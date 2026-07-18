«Toca empezar nuevos proyectos laborales cerca de las personas, pero lejos de la política»

PREGUNTA: Después de 11 años al frente del Ayuntamiento de Pinseque, ha anunciado que deja la Alcaldía. ¿Qué motiva esta decisión?

RESPUESTA: Supongo que la sensatez. Es positivo, fundamentalmente para la localidad, que las personas que se presentan a la Alcaldía sean plenamente conscientes de que es lo que quieren y lo que desean. Esa, es la garantía para afrontar con fortaleza el liderazgo y tomar con cierta relatividad los sinsabores de la política local. Tras tres mandatos, yo ya no me encuentro en esa posición. Lo más recomendable, para Pinseque principalmente, es que yo de un paso atrás.

PREGUNTA: Cuando asumió el cargo era uno de los alcaldes más jóvenes de la provincia. ¿Qué le llevó entonces a dar el paso y asumir una responsabilidad tan importante?

RESPUESTA: He pensado mucho en esto. En 2015, me movía el ímpetu de la juventud y el deseo irrefrenable por cambiar las cosas. En 2019, las ganas de consolidar un proyecto de pueblo que necesitaba más de cuatro años para construirse. Y en 2023, la responsabilidad de no dejar que Pinseque fuera gobernada por aquellos que ansían el poder, pensando únicamente en la supuesta satisfacción de mandar, e ignorando que el servicio público debe darse desde el sacrificio personal. Cuando la ambición no va a acompañada de la reflexión, mal.

PREGUNTA: Si echa la vista atrás, ¿qué balance hace de estos once años? ¿Qué municipio encontró y qué Pinseque deja ahora?

RESPUESTA: Encontré un municipio intoxicado socialmente. Años de crispación política y enemistades manifiestas entre sectores del pueblo habían hecho mella en la convivencia. Considero, que el Pinseque de hoy goza de un clima político y social sereno y dialogante. Podría exponer en esta pregunta la infinidad de inversiones que se han hecho, la multitud de servicios y prestaciones que hemos puesto en marcha, etc… Pero de verdad creo, que el mayor «logro» de mi gobierno ha sido la paz social y la normalización de las relaciones humanas.

P: Durante este tiempo, Pinseque ha experimentado un importante crecimiento. ¿Cuáles considera que han sido los grandes hitos de su mandato, tanto desde el punto de vista económico como social?

R: Hay muchos ejemplos de mejoras de gran calado que se han sucedido en Pinseque. Las cuales, se han iniciado, desarrollado y finalizado. Sin embargo, la más importante nacerá este 2026 y condicionará los próximos 50 años. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana dejará atrás el vigente, que es de 1981, forjando una nueva y más efectiva herramienta, que determine cómo debe crecer urbanísticamente Pinseque. Estableciendo unas conexiones viarias, acordes a la actualidad demográfica, entre los tres núcleos de población y los varios diseminados que conforman el complejo mapa urbano de nuestro municipio. Al igual, que creará nuevos espacios reservados a la industria. Creo, que será un buen «legado».

P: Más allá de las grandes inversiones, ¿de qué logro se siente especialmente orgulloso porque haya mejorado el día a día de los vecinos?

R: Las calles, los edificios municipales, los parques y los jardines. Esos cuatro lugares son los principales espacios de convivencia vecinal. Hemos hecho todo lo que hemos podido para dejar calles de calidad, edificios confortables, parques para que los más pequeños sueñen despiertos y jardines donde encontrar sosiego. Además, de tener siempre en las mejores condiciones los caminos rurales, utilizados principalmente por agricultores y ganaderos.

P: También se ha trabajado para ampliar y modernizar los servicios municipales. ¿Qué avances destacaría en materia de servicios públicos?

R: Para nosotros, la infancia y la tercera edad son pilares fundamentales de nuestra gestión. Apostar por nuestra escuela infantil, dotándola de más recursos humanos y técnicos, e impulsar la reapertura y rehabilitación del centro de jubilados y pensionistas, han sido dos de las mayores satisfacciones que hemos tenido. Todos fuimos niños y ojalá, todos lleguemos a viejos. Toda gestión municipal responsable tiene que ser consciente de dónde viene, pararse a pensar dónde está y saber adónde va.

P: Uno de los asuntos que más ha reivindicado durante estos años ha sido la construcción de un aulario de Secundaria en Pinseque. ¿Es esa la gran asignatura pendiente que deja sobre la mesa?

R: Esa, la cocina propia del colegio, el bus al Lago Azul… Para estas dos últimas, solamente necesitamos la autorización de Educación del Gobierno de Aragón. Pinseque paga la obra de la cocina y Pinseque pone el bus para las familias de la urbanización. Solicitudes de autorización que están formalizadas ante la DGA y de la que todavía no hemos obtenido respuesta. El aulario de Secundaria será una realidad, estoy seguro, pero será y se hará cuando yo deje de ser alcalde.

P: Otra de sus demandas ha sido la implantación de una consulta de Pediatría en el municipio. ¿Cree que Pinseque merece ya ese servicio por población y necesidades?

R: Lo merece y lo necesita. Con más de 40 nacimientos al año ¿A qué están esperando? ¿A que tengamos el problema encima? El gobierno local desde luego que no va a esperar. En este momento, se está urbanizando todo el entorno de la parcela que albergará el centro de Secundaria y también estamos ampliando el consultorio médico. Superando los 650.000 € de inversión. Si se hacen los deberes hoy, cuando el crecimiento demográfico cree necesidades, Pinseque ya las tendrá cubiertas gracias a su ayuntamiento.

