El refugio de Ander Herrera en Aragón: una espectacular cascada de más de 20 metros

Ander Herrera, ya jugador del Real Zaragoza, vuelve a su ciudad natal y el lugar donde empezó a desarrollar su carrera deportiva. Han sido 16 largos años donde el futbolista ha militado en diferentes equipos de futbol desde que abandono el club maño para jugar en el Athletic Club, el Paris Saint Germain o el Boca Juniors, entre otros. La llegada del veterano jugador ha sido uno de los fichajes más comentados durante este mercado estival y el pasado jueves fue presentado oficialmente.

En su presentación, el futbolista de 36 años se emocionaba y aseguraba que quiere "volver a disfrutar del Zaragoza que todos conocemos". Su fichaje llega en uno de los peores momentos del club aragonés, tras consumarse el descenso a Primera RFEF. Los malos resultados de la temporada pasada supusieron, también, la destitución del director deportivo Txema Indias y la llegada de Lalo Arantegui, pieza clave para que se pudiera dar el fichaje del jugador procedente del Boca Juniors.

Verano de cambios en el Real Zaragoza

La presentación de Ander ha coincidido con la llegada de la nueva propiedad en el club. La compañía A.GAIN también se presentaba en el mismo acto. El CEO de la empresa, Bobby Aitkenhead, anunciaba que buscaban un nuevo "presidente aragonés" y "volver a conectar con la afición", algo desapegada tras la pasada temporada. El empresario también aseguró que asumirán la gestión del club desde la propia ciudad. Además, admitió que llevaban un tiempo detrás de la compra del club y otro de sus compromisos es la mejora de la Ciudad Deportiva.

El retorno de Ander le permitirá volver a una región, Aragón, que le gusta visitar y con la que tiene un fuerte arraigo. Entre otras cosas, el futbolista tiene en propiedad, junto a otro exzaragocista (Pablo Alcolea) y un amigo suyo (Javier Allueva), un restaurante en plena capital. Un negocio especializado en comida tradicional que lleva abierto unos diez meses.

Sus refugios en Aragón

Más allá de que Zaragoza sea su ciudad natal, el inicio de su carrera futbolística y de este negocio que tiene en ella, al futbolista se le ha visto en redes sociales visitar diferentes zonas de la comunidad y disfrutar de las riquezas naturales de Aragón.

Es el caso de la Comarca del Matarraña, donde Ander publicó imágenes bañándose en dos conocidos entornos de la zona. El primero: el Salt de la Portellada, una cascada de más de 20 metros de altura formada por el río Tastavins y famoso por su poza de aguas cristalinas y su singular paisaje rocoso erosionado.

Y en segundo lugar, El Parrizal de Beceite. Un espectacular desfiladero natural excavado por el río Matarraña. También conocido por sus aguas cristalinas y una ruta de senderismo que se lleva a cabo por unas pasarelas de madera entre cañones y estrechos verticales de más de 60 metros de altura.