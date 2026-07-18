El auge de los despidos disciplinarios aviva los conflictos laborales en Aragón pese a rozar el pleno empleo

Aragón se encuentra cada vez más cerca del pleno empleo y las empresas siguen denunciando dificultades para cubrir determinados perfiles profesionales. Sin embargo, esa fortaleza del mercado laboral no se está traduciendo en una menor conflictividad. Al contrario. Las mediaciones laborales volvieron a crecer con fuerza durante el primer semestre del año y alcanzaron un nuevo máximo histórico para estas fechas, impulsadas principalmente por el aumento de las reclamaciones por despido y, especialmente, por el auge de los disciplinarios. De hecho, cada día se contabilizan una media de más de 15 extinciones de contratos por esta vía.

Así lo refleja el balance del primer semestre del año del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), que tramitó entre enero y junio 5.850 expedientes, 796 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 15,8%, según los datos del organismo facilitados a este diario. Los casos individuales crecieron un 15,6%, al pasar de 4.993 a 5.773 (780 más), mientras que los conflictos colectivos, por su parte, aumentaron un 26%, de 61 a 77 (16 más).

Detrás de este incremento se encuentra, sobre todo, el aumento de los despidos. Las reclamaciones por extinción del contrato ascendieron a 4.744, frente a las 4.082 del primer semestre de 2025, es decir, 662 expedientes más, lo que explica cerca del 85% del crecimiento de toda la actividad individual del organismo. Dentro de este capítulo, los despidos disciplinarios volvieron a ser la modalidad predominante al alcanzar 2.761 expedientes, 348 más que un año antes, lo que representa un aumento del 14,4%.

¿Por que crecen los despidos disciplinarios?

La directora gerente del SAMA, Concha Gil, atribuye este fenómeno a una combinación de factores. Por un lado, la elevada movilidad que registra actualmente el mercado de trabajo, con trabajadores que cambian con mayor frecuencia de empresa. Por otro, la incertidumbre económica y regulatoria que afrontan muchas compañías. Pero, sobre todo, señala a un efecto colateral de la reforma laboral que entro en vigor en 2021, que redujo drásticamente la contratación temporal y generalizó los contratos indefinidos.

"Antes muchos contratos temporales finalizaban sin más. Ahora, al existir una relación laboral indefinida, cuando la empresa decide extinguirla se produce un despido que, en muchas ocasiones, acaba impugnándose", explica Gil. Buena parte de estos casos corresponden a trabajadores con una antigüedad relativamente corta, de entre 8 y 18 meses.

La responsable del organismo también apunta que muchas empresas recurren al despido disciplinario porque ofrece una tramitación jurídica más sencilla que el despido objetivo. Posteriormente, durante el acto de mediación, ambas partes negocian el reconocimiento de la improcedencia y la indemnización correspondiente.

La actividad volvió a concentrarse en la provincia de Zaragoza, donde se tramitaron la inmensa mayoría de los expedientes (4.787 individuales y 68 colectivos, más del 80% del total), en línea con el peso que tiene el tejido empresarial y el empleo de la comunidad. No obstante, el incremento de la conflictividad también se dejó sentir en Huesca y Teruel, con 758 y 228 mediaciones individuales, respectivamente, y dos y siete colectivas.

Por sectores, los servicios encabezaron las mediaciones con 1.613 expedientes, seguida de la industria (845), hostelería (636), comercio (538), transportes (395), construcción (325), agricultura (276) o limpieza (253).

Acuerdo en el 72% de las mediaciones

Pese al incremento de la carga de trabajo, el sistema de mediación mantiene elevados niveles de eficacia. En el primer semestre, el 72,4% de las mediaciones por despido concluyeron con acuerdo, mientras que en los conflictos colectivos el porcentaje alcanzó el 77%, evitando en la mayoría de los casos la vía judicial.

Una de las principales fortalezas del SAMA es su rapidez. Las partes son citadas habitualmente en un plazo de cinco días laborables, muy lejos de los alrededor de 18 meses que puede demorarse la resolución de un procedimiento en los juzgados de lo Social. "La mediación permite alcanzar soluciones pactadas en muy poco tiempo y con un elevado grado de satisfacción para ambas partes", destaca Gil.

Además del aumento de los conflictos individuales, el SAMA también constató un crecimiento de los expedientes colectivos, muchos de ellos vinculados a discrepancias sobre la interpretación de convenios o a procesos de negociación colectiva. No obstante, siguen representando una parte minoritaria de la actividad total del organismo.

Con estos datos, Aragón consolida un modelo de mediación laboral que sigue siendo una referencia nacional. Además de ser de las pocas comunidades que interviene tanto en los conflictos individuales como en los colectivos, el SAMA registra la mayor tasa de mediciones con acuerdo de todo el país. No es casualidad que otras autonomías se hayan interesado por un sistema basado en el diálogo entre sindicatos y organizaciones empresariales que, más allá de descongestionar los juzgados, aporta estabilidad al mecado de trabajo y supone un factor de competitividad para la economía aragonesa.