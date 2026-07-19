Directo | El incendio de las Cinco Villas afecta a 15.400 hectáreas pero permite hablar de "optimismo" tras una "noche positiva"

El incendio forestal de las Cinco Villas sigue muy activo y afecta ya a 15.400 hectáreas en un perímetro de 80 kilómetros que si bien sigue "fuera de capacidad de extinción", no ha experimentado un avance sustancial, a falta de conocer las últimas informaciones respecto a la pasada madrugada. Además, continúan desalojadas unas 1.000 personas pertenecientes a seis localidades: Uncanstillo, Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra, este último en la comunidad vecina.

Otros 10 municipios están en prealerta por si el avance del fuego obligara a evacuarlos. Son Biel, Biota, Castiliscar, Fuencalderas, Isuerre, Layana, Lobera de Onsella, Longás, Sádaba, Sos del Rey Católico.

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Siguen también cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628. En estos momentos, sobre el terreno están trabajando más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos.

Evolución "favorable" del incendio de Plan Las buenas noticias en la lucha contra el fuego también llegan desde el incendio forestal del ibón de Plan. Según ha informado el Gobierno de Aragón a primera hora de la mañana de este domingo, presenta una "evolución favorable" tras "una noche positiva". Ya comienzan a incorporarse medios aéreos y terrestres para lograr perimetrar las llamas

Previsión meteorológica en Uncastillo Uncastillo y su entorno registrarán este domingo temperaturas máximas de 36 grados, un par más que durante la jornada del sábado. El dato de humedad relativa también será desfavorable para tratar el incendio de las Cinco Villas, ya que estará por debajo del 30% a partir del mediodía. La mejor noticia es que no se prevén rachas fuertes de viento e incluso amainará casi por completo en el último tramo del día

David Chic Operativo de extinción Los trabajos de extinción en el incendio de las Cinco Villas congregan a unos 450 efectivos, así como un amplio despliegue de voluntarios y residentes en la zona que se vuelcan para garantizar el avituallamiento. Las sierras de Malpica de Arba siguen ardiendo, así como el avance a la zona de Pígalo. En lo que queda de fin de semana se garantiza un "esfuerzo importante" para tratar de contener la destrucción. En este dispositivo también han participado medios de Navarra, Valencia, Castilla y León y La Rioja, un apoyo que se mantendrá este domingo.

10 municipios en prealerta ante el incendio de Cinco Villas La evolución del incendio de las Cinco Villas ha dado un pequeño respiro a los equipos de extinción, si bien el fuego todavía está fuera de las capacidades de extinción. 10 municipios están en prealerta ante una hipotética evacuación en caso de que las llamas obligaran a ello. Son Biel, Biota, Castiliscar, Fuencalderas, Isuerre, Layana, Lobera de Onsella, Longás, Sádaba y Sos del Rey Católico. Los habitantes de Uncanstillo, Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra continúan fuera de sus casas

David Chic El incendio de las Cinco Villas da una pequeña tregua La carretera entre Farasdués y Asín es un recorrido desolado: carbón, cenizas. Los árboles calcinados cubren las laderas del río Agonía. Una pasaje desolador que se repite en el recorrido entre Uncastillo y Luesia. Es el rastro de un incendio que este sábado ha reducido su capacidad de destrucción y que ha avanzado durante toda la jornada hacia el norte de la Cinco Villas amenazando seriamente el paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo. Tras cuatro días de lucha sin tregua, el nombre del cauce que desemboca en el Arba de Luesia parece un reflejo demasiado nítido de la realidad que viven los vecinos tras observar cómo el frente de fuego sigue activo. A última hora de la tarde de ayer su rastro de destrucción ascendía a 15.400 hectáreas en un perímetro de 80 kilómetros que ha avanzado hacia Navarra. A pesar de la ligera mejoría seguía fuera de capacidad de extinción, muy lejos de estar estabilizado. Lee la crónica completa aquí

Previsión meteorológica La previsión meteorológica mantiene la necesidad de extremar la vigilancia durante las próximas horas. En la zona de Orés, el viento de componente norte se mantendrá hasta aproximadamente la 01:00 horas, momento en el que tenderá a amainar y a quedar variable. En la zona más al norte del incendio, el viento del nordeste podría mantenerse con algo más de intensidad hasta las 03:00 horas, antes de girar a sureste flojo.

Suministro eléctrico Endesa ha informado de que todos los clientes cuentan con suministro eléctrico, incluidos los pueblos evacuados. En Asín el suministro se mantiene mediante grupo electrógeno. La línea Uncastillo-Luesia ha sido reparada de forma provisional y el suministro eléctrico en Luesia ha quedado restablecido.

Reubicación de los desalojados Durante la tarde se ha trabajado en la reubicación de las personas que permanecían en el pabellón. Cruz Roja, la Comarca de Cinco Villas, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y los servicios sociales han organizado el traslado de 46 personas a diferentes recursos de alojamiento de la zona, entre hoteles, residencias y apartamentos. El objetivo es mejorar las condiciones de descanso y atención de las personas evacuadas. Una vez completados estos traslados, no quedarán personas realojadas en el pabellón de Ejea.

Estrategia nocturna Para esta noche se mantendrá un despliegue similar al de la noche anterior. La prioridad será consolidar los sectores 1 y 3 mediante trabajos de perimetración con maquinaria para evitar que el incendio pueda volver a abrirse. En los sectores 5 y 6 se mantendrá un amplio despliegue de medios para prevenir y controlar reproducciones y evitar que puedan saltar el perímetro. Los sectores 2 y 4 mantendrán vigilancia, aunque con menor intensidad de medios al encontrarse más fríos.