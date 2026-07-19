Fernando Beltrán: "No puede ser que Vox vaya por libre en Aragón y Azcón piense que es cosa aparte»

En el incendio de Orés se están utilizando “las máximas capacidades” de respuesta de emergencias. ¿Invita a pensar que hay que reforzar el sistema?

Hay que tener en cuenta diferentes consideraciones, como las necesidades de las comunidades próximas. Los efectivos máximos dependen de cuántos incendios hay. El ministerio ha repartido sus capacidades, pero siguen quedando comunidades sin fuegos. El primer mecanismo, el que funciona muy adecuadamente, es la prestación de equipos de una comunidad a otra. Y luego la capacidad de coordinación, porque llega un momento en el que no puedes tener más equipos en el aire. Si fuera necesario se acudiría a otras comunidades para hacer un esfuerzo coordinado, pero entre los medios y personas en tierra, quizá traer es contraproducente.

En estos días con tantos incendios, apenas han hablado de causas. ¿Se plantean medidas de mayor castigo si se demuestran estas negligencias?

Uno de los errores que a veces se cometen es nada más comenzar el incendio atribuirle una determinada causa. La investigación la hace el Seprona, que tiene que acceder a la zona una vez que está extinguido para hacer su peritaje. Ha habido incendios por rayos y fuego latente o caídas de cable de tensión eléctrico, pero estas cosas dan lugar a controversia y mucho debate. Hay que dar tiempo a la investigación y sabremos las causas de todos ellos.

¿Cómo va el dispositivo para el eclipse de dentro de un mes?

La gran incógnita es la indeterminación en el número de personas que podemos tener en Aragón. Los planes de seguridad que se han establecido han sido a nivel ministerial, con grupos de trabajo que tienen que ver con la movilidad y el número de vehículos que habrá en carreteras al finalizar, un efecto estampida para dejar la zona. También vigilar que los usuarios no se paren donde no se puede parar. También el riesgo alto o extremo de incendios, o temas sanitarios. Se han ido pasando instrucciones de seguridad, se ha trasladado a la FAMP y a la Dirección General de Administración Local, para trasladarlo a todos los alcaldes.

¿Cómo valora el proceso de regularización de migrantes que acaba de concluir?

A nivel nacional ha habido 1,1 millones de solicitudes, en Aragón algo más de 33.000 solicitantes. Tenemos un perfil, de una población joven porque más de un 80% tienen menos de 45 años. Son personas a las que se dan derechos, porque estaban entre nosotros y ya estaban intentando trabajar. Aspiran a tener su salario mínimo, todos los elementos de derechos, libertades y obligaciones. El perfil que nos arroja es de personas que trabajando, cotizando y haciendo uso relativamente menor de los servicios sociales, seguro que supone un aporte positivo a la Seguridad Social.

Hubo tensión política por el proceso.

El Ayuntamiento de Zaragoza trató de hacer un problema donde realmente no lo había. Durante los primeros diez días se formaron colas, porque eran personas con una ventana de oportunidad para cambiar sus vidas. Todos querían información. Yo entiendo la necesidad normal de que te expliquen las cosas personalmente. El ayuntamiento ordenó que no se atendieran a estas personas en los barrios y sacó a la gente del hall para que la fila se formara en la calle. El paso del tiempo demostró que la gente fue atendida y las colas desaparecieron.

Fernando Beltrán, en su despacho, durante la entrevista con este diario. / Rubén Ruiz

También ha chocado con el ayuntamiento por la gestión del sinhogarismo en la ciudad. ¿Ve posible algún acuerdo?

No es una cuestión de pactos, sino de que las instituciones hagan su trabajo. La Policía Nacional se encargó, de manera discreta, de conocer cuántas de las personas del Parque Bruil eran solicitantes de asilo internacional, y se puso en conocimiento de las entidades de acogida. Hay que decir que la relación política en algunos casos no es buena, pero entre los trabajadores de servicios sociales de cualquier institución es fluida. El Gobierno de España está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Sí que es cierto que los recursos para luchar contra el sinhogarismo en Zaragoza no están resultando todo lo amplios que deberían que ser y sigue habiendo gente en la calle con problemas de salud mental o toxicomanía y no se les atiende. No he visto reclamaciones del ayuntamiento a la DGA, competente en Sanidad, para que atendiera a personas que tengan estos problemas. Hay un trato asimétrico.

Otro conflicto fue Viogén. ¿En qué momento está ahora?

