Chueca, Orduna y Buj presumen de "la buena gestión" del PP para volver a ganar las elecciones municipales de 2027

El Partido Popular ha presentado este sábado en Santiago de Compostela a los 54 candidatos a las capitales de provincia de toda España para las elecciones municipales de mayo de 2027, una nómina en la que repetirán las actuales alcaldesas de las tres capitales aragonesas, la zaragozana, Natalia Chueca, la oscense Lorena Orduna, y la turolense Emma Buj. Todas ellas han expuesto un compromiso común con la buena gestión, la cercanía y el servicio con los ciudadanos y su confianza en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda impulsar muy pronto las políticas populares desde la Moncloa.

Natalia Chueca ha reivindicado el "modelo de éxito" que representa en la actualidad Zaragoza, una ciudad "que atrae inversiones, crea empleo, en la que los jóvenes tienen futuro y prosperidad" frente a la "ciudad paralizada, resignada y endeudada, la más endeudada de toda España de hace apenas unos años", ha comparado.

Un cambio que, ha defendido, "no es casualidad, sino la aplicación y el resultado de un modelo, el modelo del PP, el que lidera el futuro presidente de España, Alberto Núñez Feijóo".

Chueca ha sostenido que ese modelo pasa por "gobernar con rigor, desde el valor de la palabra dada, el compromiso con nuestros programas". "Sabemos sanear las cuentas sin subir los impuestos, transformamos las ciudades y generamos oportunidades y prosperidad para los jóvenes", ha insistido.

La regidora municipal zaragozana ha reivindicado que son las ciudades "la que estamos sosteniendo nuestra nación" frente a quienes gobiernan "desde la improvisación, quienes no tienen presupuestos, quienes están deteriorando nuestro Estado de derecho y nuestra democracia".

En ese sentido, ha sostenido que los alcaldes del Partido Popular "demostramos todos los días que hay otra forma de gobernar" con valores que ha enumerado como "el rigor, la seriedad, el compromiso, la libertad y la estabilidad". Atributos que se ha mostrado convencida de que van a servir para conseguir volver a gobernar la capital aragonesa y el resto de España.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha agradecido a su presidente Feijóo la oportunidad de volver a ser candidata y espera que de nuevo alcaldesa "de la ciudad más dulce de España", reivindicando así el potencial pastelero --ha cursado invitación expresa a los presentes a la Feria del Dulce-- y gastronómico del Alto Aragón.

Orduna ha destacado entre sus méritos al frente de la alcaldía el seguir impulsando viviendas, el darle oportunidades a los jóvenes y, además, el pertenecer "al hub tecnológico más importante del sur de España", según ha valorado.

También ha aludido al medioambiente, la salud y el "salario emocional impagable" que supone disfrutar de una calidad de vida "innegabale".

"Por eso, presidente, dirigiéndose a Feijóo, quiero seguir trabajando por mi tierra con humildad, con tesión, con pasión. Para seguir haciendo de Huesca una mejor ciudad para todos".

Una voluntad que ha unido al deseo de victoria en la ciudad, la región y el país: "Cuando Huesca avanza, avanza Aragón, avanza España, avanzaremos todos y... ¡Que viva Huesca, viva Aragón y viva España", ha concluido levantando un poco más la voz.

También ha presentado su modelo de gestión la alcaldesa de Teruel, Emma Buj,"una ciudad en crecimiento". La regidora aragonesa ha presumido de que Teruel se ha convertido en "un hub aeroespacial y aeronáutico", en el que ya se han creado "más de mil empleos industriales y vamos a seguir creciendo", ha advertido.

Ha destacado la apuesta consolidada por ser ciudad universitaria una vez que va a incorporar a su oferta los grados de Medicina y de Ingeniería Aeroespacial.

Convivencia, seguridad, generación de empleo, calidad de vida y cumplir con los vecinos", ha enumerado Buj como argumentos de la gestión de los populares en Teruel: "Hoy tenemos más y mejores zonas verdes, más centros culturales, más instalaciones deportivas, nuevos accesos a la ciudad, nuevos ascensores urbanos. Y antes de un año vamos a tener el mejor transporte público que haya tenido nunca la ciudad de Teruel", ha avanzado.

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Al mismo tiempo, ha deseado que también haya pronto un presidente popular en la Moncloa, "que no engañe a los turolenses como ha pasado esta semana con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, con la A-40 o las ayudas al funcionamiento. Vamos a trabajar para que el próximo presidente de España cumpla con Teruel", ha anunciado.