La Aemet confirma la tercera ola de calor del verano: otra vez temperaturas de hasta 42 grados en Zaragoza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la llegada de la tercera ola de calor del verano, un episodio que volverá a disparar los termómetros en buena parte de España y que tendrá una especial incidencia en el valle del Ebro, donde Zaragoza podría alcanzar temperaturas de hasta 42 grados durante la próxima semana.

Según la previsión del organismo estatal, la ola de calor comenzará el martes 21 de julio y, al menos, se prolongará hasta el jueves 23, aunque no se descarta que continúe durante el fin de semana si se mantiene la actual configuración atmosférica.

Zaragoza volverá a superar los 40 grados

La Aemet sitúa al valle del Ebro entre las zonas más afectadas por este nuevo episodio de calor extremo. A partir del martes, las temperaturas máximas oscilarán entre 39 y 41 grados, mientras que el jueves 23, previsiblemente el día más intenso de la ola de calor, los valores podrán situarse entre los 40 y los 42 grados.

La Aemet confirma la tercera ola de calor del verano. / Miguel Ángel Gracia

Además de las temperaturas diurnas, otro de los aspectos más preocupantes será la persistencia de noches tropicales e incluso tórridas, con mínimas muy elevadas que dificultarán el descanso y aumentarán el riesgo para la salud, especialmente entre las personas más vulnerables.

¿Por qué llega esta nueva ola de calor?

La Aemet explica que el episodio estará provocado por un patrón de bloqueo atmosférico, reforzado por la presencia de una DANA al oeste de la Península Ibérica y una circulación anticiclónica sobre el norte de África.

Esta situación favorecerá la entrada de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión, que afectará a gran parte de la Península y Baleares. La fuerte insolación propia del mes de julio contribuirá a que las temperaturas aumenten progresivamente desde este fin de semana hasta alcanzar valores excepcionalmente altos durante la próxima semana.

El jueves será el día más duro

Las previsiones apuntan a que el jueves 23 de julio será la jornada más complicada de este episodio.

En el valle del Ebro, donde se encuentra Zaragoza, se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados, mientras que en otras zonas del sureste peninsular podrían alcanzarse e incluso superarse los 45 grados de forma puntual.

Una de las calles del Casco Histórico de Zaragoza donde se genera el efecto isla de calor. / Rubén Ruiz

La Aemet advierte de que el peligro será especialmente elevado durante las horas centrales del día, cuando el calor alcanzará su máxima intensidad.

También aumenta el riesgo de incendios

El episodio de calor extremo traerá consigo un riesgo muy alto o extremo de incendios forestales. Las altas temperaturas, la baja humedad y el aire seco favorecerán una rápida propagación del fuego.

Además, la Aemet no descarta la aparición de tormentas secas en zonas de montaña, un fenómeno que puede provocar la caída de rayos sin precipitaciones significativas y aumentar el peligro de nuevos incendios.

Precauciones ante la ola de calor

Ante este episodio, las autoridades sanitarias y la Aemet recomiendan extremar las precauciones para evitar golpes de calor y otros problemas derivados de las altas temperaturas:

Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed.

Evitar salir o realizar ejercicio físico intenso entre las 12.00 y las 18.00 horas .

. Permanecer en lugares frescos, climatizados o con buena ventilación siempre que sea posible.

Utilizar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables.

Protegerse del sol con gorra, gafas de sol y crema de protección solar.

Evitar el consumo de alcohol y comidas copiosas.

No dejar nunca a niños, personas mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Prestar especial atención a personas mayores, bebés, embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Reducir cualquier actividad que pueda provocar incendios en el medio natural y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Cuánto durará la ola de calor?

La previsión oficial mantiene la ola de calor hasta el jueves 23 de julio, aunque la Aemet reconoce que existe una elevada incertidumbre a partir del viernes. Si la situación atmosférica apenas cambia, el episodio podría prolongarse algunos días más.

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Mientras tanto, Aragón se prepara para afrontar un nuevo episodio de calor extremo que volverá a poner a prueba la resistencia de los ciudadanos y obligará a extremar las precauciones ante unas temperaturas que, una vez más, rozarán los 42 grados en Zaragoza.