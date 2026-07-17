Estos son los números que han salido en el sorteo para dirimir empates en el proceso de admisión de FP y Bachillerato en Aragón
En los próximos días se publicarán las listas provisionales de admitidos
Aragón ha celebrado este viernes el sorteo para dirimir empates en los procesos de admisión de Formación Profesional y Bachillerato. Los números resultantes han sido el 00592 para el grado D de Formación Profesional (donde hay 18.787 solicitudes); el número 095 para Grado E de FP (con 290 solicitudes); y el número 1.425 para Bachillerato (2.045 solicitudes).
Estas cifras son las que dirimirán los empates en los respectivos procesos de admisión de los ciclos formativos de Grado D y Grado E de Formación Profesional -en modalidad presencial- y de Bachillerato en Aragón.
Desde el Departamento de Educación recuerdan que en Formación Profesional las listas provisionales de admitidos se publicarán el 20 de julio y las definitivas el 24 de julio. La matrícula podrá formalizarse hasta las 14.00 horas del 27 de julio. Las adjudicaciones de mejora se realizarán el 29 de julio y los días 2 y 7 de septiembre. El proceso fuera de plazo se abrirá el 17 de septiembre.
Por su parte, en Bachillerato las listas provisionales y definitivas también se publicarán los días 20 y 24 de julio, respectivamente. La matrícula tendrá lugar entre las 9.00 horas del 29 de julio y las 14.00 horas del 30 de julio. Las adjudicaciones de mejora se celebrarán los días 2, 7 y 10 de septiembre.