Alerta: denuncian nuevos fraudes que suplantan la marca de Ibercaja

La Asociación Española de Consumidores ha recibido varios avisos de los consumidores sobre un nuevo fraude relacionado con Ibercaja. En concreto, los ciudadanos reciben un correo electrónico en el que se indica que les pide “que renueve su nueva clave de firma electrónica personal. Utilice la antigua para destruirla en línea y recibir la nueva, con la que podrá validar todas sus operaciones en Ibercaja Online y en la aplicación móvil”

Se trata, por tanto, de un nuevo caso de phishing para captar nuestra contraseña actual de la cuenta bancaria que tengamos abierta con esta entidad y, a partir de ese momento, realizar operaciones económicas para robar nuestro dinero en la cuenta bancaria.

Desde la Asociación Española de Consumidores reclaman que las personas “usen el sentido común” para evitar ser víctimas de estos fraudes y que denuncien posibles nuevas modalidades de fraudes relacionados con esta temática.

Recuerdan además que, en el caso de que no hayamos hecho ese cargo que nos indican, no se debe llamar a ese teléfono y ni hacer caso a más mensajes por correo electrónico o SMS relacionados.

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En el supuesto de que hayamos caído en la trampa recomendamos cambiar las contraseñas de la banca online y que anulemos las tarjetas operativas con el fin de bloquear cargos fraudulentos, aparte de realizar inmediata denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y aviso inmediato al banco.