Hallan restos de trincheras de la guerra civil junto al futuro centro de datos de Florentino Pérez en La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

Los primeros trabajos en el entorno del futuro centro de datos de ACS, la multinacional presidida por Florentino Pérez, y la energética Benbros en La Puebla de Alfindén han sacado a la luz algunos restos arqueológicos vinculados a la guerra civil. Los sondeos que la compañía llevó a cabo hace unos meses en las cerca de 25 hectáreas que ocupará el complejo tecnológico han aflorado vestigios de trincheras, puestos de tiro y refugios, ubicados en las proximidades de las parcelas donde se erigirán los centros de datos, muy cerca del castillo de Miralplano.

El hallazgo se produjo hace algunos meses, nada más empezar con los sondeos en el entorno del futuro centro de datos, y se notificó rápidamente a la dirección general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, cuyos técnicos han estudiado los restos durante las últimas semanas, constatando que, por el momento, éstos tienen un "bajo interés y poco valor patrimonial", si bien en todo caso todo queda estudiado y documentado, como dicta la legislación vigente.

Otra vista de los suelos donde se levantará el centro de datos de La Puebla de Alfindén. / Josema Molina

Sin embargo, el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén planteará conservar los vestigios y hacerlos visitables. "Queremos preparar un sendero con carteles informativos para que, a quien le interese, pueda ir a ver las trincheras. Al principio creíamos que eran piedras bien colocadas sin más, así que cuando los expertos de Patrimonio nos dijeron lo que allí había fue una sorpresa", señala la alcaldesa de la localidad, Pilar Villanueva. En cualquier caso, añade la regidora, ese proyecto tendrá que esperar a que el centro de datos esté construido.

Mientras tanto, ACS y Benbros esperan a la culminación del PIGA para completar las expropiaciones de suelo y comenzar las obras en el complejo tecnológico, que contempla una inversión de 1.200 millones de euros y la creación de 540 empleos directos durante la fase de operación y mantenimiento. El hallazgo arqueológico obligará a incorporar un control arqueológico a los trabajos que se desarrollen en el área, aunque desde el Gobierno de Aragón destacan que la empresa ha colaborado "en todo momento y está cumpliendo con todo lo que se le pide" desde Patrimonio, asumiendo el compromiso de notificar cualquier nuevo hallazgo que pudiera aparecer.

En el estudio ambiental incluido en la aprobación inicial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) no constaba la aparición de estos vestigios arqueológicos, dado que el documento hace referencia a que antes de iniciar los trabajos previos solo es necesario solicitar el permiso de prospección al citado servicio de protección patrimonial aragonés. Sí se hace referencia a que el centro de datos no tiene afecciones sobre el Castillo de Miralplano, declarado Bien de Interés Cultural.

Otros restos arqueológicos bajo centros de datos

No es el primer resto arqueológico con el que se topa un proyecto tecnológico en Aragón. El año pasado, el hallazgo de unos restos de origen romano en Villamayor de Gállego obligó a paralizar los sondeos que la multinacional Microsoft estaba llevando a cabo en parte de las 90 hectáreas en las que desarrollará su campus de centros de datos. La compañía estadounidense y un equipo de arqueológos del Gobierno aragonés desarrollaron una campaña de prospecciones que incluyó georradar ante la probabilidad de haber encontrado una villa agrícola altoimperial que se dató entre los siglos I y II.