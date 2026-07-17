Estos son los números que han salido en el sorteo para dirimir empates en el proceso de admisión de FP y Bachillerato en Aragón

Aragón ha celebrado este viernes el sorteo para dirimir empates en los procesos de admisión de Formación Profesional y Bachillerato. Los números resultantes han sido el 00592 para el grado D de Formación Profesional (donde hay 18.787 solicitudes); el número 095 para Grado E de FP (con 290 solicitudes); y el número 1.425 para Bachillerato (2.045 solicitudes).

Estas cifras son las que dirimirán los empates en los respectivos procesos de admisión de los ciclos formativos de Grado D y Grado E de Formación Profesional -en modalidad presencial- y de Bachillerato en Aragón.

Desde el Departamento de Educación recuerdan que en Formación Profesional las listas provisionales de admitidos se publicarán el 20 de julio y las definitivas el 24 de julio. La matrícula podrá formalizarse hasta las 14.00 horas del 27 de julio. Las adjudicaciones de mejora se realizarán el 29 de julio y los días 2 y 7 de septiembre. El proceso fuera de plazo se abrirá el 17 de septiembre.

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Por su parte, en Bachillerato las listas provisionales y definitivas también se publicarán los días 20 y 24 de julio, respectivamente. La matrícula tendrá lugar entre las 9.00 horas del 29 de julio y las 14.00 horas del 30 de julio. Las adjudicaciones de mejora se celebrarán los días 2, 7 y 10 de septiembre.