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Directo | El incendio de las Cinco Villas afecta a 15.400 hectáreas pero permite hablar de "optimismo" tras una "noche positiva"

La evolución del incendio forestal de las Cinco Villas ha puesto en alerta a los municipios de Biel, Isuerre, Longás y Lobera de Onsella tras una jornada en la que las que el fuego estuvo contenido y apenas avanzó gracias al operativo de extinción y a las condiciones meteorológicas

Vídeo | El incendio de las Cinco Villas afecta ya a 15.400 hectáreas

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Jaime Galindo

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A. T. B.

David Chic

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza | Ejea de los Caballeros

El incendio forestal de las Cinco Villas sigue muy activo y afecta ya a 15.400 hectáreas en un perímetro de 80 kilómetros que si bien sigue "fuera de capacidad de extinción", no ha experimentado un avance sustancial, a falta de conocer las últimas informaciones respecto a la pasada madrugada. Además, continúan desalojadas unas 1.000 personas pertenecientes a seis localidades: Uncanstillo, Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra, este último en la comunidad vecina.

Otros 10 municipios están en prealerta por si el avance del fuego obligara a evacuarlos. Son Biel, Biota, Castiliscar, Fuencalderas, Isuerre, Layana, Lobera de Onsella, Longás, Sádaba, Sos del Rey Católico.

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Siguen también cortadas las carreteras A-1204, CV-813, A-1202, CV-841 y CV-628. En estos momentos, sobre el terreno están trabajando más de 400 efectivos y más de una veintena de medios aéreos.

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