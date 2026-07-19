Aquí están las empresas ganadoras a la Internacionalización en Aragón

Las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel, junto con Aragón Exterior (AREX), han dado a conocer los Premios a la Internacionalización de Aragón 2026. Las 5 empresas galardonadas por su éxito en el mercado exterior han sido Magdalenas Lázaro, Litera Meat, Arvensis Agro, PRODESA Group y Scati Labs. Los premios se entregarán el próximo 29 de septiembre en el Palacio de Congresos, que con esta edición comienza una nueva etapa de los históricos Premios a la Exportación que la Cámara de Zaragoza organiza desde 1979.

El acto contó con la presencia del presidente de la Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, acompañado de la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle y el director gerente de Aragón Exterior (AREX), Javier Camo. También asistió la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte.

Estos galardones son una evolución de los Premios a la Exportación que Cámara Zaragoza otorga desde 1979 y que ahora, con la implicación de las Cámaras de Huesca y Teruel y AREX, se han extendido a todo Aragón.. Los reconocimientos se estructuran en cinco categorías que reflejan las distintas dimensiones de la internacionalización empresarial. Magdalenas Lázaro (Mr. Brownie) ha obtenido el Premio Exportación Pequeña y Mediana Empresa por una trayectoria que ha llevado sus productos a cerca de 90 países gracias a una estrategia basada en la innovación y el posicionamiento de marca.

El Premio Exportación Gran Empresa ha recaído en Litera Meat, cuya actividad internacional representa más del 90 % de su facturación y que comercializa sus productos en 58 países, consolidándose como uno de los grandes referentes del sector cárnico europeo impulsado por Grupo Pini.

Por su parte, Arvensis Agro ha sido distinguida con el Premio a la Trayectoria Internacional por más de dos décadas de expansión en mercados exteriores, con presencia en más de medio centenar de países y una apuesta constante por la innovación aplicada al sector agrícola.

El Premio Implantación Internacional ha reconocido este año a PRODESA Group, empresa especializada en soluciones industriales para biomasa y energías renovables, cuya estrategia de implantación internacional y cercanía al cliente ha permitido que el 97 % de su actividad proceda del negocio exterior.

Completa el palmarés Scati Labs, galardonada con el Premio Marketing Internacional por su capacidad para adaptar su propuesta de valor y su comunicación a mercados tan diversos como Latinoamérica, Oriente Medio y el norte de África, consolidando su posición en el ámbito de la inteligencia artificial y la seguridad inteligente.

Durante la presentación de los galardones, el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya, destacó el valor de la colaboración institucional para fortalecer el reconocimiento a las empresas que mejor representan la competitividad de Aragón en el exterior. En la misma línea, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, subrayó que la internacionalización permite a las compañías ganar dimensión, incorporar innovación y diversificar mercados, recordando que Aragón mantiene relaciones comerciales con más de 120 países y exporta no solo productos, sino también conocimiento, calidad y confianza.

Entidades clave para impulsar la internacionalización

Los Premios a la Internacionalización de Aragón cuentan con el respaldo de entidades que desempeñan un papel clave en el crecimiento y la expansión internacional de las empresas aragonesas.

En esta edición colaboran JCV, referente en transporte y logística internacional; Ibercaja, que acompaña a las compañías con soluciones de financiación para impulsar su actividad exterior; Avalia, que facilita el acceso al crédito mediante avales y garantías financieras; y CESCE, especializada en seguros de crédito y gestión del riesgo comercial, contribuyendo a que las empresas operen con mayor seguridad en los mercados internacionales.

El apoyo de estas entidades refuerza el compromiso con la competitividad, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de la proyección internacional del tejido empresarial aragonés.

Los ganadores

Guillermo Lázaro, gerente de Magdalenas Lázaro. / Cámara de Zaragoza

El reto era coger un producto tradicional como la magdalena aragonesa, salir a defendernos al mercado internacional y darle una vuelta distinta Guillermo Lázaro — Gerente de Magdalenas Lázaro

José Remírez de Ganuza, director de Arvensis Agro. / Cámara de Zaragoza

Nuestra primera venta fue en Marruecos, en un momento de cambio en el mundo de la agricultura. Sentíamos la necesidad de llegar a mercados internacionales para impactar de verdad. José Remírez de Ganuza — Director de Arvensis Agro

Carlos Gaspar, director de Calidad, Seguridad alimentaria y Medio ambiente de Litera Meat / Cámara de Zaragoza

Queremos seguir creciendo poniendo Aragón en el mapa. Carlos Gaspar — Director de Calidad, Seguridad alimentaria y Medio ambiente de Litera Meat

José Ignacio Pedrajas, presidente de Prodesa Group. / Cámara de Zaragoza

En nuestro sector, el servicio de cercanía es absolutamente fundamental, el 95% de presencia local logrado nos ha permitido mantener la flexibilidad este año. José Ignacio Pedrajas — Presidente de Prodesa Group

Raquel Elías, marketing manager de Scati Labs. / Cámara de Zaragoza