concejales que tiene el Ayuntamiento de Huesca. La popular tuvo que llegar a un acuerdo con Vox, socio en el primer tramo del ciclo político. Las cosas se le facilitaron al año de asumir el bastón de mando, con la salida de Antonio Laborda, exportavoz de la ultraderecha en el consistorio, a la no adscripción. Desde entonces, Orduna ha sacado adelante Presupuestos y las principales normativas de la mano de Laborda.

Buj buscará su segunda mayoría absoluta en Teruel

Momento dulce para Emma Buj, que hace apenas un mes fue nombrada presidenta del PP en la provincia de Teruel y este viernes ha confirmado su candidatura para seguir al frente del consistorio de la capital turolense. Buj, que lleva más de una década dirigiendo la ciudad, buscará su segunda mayoría absoluta, tras la cosechada en 2023.

Emma Buj, en Teruel, después de anunciar su candidatura a la alcaldía. / PP Teruel

"Vuelvo a presentarme a la Alcaldía de Teruel con la misma ilusión que el primer día, pero también con el bagaje de los logros conseguidos", ha afirmado Buj, quien ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con energías renovadas" y convencida de que la ciudad atraviesa "un momento de crecimiento y expansión", según ha informado el PP en una nota de prensa.

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Emma Buj ha explicado que su decisión de volver a encabezar la candidatura del Partido Popular responde al deseo de seguir consolidando el crecimiento de Teruel y continuar impulsando proyectos que permitan mejorar la vida de los turolenses. "Junto con mi equipo hemos demostrado que sabemos cómo hacer un Teruel mejor y vamos a seguir trabajando para que los turolenses vuelvan a confiar en nosotros", ha señalado.