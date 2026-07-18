Directo | El incendio de las Cinco Villas afecta ya a 15.400 hectáreas tras el avance del fuego de madrugada "por el viento y la topografía"

El incendio forestal de las Cinco Villas sigue muy activo y asciende ya a 15.400 hectáreas quemadas en un perímetro de más de 60 kilómetros que ha avanzado hacia Navarra en las últimas 24 horas . Además, continúan desalojadas unas 1.000 personas pertenecientes a seis localidades: Uncanstillo, Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra, este úlitmo en la comunidad vecina.

La evolución del viento ha puesto en alerta a los municipios de Biel, Isuerre, Longás y Lobera de Onsella tras las "progresiones en los sectores 5 y 1 del flanco izquierdo del fuego" durante esta pasada madrugrada.

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Siguen también cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628. En estos momentos, sobre el terreno están trabajando más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos.

Incendio de Fiscal También evoluciona de manera favorable el incendio forestal en Fiscal (Huesca), que ya está estabilizado aunque continúa con "un gran potencial favorecido por el aumento de las temperaturas previsto para hoy", detalla el Infoar. Ante la imposibilidad de actuar con medios terrestres, trabajan sobre el fuego médios aéreos.

Incendio de Plan Además del incendio de las Cinco Villas hay varios focos activos más en Aragón. Uno de ellos está en Plan (Huesca). Aquí las noticias son mejores porque las condiciones nocturnas de humedad y temperatura "han frenado la propagación", según ha informado el Infoar del Gobierno de Aragón, aunque eso no ha impedido que "ruede material incandescente ladera abajo" que pudiera significar que el fuego vuelva a subir ladera arriba con el paso de las horas. El flanco que más preocupa es el izquierdo, donde los equipos de extinción, formado por 3 medios terrestres y 2 helitransportadas del Infoar y un anfibio ligero de la Comunidad Valenciana, trabajan para que no alcance un barranco "que favorecería su dispersión por la ladera".

Tiempo en Uncastillo hoy La Aemet prevé para este sábado condiciones meteorológicas muy similares en Uncastillo y su entorno a las vividas ayer. La temperatura máxima será de 34 grados, pero será superior a los 30 grados a partir del mediodía y durante toda la tarde. La humedad también estará por debajo del 30% durante varias horas del día y las rachas de viento serán moderadas hasta primeras horas de la tarde y últimas horas del día. Durante la madrugada se prevé que amaine el viento

David Chic Del 'shock' al cansancio y el enfado: así viven los desalojados por el incendio de las Cinco Villas Un canario. Concretamente el canario Curro. Ese fue el principal efecto personal que se llevó Pedro Grau al pabellón polideportivo de Ejea de los Caballeros cuando se vio obligado a abandonar su casa por el terrible incendio de las Cinco Villas. Ni los medicamentos, ni otros elementos básicos. "Me dijeron que tenía que coger lo más importante", asegura cuando el cansancio, después de tres días durmiendo fuera de casa empieza a hacer mella. Una sensació que comparte con el centenar de personas que necesitan el apoyo de los servicios sociales para afrontar el mal trago. "El primer día lo viven como un shock, el segundo día se pasa miedo por lo que se ha dejado atrás, pero el tercero es cuando llega el cansancio y el enfado", resume la directora de servicios sociales de la comarca de las Cinco Villas y responsable del grupo de acción social del operativo, Elisa Causín. El operativo se centra sobre todo en las personas evacuadas que carecen de una red familiar o de apoyo en la zona. Aunque la cifra total de desplazados en la comarca se aproxima al millar de personas (muchas de las cuales se han trasladado a Zaragoza o a viviendas de allegados en municipios vecinos), el pabellón de acogida centraliza la gestión de aquellos perfiles más vulnerables ante la emergencia. Lee el artículo completo aquí

Focos activos en el incendio de las Cinco Villas Estos son los focos activos en el incendio forestal de las Cinco Villas, actualizados a última hora de la noche de este pasado viernes. Esta madrugada el fuego ha progresado hasta afectar 1.400 hectáreas más

Relevos en el incendio forestal de las Cinco VIllas A primera hora de la mañana se ha producido el relevo de los efectivos del equipo de extinción que están tratando de controlar el incendio forestal en las Cinco Villas. Según el Infoar del Gobierno de Aragón, este sábado se desplegará, "previsiblemente", un operativo similar al de estas últimas jornadas

El incendio de las Cinco Villas, uno de los más grandes de la historia de Aragón El incendio forestal de las Cinco Villas ya es el segundo más grande de la historia de Aragón, tras afectar ya a 15.400 hectáreas. Solo lo supera el fuego del Maestrazgo en 1994 con 18.000 hectáreas. El incendio en Ateca en 2022 quemó 14.000 hectáreas

El viento y la topografía, claves en la evolución del incendio Los responsables del avance del fuego en el incendio de las Cinco Villas durante esta pasada madrugada han sido el viento y la topografía. Así lo ha reconocido el Infoar del Gobierno de Aragón, que ha informado sobre "progresiones" de las llamas en los sectores 5 y 1, en el flanco izquierdo del incendio, el más próximo a Navarra

El fuego continúa avanzando El incendio forestal en Cinco Villas continúa avanzando. Durante esta madrugada las llamas han ampliado su perímetro, afectando a una superficie estimada de 15.400 hectáreas, según las últimas estimaciones del Gobierno de Aragón