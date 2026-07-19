Aragón instala más eólica que nadie, pero sigue rezagada en empleo e industria

Aragón se ha convertido en una de una grandes potencias eólicas de España y también de Europa. Sus montes y mesetas albergan más de 3.100 aerogeneradores que producen una parte esencial de la electricidad renovable del país, clave para descarbonizar la energía y abaratar el recibo de la luz. Ese liderazgo energético, sin embargo, no se traduce con la misma intensidad en empleo ni en industria. La comunidad ocupa la segunda posición en potencia instalada y generación eléctrica, pero sigue en una posición rezagada cuando se analiza dónde se fabrica la tecnología o dónde trabajan los profesionales del sector.

El último informe anual de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) dibuja esa paradoja. La tierra de polvo, niebla, viento y sol ha sido de nuevo donde más molinos se pusieron en funcionamiento durante 2025, con la incorporación de 611 megavatios (MW). Le siguieron Castilla y León, con 566, y Galicia, con 196.

De esta manera, Aragón se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma con mayor capacidad eólica, con 6.105 MW, solo superada por Castilla y León (7.640), que le dobla en superficie territorial. Los siguientes en la tabla son Castilla-La Mancha (4.928), Galicia (3.874) y Andalucía (3.680).

La comunidad cuenta con 227 parques eólicos que albergan un total de 3.121 aerogeneradores. La mayor parte están en Zaragoza, que suma 4.738 MW y es la provincia con más potencia instalada de España. Teruel y Huesca cuentan con 856 y 511 megavatios respectivamente.

Proyectos en cartera

El liderazgo es todavía más evidente cuando se observa el futuro del sector. Aragón concentra 12.227 megavatios en distintas fases de tramitación, el 37,6% de toda la cartera nacional. Ninguna otra comunidad se acerca a esas cifras. Galicia suma 6.680 MW y Castilla y León, 4.569 MW. La comunidad es también la que acapara un mayor número de proyectos en las fases más maduras de la prolija tramitación administrativa que requieren para su construcción, con casi seis de cada diez megavatios españoles que ya cuentan con declaración de impacto ambiental favorable y tres de cada cuatro que han obtenido la autorización administrativa previa. Estas cifras convierten a este territorio en el principal polo de crecimiento de esta energía renovable en durante los próximos años.

Pero cuando se cambia el foco desde la producción hacia la economía, el panorama cambia. La AEE sitúa a Aragón en el quinto puesto del sector por empleo, con 1.734 profesionales, el 8,4% del total, según los datos de 2024. Galicia, con menos potencia instalada, lidera el ranking con 3.692 trabajadores, seguida del País Vasco (3.367), que apenas cuenta con aerogeneradores en su paisaje. Andalucía (2.303). Castilla y León (1.960) ocupa el tercer y cuarto lugar. En el sexto puesto figura Navarra (1.712), con una cifra muy similar a la de Aragón pese a tener casi una cuarta parte de su capacidad eólica. No obstante, el empleo eólico ha crecido con fuerza en Aragón en los dos últimos años, con 525 profesionales más desde 2022 (1.209), un 40% más.

Aportación al PIB

La fotografía es similar cuando se analiza la industria. Aragón dispone de 24 centros industriales vinculados a la eólica, entre fábricas de componentes, centros de producción e instalaciones especializadas. Es una cifra importante, pero insuficiente para una comunidad que es la segunda que más electricidad produce con el viento. De hecho, ocupa el sexto puesto de una tabla que lidera Galicia, con 55 centros industriales, seguida del País Vasco (39), Andalucía (34),Castilla y León (30) y Madrid (29).

En otras palabras, Aragón produce mucha electricidad renovable, pero una parte significativa del valor añadido asociado a la fabricación de aerogeneradores, componentes, equipos y servicios industriales se concentra en otras comunidades.

La contribución económica del sector confirma, no obstante, el peso de Aragón dentro del conjunto nacional. La eólica aportó 256,5 millones de euros al PIB regional en 2024, lo que sitúa a la comunidad como la tercera de España por riqueza generada por esta industria, solo por detrás de Galicia y Castilla y León. Aragón concentra el 13,1% de toda la contribución directa del sector al PIB español, que ascendió a 1.962 millones de euros.

La mayor parte de ese impacto económico procede de los productores y promotores de parques eólicos, que aportan más de la mitad de la riqueza generada por el sector en España. A continuación se sitúan los fabricantes de equipos y componentes, la industria eólica marina y los servicios especializados.

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Precisamente ahí reside uno de los grandes desafíos para Aragón. La comunidad ha logrado atraer inversiones millonarias en eólica y lidera con claridad la cartera nacional de nuevos proyectos, pero tiene un peso moderado en la cadena de valor del sector. El reto pasa por convertir esa ingente potencia eólica en más empleo cualificado, más fábricas y una mayor capacidad para capturar el valor añadido de una industria llamada a seguir creciendo durante la próxima década.