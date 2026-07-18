La otra cara del empleo: los afectados por un ERE se disparan en Aragón por la crisis del telemarketing y los ajustes industriales

La buena marcha del empleo en Aragón convive con un fuerte repunte de los expedientes de regulación de empleo. El número de trabajadores afectados por este tipo de ajustes de plantilla se ha disparado en lo que va de año, especialmente en la modalidad más traumática, la de los despidos colectivos (ERE), con expedientes de gran impacto como los aplicados por Majorel, Mann+Hummel o Iberfoil. Pese a ello, las cifras siguen muy lejos de las registradas durante la crisis económica provocada por el crash inmobiliario o en los peores momentos de la pandemia. El deterioro responde, sobre todo, a la profunda reestructuración que atraviesa el sector del telemarketing y, en menor medida, a los ajustes acometidos por varias empresas industriales.

Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan que 1.607 trabajadores se vieron afectados entre enero y abril por algún procedimiento de regulación de empleo en Aragón, más del doble que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 738. El incremento alcanza el 118%, una evolución que contrasta con la tendencia nacional, donde este tipo de procedimientos descendieron durante buena parte del arranque del año.

El mayor crecimiento corresponde a los despidos colectivos (ERE de extinción), la modalidad con un mayor impacto sobre el empleo. Entre enero y abril afectaron a 322 trabajadores, frente a los 128 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 152%. Por su parte, las suspensiones temporales de contratos (ERTE) pasaron de 516 a 1.262 afectados (un 145% más), mientras que las reducciones de jornada descendieron de 94 a 23 trabajadores.

Estas estadísticas incluyen tanto los expedientes tramitados ante la autoridad laboral del Gobierno de Aragón, donde se gestionan la mayoría de los ajustes de plantilla, como los autorizados por el Ministerio de Trabajo, competente cuando las regulaciones afectan a centros de trabajo situados en varias comunidades autónomas.

No obstante, los datos del ministerio todavía no reflejan toda la intensidad de los ajustes laborales registrados este año en Aragón. Algunos de los expedientes de mayor envergadura se resolvieron después de abril y, por tanto, aún no figuran en esta estadística. El caso más significativo es el de Majorel, cuyo ERE, pactado el pasado mes de mayo, concluyó con 407 despidos en Zaragoza.

Fue uno de los mayores ajustes laborales registrados en Aragón en los últimos años y se produjo dentro de un expediente que afectó a cerca de 770 trabajadores en toda España. La compañía, integrada en el grupo Teleperformance, justificó la medida por causas económicas, organizativas y productivas, mientras que los sindicatos denunciaron que respondía a una estrategia de deslocalización de actividad hacia países con menores costes laborales.

Los casos de Abai y Zelenza

La crisis del sector del telemarketing se ha convertido, de hecho, en uno de los principales focos de destrucción de empleo en Aragón. A este expediente se suman los despidos denunciados en Abai Business Solutions, donde los sindicatos alertan de un goteo de bajas que atribuyen al traslado de campañas a Latinoamérica y califican como un "ERE encubierto".

A ello se añade el cierre del centro de llamadas de Zelenza CEX, ubicado en el recinto Expo de Zaragoza, que dejó sin empleo a 121 trabajadores después de que el servicio de atención al cliente del banco digital Wizink fuera trasladado a Portugal por parte de nuevo adjudicatorio de la plataforma. La plantilla denuncia haber quedado en un limbo jurídico al no producirse ni la subrogación de los empleados ni la tramitación de un expediente colectivo, un conflicto que actualmente se dirime en los tribunales.

Otro de los expedientes más relevantes del año ha sido el de Iberfoil en Sabiñánigo, donde la empresa alcanzó un acuerdo para despedir a 40 trabajadores, frente a los 53 planteados inicialmente. El ajuste, justificado por el aumento de los costes energéticos, la presión de la competencia internacional y los retrasos en la puesta en marcha de un proyecto de ampliación, afecta a cerca de un tercio de la plantilla de la fábrica oscense.

Más ajustes en la industria

Los expedientes de regulación de empleo tramitados directamente por el Gobierno de Aragón también reflejan ese repunte de los despidos colectivos. Durante el primer semestre del año se autorizaron 340 extinciones de contratos —211 hombres y 129 mujeres— frente a las 186 registradas en el mismo periodo de 2025 (138 hombres y 48 mujeres), lo que supone un incremento del 83%.

Entre los expedientes de mayor dimensión destacan el de Mann+Hummel, con 120 despidos en su planta de Zaragoza. Le siguen los aplicado por Stellantis Figueruelas, con 50; el restaurante Che de Puerto Venecia, con 30; la empresa auxiliar de automoción Trigo Quality Ibérica, con 25; o la cadena de restauración Muerde la Pasta, con 22.