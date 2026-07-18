Ya es oficial: el Gobierno aprueba la formación profesional para estandarizar y profesionalizar el mantenimiento de bicicletas

Tras mucho tiempo de peticiones, se aprueba de forma oficial el Curso de Especialización de Formación Profesional de Grado Medio en Montaje Integral y Mantenimiento de Bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a esta propuesta, y ahora falta su publicación en el BOE para conocer todos los detalles.

La Asociación de Marcas y Bicicletas de España, o AMBE, llevan impulsando la propuesta, en la que se invertirán más de 31.300.000 €, desde el 2021, ya que detectaron un crecimiento de la demanda en el sector. Fue este el momento en el que AMBE comenzó a trabajar junto a la propia industria y la Administración para definir el proyecto.

"El proceso arrancó en 2021 y ha contado con la participación activa del Grupo de Trabajo de Formación de AMBE, que junto al centro de FP Maristak de Durango ha colaborado estrechamente con el Ministerio en la definición del perfil profesional y las competencias clave del nuevo título". Establece AMBE en una nota de prensa sobre el lanzamiento de este grado.

Se invertirá en investigación y formación de los estudiantes / XiGe-STUDIO

La especialización que el sector necesitaba

El nuevo curso tendrá una duración de 690 horas y busca profesionalizar y estandarizar el sector del mantenimiento de bicicletas en España. Se pretende también la expansión del sector mediante la estabilización de las empresas que forman parte de este. AMBE prevé que "mejorará la calidad del servicio posventa y se consolidará una red de profesionales cualificados".

Por ahora, se conoce que el curso tratará el mantenimiento avanzado de bicicletas eléctricas y cargo bikes, que es un tipo de bicicleta diseñado para transportar cargas pesadas. También instruirá a sus estudiantes en materias de montaje, reparación y mantenimiento de bicicletas. "La nueva especialización también favorecerá una mayor colaboración entre los centros de Formación Profesional y las empresas del sector, facilitando la realización de prácticas", establece AMBE.

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La inversión en el proyecto se plantea hacer en proyectos de innovación, formación del profesorado, movilidad del alumnado y colaboración con el tejido empresarial. Esto permitirá a los estudiantes tener la formación más avanzada posible en este ámbito.