Rodrigo Cereza Lanau, seis años, se convierte en el primer Tastador Infantil de la historia de la Fiesta de la Longaniza de Graus

La Fiesta de la Longaniza de Graus ha elegido a Rodrigo Cereza Lanau, de seis años, como el primer Tastador Infantil de sus 35 años de historia. El pequeño, de Graus, se impuso entre las candidaturas presentadas gracias a un vídeo en el que conquistó al jurado con un desparpajo natural y una declaración de amor a la longaniza y a su pueblo que no dejó lugar a dudas.

La Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus creó esta figura por primera vez este año con un objetivo claro: abrir el protocolo de la Fiesta a la infancia y poner en valor el relevo generacional, la transmisión de una tradición que en Graus se hereda de padres a hijos como se hereda el acento. Rodrigo es, desde hoy, la cara de ese futuro.

Un niño que hará historia

Al tratarse de la primera edición, el nombramiento de Rodrigo Cereza Lanau queda inscrito para siempre en la historia de una de las citas gastronómicas más multitudinarias de Aragón, que cada último sábado de julio reúne a más de 10.000 personas en torno al asado de la longaniza más grande del mundo. Ningún otro niño podrá volver a ser el primero.

"Rodrigo nos conquistó desde el primer segundo. Tiene una naturalidad y unas ganas que no se pueden enseñar: se llevan dentro. Y eso es exactamente lo que buscábamos, alguien que sienta la longaniza y sienta Graus como algo suyo. Él es el futuro de esta Fiesta, y este año, además, será histórico: es el primero, y eso no se puede repetir", afirma Mía Sánchez, gerente de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus

Un colgante único, obra del escultor Fermín de Bedoya

El reconocimiento tendrá también su símbolo. Rodrigo recibirá un colgante único: una réplica en miniatura de la escultura de la "mano-parrilla" —el mismo emblema que reciben los Tastadores oficiales—, creada y donada expresamente para la ocasión por el escultor Fermín de Bedoya. Una pieza irrepetible que convierte el nombramiento en un recuerdo para toda la vida. "Para mí es un orgullo que una obra mía acabe en las manos de un niño de Graus. Un colgante no es solo un objeto: es una manera de decirle a ese pequeño que forma parte de algo más grande que él, de una tradición que viene de muy atrás y que ahora también es suya", reconoce.

Su papel el 25 de julio

Rodrigo vivirá la XXXV Fiesta de la Longaniza de Graus de primera mano el próximo sábado 25 de julio, acompañando a los Tastadores de Honor 2026 —el equipo del programa "El Campo es Nuestro" de Aragón TV— en el acto central de la jornada: la medición de la longaniza y el momento más esperado, el tasteo de la longaniza recién salida de la parrilla gigante antes de la degustación popular.

Una edición que mira al reconocimiento nacional

La creación del Tastador Infantil se enmarca en una edición especialmente significativa para la Fiesta de la Longaniza de Graus, declarada de Interés Turístico de Aragón, que este año presenta su candidatura a Fiesta de Interés Turístico Nacional, el máximo reconocimiento que puede recibir una celebración popular en España.

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Sobre la Longaniza de Graus

La Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus agrupa a los tres únicos fabricantes artesanos de este embutido tradicional del Prepirineo aragonés: Embutidos Aventín, Embutidos Artesanos Melsa y Casa Maella. Su Fiesta anual, declarada de Interés Turístico de Aragón, congrega cada último sábado de julio a más de 10.000 visitantes en torno al asado de la longaniza más grande del mundo y aspira a obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.