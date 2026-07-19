Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio Cinco VillasExzaragocistas en el MundialIncendio Cinco VillasReal ZaragozaDe Illueca a Nueva YorkCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

Alerta: denuncian nuevos fraudes que suplantan la marca de Ibercaja

La Asociación Española de Consumidores lanza este aviso tras detectar nuevos casos de este tipo de engaño

Edificio central de Ibercaja en Zaragoza

Edificio central de Ibercaja en Zaragoza / Jaime Galindo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La Asociación Española de Consumidores ha recibido varios avisos de los consumidores sobre un nuevo fraude relacionado con Ibercaja. En concreto, los ciudadanos reciben un correo electrónico en el que se indica que les pide “que renueve su nueva clave de firma electrónica personal. Utilice la antigua para destruirla en línea y recibir la nueva, con la que podrá validar todas sus operaciones en Ibercaja Online y en la aplicación móvil”

Se trata, por tanto, de un nuevo caso de phishing para captar nuestra contraseña actual de la cuenta bancaria que tengamos abierta con esta entidad y, a partir de ese momento, realizar operaciones económicas para robar nuestro dinero en la cuenta bancaria.

Desde la Asociación Española de Consumidores reclaman que las personas “usen el sentido común” para evitar ser víctimas de estos fraudes y que denuncien posibles nuevas modalidades de fraudes relacionados con esta temática.

Recuerdan además que, en el caso de que no hayamos hecho ese cargo que nos indican, no se debe llamar a ese teléfono y ni hacer caso a más mensajes por correo electrónico o SMS relacionados.

Noticias relacionadas

En el supuesto de que hayamos caído en la trampa recomendamos cambiar las contraseñas de la banca online y que anulemos las tarjetas operativas con el fin de bloquear cargos fraudulentos, aparte de realizar inmediata denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y aviso inmediato al banco.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
  2. Casa Pedro, el mítico restaurante de Zaragoza, renace con nuevo nombre y local: 'Ya era hora de hacer este cambio
  3. Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
  4. En las granjas arrasadas de Uncastillo: 'No entiendo cómo ha podido pasar esto en un solo día
  5. El incendio de las Cinco Villas acorrala Uncastillo y fuerza el desalojo de cinco pueblos
  6. La tarde en la que el fuego atrapó a los bomberos en Asín: 'El viento nos dejó sin salida: tuvimos que cruzar el frente de llamas
  7. El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados
  8. El 112 pone en preaviso a 1.000 habitantes de otros cuatro pueblos de las Cinco Villas ante una posible evacuación

Alerta: denuncian nuevos fraudes que suplantan la marca de Ibercaja

Alerta: denuncian nuevos fraudes que suplantan la marca de Ibercaja

Los nervios por el fuego se van de Sos del Rey Católico: "Corrían más las llamas que el camión de bomberos, pero ya está todo bien"

Los nervios por el fuego se van de Sos del Rey Católico: "Corrían más las llamas que el camión de bomberos, pero ya está todo bien"

Directo | El incendio de las Cinco Villas, por fin estabilizado tras calcinar 15.000 hectáreas

Directo | El incendio de las Cinco Villas, por fin estabilizado tras calcinar 15.000 hectáreas

Canfranc vuelve a salir a la calle por la reapertura: "Cada vez que parece que avanzamos, retrocedemos tres pasos"

Canfranc vuelve a salir a la calle por la reapertura: "Cada vez que parece que avanzamos, retrocedemos tres pasos"

La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero en La Almunia de Doña Godina

La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero en La Almunia de Doña Godina

Azcón, sobre el incendio de las Cinco Villas: "Hoy es el primer día que respiramos"

Azcón, sobre el incendio de las Cinco Villas: "Hoy es el primer día que respiramos"

Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila

Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila

Mucho viento, poco valor añadido: Aragón lidera la instalación de potencia eólica, pero sigue rezagada en empleo e industria

Mucho viento, poco valor añadido: Aragón lidera la instalación de potencia eólica, pero sigue rezagada en empleo e industria
Tracking Pixel Contents