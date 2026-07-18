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Directo | El incendio de las Cinco Villas afecta ya a 15.400 hectáreas tras el avance del fuego de madrugada "por el viento y la topografía"

La evolución del incendio forestal de las Cinco Villas ha puesto en alerta a los municipios de Biel, Isuerre, Longás y Lobera de Onsella tras una jornada en la que las llamas continuaron avanzando de manera notable hacia Navarra

Vídeo | Así ha quedado Asín tras el incendio de Orés: casas afectadas y ganado perdido

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Pablo Ibáñez

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A. T. B.

David Chic

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza | Ejea de los Caballeros

El incendio forestal de las Cinco Villas sigue muy activo y asciende ya a 15.400 hectáreas quemadas en un perímetro de más de 60 kilómetros que ha avanzado hacia Navarra en las últimas 24 horas . Además, continúan desalojadas unas 1.000 personas pertenecientes a seis localidades: Uncanstillo, Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra, este úlitmo en la comunidad vecina.

La evolución del viento ha puesto en alerta a los municipios de Biel, Isuerre, Longás y Lobera de Onsella tras las "progresiones en los sectores 5 y 1 del flanco izquierdo del fuego" durante esta pasada madrugrada.

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Siguen también cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628. En estos momentos, sobre el terreno están trabajando más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos.

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