Una llamada telefónica de una mujer que pide socorro por un tema de violencia es atendida por la patrulla que primero llega y ahí entre la Policía Nacional y la Policía local hay una cooperación impecable. El acceso al sistema Viogén supone que un conjunto de policías locales reciben la formación correspondiente y acceden al sistema de información ya compartida con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden ayudar a dar una mejor protección. Eso no ocurre y todo ya es responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. He estado cinco años detrás del consistorio para que se llegara a un acuerdo. Y haciendo muchas cesiones. He leído en prensa que hay un problema de retribuciones económicas y eso ya es un problema interno del ayuntamiento. El esfuerzo del Gobierno de España ya está hecho.

¿Cómo va la llegada de trabajadores chinos con el avance de la gigafactoría de Stellantis?

Nosotros no tenemos un seguimiento directo, estos proyectos de gran envergadura se hacen desde el ministerio. Sí que sabemos que han empezado ya a venir trabajadores chinos, pero no tenemos una cifra exacta. Las infraestructuras ligadas al desarrollo de CATL ya se están construyendo y gran parte de esos trabajadores ya están en grado de formación aquí.

En Aragón se han anunciado numerosas inversiones de origen chino y el Gobierno de España tiene una relación fluida con China. ¿Prevé más empresas llegando a la comunidad?

El trabajo del Gobierno de España ha sido de abrir más capacidades, como la exportación de la cereza, por poner un ejemplo. Son procesos largos y complejos, alejado del gran anuncio inicial y que luego el proyecto se pare. Las relaciones, muchas ligadas al agro, se siguen trabajando. Se van haciendo cosas, pero de manera tranquila para no espantar ninguno de los proyectos.

¿Habrá más en la segunda mitad del año?

Sí, alguna cosa más se podrá contar.

La energía es el gran reclamo de Aragón. ¿El bloqueo de los nudos puede provocar un retraso de los grandes proyectos anunciados?

El Gobierno de España está fortificando sus inversiones en la red sabiendo que van a venir empresas altamente consumidoras de energía. Los responsables de Red Eléctrica nos dijeron el otro día en Peñaflor que para los consumos que tiene ahora Zaragoza, con la mayor demanda con diferencia de Aragón, y para las posibles inversiones que se pudieran tener en el entorno, hay energía suficiente. El mensaje catastrofista de que no hay enchufes no es cierto. Otra cosa es que haya una larga lista de empresas de centros de datos y que varias quieran conectarse al mismo enchufe. Evidentemente, donde la previsión es si salieran todos esos proyectos, va a ser imposible, pero también es cierto que no todos esos proyectos salen. No todo lo que está anunciado se va a implantar en Aragón y conjugando con lo que tenemos implantado, lo que tiene visos de salir y lo que se caerá, hay energía en Aragón. Y sigue la planificación de trabajar en nuevas posiciones para conectar grandes consumidores más adelante. No hemos entrado en ese pánico.

¿No confía en que lleguen los 90.000 millones de inversiones anunciados por la DGA?

No todos van a poder entrar.

¿Qué posición marca respecto a los centros de datos?

Hay que tener una visión amplia en política industrial y el Gobierno de Aragón la ha trabajado muy poquito. Estamos hablando de un monocultivo con los centros de datos. Por las condiciones de terreno, agua y energía había cola para entrar y es fácil poner el ticket y que cada uno vaya cogiendo turno y reservando. Pero otros tipos de industria que pueden captar el talento de las universidades o centros de FP, no se están viendo. Hay oportunidades que se nos están pasando de largo, porque grandes farmacéuticas o biotecnológicas no se ven. No podemos fiarnos a apostar todas las cartas a los centros de datos. Entre otras cosas por la realidad de los que ya funcionan, porque son proyectos que tienen a ser desatendidos. Otra cosa es que se cree una capa ligada a extraer valor ligado a la IA, por ejemplo. Soy partidario de una atracción empresarial en muchos sectores.

El proyecto de Endesa en Andorra, ligado al Nudo Mudéjar, ha tenido un recorte importante. ¿Cómo va a acabar esta situación?

No hemos tirado la toalla. Hemos tenido reuniones con Instituto de Transición Justa y con la zona y también hemos trabajado con empresas que se quedaron fuera del primer concurso, pero que han manifestado su interés de estar ahí y recuperar los proyectos. Trabajamos en otros proyectos industriales de revitalización y forma parte de la agenda antes del verano. Queremos retomar la senda de la recuperación económica basándonos en la transición justa. Acabará bien.

Beltrán, durante la entrevista con El Periódico de Aragón. / Rubén Ruiz

No atraviesan buenos momentos las infraestructuras del Estado en Aragón: sobrecostes y retrasos en varias conexiones por carreteras o el reciente anuncio del recorte en el tren entre Teruel y Sagunto.

