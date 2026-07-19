Canfranc vuelve a salir a la calle por la reapertura: "Cada vez que parece que avanzamos, retrocedemos tres pasos"

Cerca de 200 personas se han concentrado este domingo al mediodía en la explanada de la estación internacional de Canfranc para reclamar una fecha definitiva para la reapertura de la línea ferroviaria internacional entre Pau, Canfranc, Huesca y Zaragoza. La movilización, convocada conjuntamente por las coordinadoras CREFCO (España) y CRÉLOC (Francia), ha vuelto a poner de manifiesto el creciente malestar social por los continuos retrasos del proyecto, después de que la gestora francesa de infraestructuras ferroviarias, SNCF Réseau, haya planteado aplazar la entrada en servicio de la línea hasta 2035, pese a mantener el inicio de las obras en 2028.

La concentración, que se celebra todos los años por estas fechas, ha servido para exigir a Francia un compromiso firme con una infraestructura considerada estratégica para mejorar las conexiones transfronterizas, impulsar el transporte ferroviario de mercancías y viajeros y favorecer el desarrollo del Pirineo.

Una reivindicación histórica de Aragón

Durante el acto, los asistentes han colocado cintas blancas reivindicativas con mensajes de apoyo a la reapertura en las vallas del entorno de la estación, una iniciativa con la que los organizadores también han querido implicar a los numerosos visitantes que recorren estos días el histórico edificio ferroviario.

El portavoz de CREFCO, Benjamín Casanova Martín, resumió el sentir de la plataforma con una frase que refleja la frustración acumulada durante décadas: "Cada vez que parece que avanzamos, retrocedemos tres pasos". En declaraciones a este diario tras la concentración, lamentó que el último informe elaborado por SNCF vuelva a aplazar la reapertura sin ofrecer, a su juicio, motivos convincentes. "No vamos a aceptar que se retrase hasta 2035 porque no entendemos las razones para ello", afirmó.

"Desprecio" de Francia

Casanova calificó la nueva demora como "un desprecio hacia Aragón y hacia el Béarn", al considerar que ambos territorios carecen del peso político suficiente para que París priorice esta infraestructura. "Nunca hemos entendido las excusas del Gobierno francés y de su empresa ferroviaria. Siempre que hay un avance, surge una noticia que nos hace retrocede", insistió.

Desde CREFCO consideran que el proyecto cuenta con el respaldo técnico e institucional necesario para seguir avanzando. En este sentido, su portavoz reclamó que los gobiernos de Aragón y de Nueva Aquitania intensifiquen la presión política sobre Francia y recordó que la Unión Europea también apoya la recuperación de la conexión ferroviaria. "Se puede y se debe hacer más. No hay excusas para seguir encargando nuevos informes y estudios; la línea tiene futuro", sostuvo.

El colectivo sí reconoció, en cambio, el trabajo desarrollado por el Gobierno de España, al entender que está cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante las obras de modernización del tramo español y la elaboración de estudios como el del túnel internacional o el análisis sobre la futura integración de la línea en Zaragoza.

Para Casanova, el problema radica en la falta de interés de Francia por reforzar las comunicaciones con España a través del Pirineo aragonés. "No solo ocurre con el ferrocarril; también sucede con otras infraestructuras, como las interconexiones eléctricas. El valle del Aspe tiene muy poco peso político en Francia", señaló.

La cosulta pública pendiente

Los organizadores también mostraron su preocupación por el retraso de la encuesta de utilidad pública que el Gobierno francés anunció hace más de un año para recabar la opinión de los municipios del valle del Aspe por los que discurrirá la línea. CREFCO quiere participar en ese proceso cuando finalmente sea convocado.

Durante la concentración intervinieron el alcalde de Canfranc, Eduardo Sánchez, y los presidentes de CREFCO y CRÉLOC, Benjamin Casanova y Alain Cazenave-Piarrot, quienes coincidieron en reclamar un calendario definitivo para la reapertura. Ambas asociaciones recordaron además que en 2028 se cumplirá el centenario de la inauguración de la estación internacional de Canfranc y defendieron que la mejor manera de celebrar esa efeméride sería que las máquinas estuvieran ya trabajando en el lado francés para hacer realidad, por fin, la recuperación de la histórica conexión ferroviaria entre España y Francia.