P: La cultura ha tenido una presencia constante en la programación municipal. ¿Qué papel cree que desempeña en la cohesión social y en la identidad de un pueblo como Pinseque?

R: La cultura es identidad. Hemos creado un equilibrio constante entre tradición e innovación. Mantenemos y nos actualizamos. Esa es la fórmula del éxito de la programación cultural en Pinseque. La concejala de infancia y juventud, ya está preparando un nuevo taller para que se impartan clases de teatro desde septiembre de 2026 para niños y adolescentes. En Pinseque hay hambre de cultura y ansias de creatividad.

P: Lo mismo ocurre con el deporte, donde el municipio ha realizado importantes inversiones. ¿Considera que estas infraestructuras también son una forma de generar calidad de vida y fijar población?

R: Un nuevo gimnasio municipal, la ampliación y creación de salas polivalentes en el pabellón polideportivo, nuevas pistas deportivas al aire libre, pista de pádel, cancha de baloncesto, Pumptrack, la inminente rehabilitación del campo de fútbol 11. Pinseque es deporte. El deporte fija población, ofrece calidad de vida y si, además, la concejalía del ramo la gestiona alguien tan brillante como Mariola Álvarez, llegamos a la meta los primeros.

P: Pinseque ha apostado además por la sostenibilidad, impulsando edificios públicos energéticamente eficientes y proyectos de consumo casi nulo. ¿Qué importancia ha tenido esta estrategia dentro de su modelo de municipio?

R: Soy un gran defensor del estándar Passivhaus. Lo que significa máximo rigor de eficiencia energética, confort y calidad de aire interior. Tenemos varios ejemplos. El cuartel de la policía local, el centro social de Prados del Rey, el Centro Cívico Labordeta, el tanatorio municipal. Todos estos edificios públicos o tienen el certificado EnerPHit o están construidos con criterios de consumo casi nulo. Si realmente creemos que estos espacios son el principal lugar de encuentro entre los vecinos, tenemos que dotarlos con las mejores calidades.

P: Vivienda e industria son dos cuestiones clave para el futuro de muchos municipios del entorno de Zaragoza. ¿Cómo valora la evolución de Pinseque en estos dos ámbitos durante la última década?

R: En estos momentos, la industria demanda grandes superficies para plantas logísticas. En Pinseque, en los años 80, se hicieron polígonos pensando en la pequeña y mediana empresa. Por supuesto, que estamos encantados con albergar tantas pymes, dinamizan y crean empleo para la gente del pueblo. Pero a colación del nuevo PGOU, que avanzaremos este año, una de las novedades será la creación de grandes parcelas destinadas a logística y grandes empresas. Respecto a la vivienda, aprobamos bonificaciones en el ICIO para la demolición y rehabilitación de casas antiguas. Apostamos así, por afianzar la población y que quien tenga una finca en Pinseque opte por quedarse. Saneando además el casco urbano y evitando su deterioro.

P: Uno de los grandes desafíos de cualquier alcalde es conseguir que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en su pueblo. ¿Cree que Pinseque ha avanzado en ese objetivo?

R: Hemos sacado adelante ayudas a la emancipación. Con este aporte económico, para que los jóvenes adquieran su primera vivienda en Pinseque, hemos fijado población y enraizado a vecinos que han crecido en nuestro pueblo, pero que por temas laborales o de otra índole podrían haber decidido mudarse a poblaciones cercanas más grandes o incluso a Zaragoza. Sin embargo, han optado por quedarse. Muchos de ellos, quieren tener chicos, el ayuntamiento dispone de un bono para los recién nacidos; otra razón para no marcharse. Además, quien prueba a Pinseque repite. Son muchos los hijos de matrimonios que vinieron a vivir hace 20 años y hoy por hoy, son más de Pinseque que los gallos del escudo.

P: En cuanto a su sucesor. ¿Qué cualidades cree que debe reunir para liderar el ayuntamiento en esta nueva etapa?

R: No me gusta dar consejos, pero tras tres mandatos, me atrevería a decir que la mayor cualidad es la humildad. Pinseque no necesita soberbia ni altanería. Pinseque necesita gente trabajadora. Precisa de un alcalde o alcaldesa que quiera hacer no solo ser. Para llevar la banda el día de la procesión y lucir palmito cualquiera sirve. Para gestionar con eficacia solo los y las mejores.

P: ¿Qué nombres son los que más hueco se están haciendo?

R: Creo que, en los partidos de la oposición con representación en la corporación, repetirán los candidatos del 2023. Veremos si hay otras listas o experimentos políticos de corte local. Lo que sí puedo garantizar, que el candidato o candidata del PSOE-Pinseque será la mejor opción.

P: ¿Qué retos considera que tendrá que afrontar el próximo equipo de Gobierno durante los próximos años?

R: Conseguir más personal sanitario para nuestro consultorio, pediatra desde luego. Luchar para que los pinsequeros puedan cursar toda la enseñanza obligatoria en su municipio. Incrementar las frecuencias del transporte público. Y por supuesto, con el nuevo plan urbanístico aprobado, ampliar los viales que conectan las urbanizaciones con el centro de la localidad.

P: Y, a nivel personal, ¿qué viene ahora? ¿Seguirá vinculado de alguna manera a la política o es el momento de abrir una etapa completamente distinta?

R: Es el momento de volver a trabajar al centro asistencial tras mi excedencia por cargo público. Además, toca empezar nuevos proyectos laborales, que estarán cerca de las personas, pero lejos de la política. Seguiré militando en el partido de mi abuelo Teodoro. Intentando, espero que con éxito, ser una rosa y no un capullo.