Hay muchas que sí han ido bien, que se han inaugurado y presentado en plazo, tanto en el eje norte como el paso a nivel a El Burgo… Eso pasa más desapercibido, pero hay buenos ejemplos. Se han invertido 1.500 millones de euros en materia viaria o más de 600 millones de euros para la Teruel-Sagunto. Hay obras que ya se ven, pero es cierto que es muy sonoro cuando una de las grandes obras para. Me duele especialmente la variante de Sabiñánigo, porque con un 98% de ejecución la obra se para. El contratista dejó de trabajar, pidió un tercer modificado al ministerio, que escuchó con buena predisposición. Hubo causas que se entendían, como todo lo provocado con el estrecho de Ormuz, pero no negociaron y estamos en julio sin saber nada. Es una de las principales preocupaciones de Transportes, en una salida sujeta a derecho y bien atada.

¿Y el corredor Teruel-Sagunto?

Lo que se ha publicado en el BOE es un estudio informativo de aumento de capacidad. El ministerio pone encima de la mesa para que cualquiera pueda opinar una solución que pone el aumento de capacidades de mercancías y pasajeros. También con un aumento de frecuencias. Ha habido contestación, pero hay una propuesta para trabajar y para ver hasta qué punto se puede mejorar. Esta línea ha tenido parones por sobrecostes y dificultades por algunos trazados, pero es que lo fundamental es la seguridad de los viajeros. Si hay que parar la obra para garantizarla, se debe hacer. Hay retrasos y entendemos que la población se enfade, pero estamos en el convencimiento de que será un tren seguro y adaptado a los tiempos modernos. Se cumplirán los objetivos, pero no niego el retraso.

¿Qué calendario tiene el Gobierno de España para las infraestructuras aragonesas en el año de legislatura que queda?

Me he convertido en una persona que no da ni fechas ni plazos, porque luego llegan los parones. Tenemos un calendario con el ministerio para trabajar en las infraestructuras abiertas, pero sigue primando que la obra esté bien hecha, hablamos de seguridad y de gente. Si se queda fuera de la legislatura, pues habrá merecido la pena el esfuerzo y las grandes inversiones. De todos modos, cualquier infraestructura de la que hemos hablado forma parte de la carpeta abierta para darle soluciones rápidas.

Esta semana presentó la incorporación de 466 guardiaciviles a la plantilla de Aragón. ¿Es la respuesta de Interior a las quejas de inseguridad en el mundo rural?

Trabajar para mejorar la seguridad ciudadana no siempre es cantidad. Un aspecto importante es la calidad. La Guardia Civil, independientemente de lo completo que esté el catálogo de puestos, siempre se ha recurrido a las unidades de reserva cuando ha habido fenómenos extraordinarios como el aumento de robos en Valdejalón o repuntes de robos de cobre en el ferrocarril, por poner ejemplos. Inseguridad, como la que tienen otras comunidades que tienen permanentemente problemas con bandas mafiosas o gente que muere por disparos en la cabeza en una discoteca, no hay en Aragón. Todas las operaciones se saldan bien, es cuestión de dejar a la Guardia Civil trabajar. La incorporación de cámaras de videovigilancia o los drones son herramientas que están viniendo muy bien. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen una tasa de esclarecimiento muy alta en Aragón.

Pero la presencia de agentes es importante para la ciudadanía.

Es un tema de imagen y de presencia, que se vea más a la Guardia Civil por las calles de los municipios. Eso ayuda a la percepción de seguridad y tiene su efecto disuasorio. Pongo en valor que la Guardia Civil nunca ha dejado de hacer su trabajo aun estando apretada de medios.

Hace unas semanas conocíamos la llegada de una nueva banda, los Blue Demons. ¿Zaragoza es una ciudad segura?

Las brigadas de información de la Policía Nacional en Zaragoza tienen perfectamente mapeada su distribución. Cuando han estado ligadas a operaciones más grandes, la Policía actúa y responde rápido. Cuando el cabecilla son puestos a disposición judicial, el grupo se diluye y esa es la mecánica de trabajo.

¿Qué proyecto tiene el Gobierno de España para el Pabellón de España de la Expo?

Ya me perdonará, pero me sigo reservando. Es un proyecto que si se anuncia demasiado pronto puede fracasar. Hay proyecto para el Pabellón de España, pero no podemos decir nada, ni fechas.

Beltrán, en su despacho, antes de la entrevista con este diario. / Rubén Ruiz

¿Cómo valora la situación del Gobierno de España y del PSOE?

Pongo en valor a esos miles de alcaldes, concejales y diputados de todas las instituciones que hacen su trabajo dignamente y apuestan por un modelo de progreso y de velar por las personas más necesitadas. Eso es el PSOE. Lo que más se ve y peor huele son los casos que han ido saliendo, para los que la medida quirúrgica e inmediata ha sido apartar del partido y rendir cuentas ante la Justicia. Pero el PSOE sigue siendo el partido que trabaja por subir el SMI, las pensiones, favorecer la vida de los enfermos de ELA, de nuestros menores, la operación Gafas y Lentillas o los bonos culturales y becas de estudio. Todo esto define el ADN del PSOE. Ninguna institución ni partido se libra de tener garbanzos negros, pero lo que hay que hacer es sacarlos y seguir trabajando con nuestras convicciones.

Esta semana se ha conocido la condena al hermano del presidente Sánchez. ¿Por qué debe seguir un Gobierno al que le rodean tantos presuntos casos de corrupción?

Merece la pena. Se ve en las medidas sociales que he comentado y se palpa el beneficio de seguir trabajando por ellas. Hemos vivido cómo es la apuesta del PP para salir de la crisis: recortar, recortar, recortar. La salida de la crisis liderada por el PSOE supone un plan de recuperación y financiación que se pelearon contra el criterio de Azcón, por ejemplo. El IPC está sujeto, se minimiza el impacto de la subida de los precios de los carburantes y la energía, somos la economía que más crece según dicen organismos nacionales e internacionales… Y el modelo de financiación que pone el ministro encima de la mesa da más financiación, como el techo de gasto y la senda de déficit. Por todo esto merece la pena seguir trabajando día a día, a pesar de los elementos judiciales que se ha ido encontrando el presidente en su camino.

La reforma de la financiación ha sido tachada de privilegiada para Cataluña. ¿Se puede defender desde Aragón esta nueva financiación?

La principal dificultad es que los gobiernos del PP no se sientan a hablar con el ministro. Entiendo que cada comunidad vele por sus intereses y quiera maximizar su financiación, pero vivimos en un país con más comunidades. ¿Por qué no se sientan con el ministro? El plan que se ha vuelto a poner sobre la mesa tiene mejoras económicas y nuevos indicadores, que a Aragón en concreto contempla la despoblación, con la mejora de la población ajustada, y la población envejecida o menor de edad y en edad de estudio. Que se sienten a discutir con el sistema para mejorarlo. Es muy fácil levantarse de la mesa y decir “Cataluña”, que es el único mensaje que tienen. Seamos serios y a trabajar.

La otra tarea de Hacienda son los Presupuestos Generales del Estado. No salen las cuentas con los apoyos.

Estamos en una de tantas tareas complicadas en el Parlamento. Se han aprobado muchas leyes esta legislatura, pero los PGE son la ley con mayúsculas. En septiembre todo volverá cargado y habrá que trabajar con los grupos. Mantengo la esperanza y el deseo, porque sería bueno para España y Aragón.

¿Cómo valora los primeros meses del Gobierno PP-Vox?

La segunda temporada está siendo peor que la primera. Lo chocante es que frente a las salidas de tono que suele tener Vox en sus comparecencias, el presidente Azcón piense que es una cosa aparte. El presidente marca y coordina las políticas del Gobierno, por lo que no puede hacer como que no oye que su vicepresidente pida poner en busca y captura a un menor, por ejemplo. Azcón tiene que posicionarse o llamar al orden a su vicepresidente. Lo mismo con los menores migrantes: han judicializado todo, lo perdieron todo y afortunadamente siguen llegando menores migrantes a Aragón para cuidarles. También desde que está Vox. Su medida de la primera página del acuerdo no se cumple y Azcón lo sabía, que se sonreía cuando lo decía Nolasco. Se hace y se seguirá haciendo. No puede ser que Vox vaya por libre en el Gobierno y ponga encima de la mesa medidas absurdas y sin sentido.

¿Vox empuja al PP a hacer ciertas políticas?

Sin duda. Es la atadura a los votos. Azcón convocó elecciones para librarse de esa atadura, pero el PP pierde escaños y se encuentra taza y media de Vox. El poso de Vox se va notando, creo que la ciudadanía pierde y el PP es cada vez más rehén de Vox.

¿Cuál es la situación del PSOE Aragón para las elecciones municipales de 2027? Hay unas primarias, ¿está su nombre en la lista?

No hemos abierto esa carpeta. Yo todavía estoy con mi día a día. Lo haremos en otoño, con las primarias.

¿El PSOE no va a mover ficha hasta otoño para las municipales?

Correcto.

¿Da por hecho que las elecciones generales serán en julio de 2027?

Tampoco le sé decir con seguridad.

No descarta un adelanto electoral a nivel nacional.

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Yo me ato a las declaraciones públicas del presidente Sánchez. Dijo que se iban a celebrar en 2027 y que no coincidirían con las elecciones autonómicas del año que viene. A partir de ahí, él va a tratar de agotar la legislatura lo máximo posible. No me muevo de ahí, es lo que dice el presidente Sánchez.