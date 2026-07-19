El incendio de Orés da un respiro y abre la puerta al regreso de los evacuados: "Vamos a empezar la vuelta a la normalidad"

"Hoy es el primer día que respiramos". Así resumía el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, los buenos indicadores sobre el incendio declarado hace cinco días en las Cinco Villas que conocía en el puesto de mando avanzado a media mañana de ayer. Unas horas después, el Ejecutivo autonómico lanzaba una información más que esperaba: el incendio de Orés se daba por estabilizado tras varios días de intenso trabajo del operativo de extinción desplegado por las distintas administraciones. Y muchos más vecinos, además del jefe del Ejecutivo autonómico, respiraban aliviados tras unas jornadas de gran angustía e incertidumbre en esta comarca zaragozana.

La superficie afectada no aumentó ayer y el perímetro permanece estable. Esta evolución favorable ha permitido al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) comenzar a preparar la desescalada de la emergencia y el regreso progresivo de la población evacuada. Todo dependía de las condiciones meteorológicas de la noche del sábado al domingo y el viento se portó adecuadamente para que las labores de extinción cogieran velocidad.

A pesar de esta evolución favorable, se mantiene la situación operativa 2 nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO). La superficie provisional afectada se mantiene en torno a las 15.000 hectáreas.

"Vamos a empezar la vuelta a la normalidad", anunció tras el último Cecopi del día el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien subrayó que el incendio ya está estabilizado, aunque "eso no significa ni que esté controlado ni extinguido".

El responsable autonómico explicó que durante la noche drones de la Guardia Civil y de la UME revisarán el perímetro con cámaras térmicas para detectar posibles puntos calientes y comprobar las condiciones de seguridad en torno a los municipios evacuados. Si el resultado es favorable, este lunes comenzará el regreso escalonado de los vecinos, ya que, según avanzó, "poco a poco vamos a empezar a dar luz verde para que los ciudadanos puedan volver", aunque recalcó que no se autorizará el retorno "hasta tener la máxima seguridad".

El plan de la desecalada

Los trabajos de extinción se han centrado este domingo en sofocar pequeñas reproducciones dentro del perímetro del incendio de Orés y consolidar las zonas más sensibles, especialmente en el sector 6, al norte de Uncastillo, donde se ha trabajado con maquinaria pesada para asegurar el cierre del fuego. Aunque se han observado columnas de humo en algunos puntos calientes del interior, no se han detectado llamas de importancia. El operativo continuará vigilando las islas de vegetación que quedaron sin quemar y que podrían provocar rebrotes. La evolución favorable ha permitido además reducir parcialmente el dispositivo, con la retirada de una de las dos secciones de la UME, mientras la otra permanece desplegada junto al resto de efectivos.

De cara a este lunes, está previsto que los cinco municipios evacuados recuperen por completo el suministro de electricidad, telefonía y agua potable, un paso imprescindible para iniciar el regreso de los vecinos. Durante la noche se inspeccionarán los cascos urbanos con apoyo de drones para descartar puntos calientes y, si las condiciones lo permiten, el retorno se realizará de forma escalonada y acompañado por servicios públicos, equipos de apoyo psicológico y Servicios Sociales. Asimismo, ya se ha autorizado el acceso controlado a explotaciones ganaderas de Luesia para atender a los animales. La previsión de altas temperaturas se mantiene, aunque la recuperación nocturna de la humedad favorecerá las labores de vigilancia y consolidación.

Decían los técnicos que el plan de emergencias diseñado desde el jueves hasta ayer se había cumplido al dedillo, como un deseo. Desde el aire, los helicópteros no encontraban llamas y apenas focos con humos al mediodía. Las cuadrillas de bomberos se afanaban en refrescar algunas zonas necesitadas de agua y en podar y arrancar ramas y follaje que pudieran ser combustible para un repunte que se quiere descartar.

"Se han cumplido las previsiones más optimistas", reconocía a mitad de la tarde la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que señalaba que la vuelta de los vecinos de Asín, Orés, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, desalojados en los momentos más angustiosos del incendio, se desarrollará "a lo largo de estos días y con la debida prudencia". No hay vuelta para unos vecinos que en las últimas horas fueron recolocados en hoteles y en hogares de personas de su confianza, para hacer más amena la larga espera. "También es importante que no han sido desalojados ninguno de los nueve municipios que había sido alertados", precisó la también portavoz de la DGA, en el mensaje positivo lanzado desde la Administración en la tarde ayer.

Antes, al mediodía, el presidente autonómico Jorge Azcón seguía desde el puesto de mando avanzado las tareas. Reconocía el trabajo de las brigadas y la limitación del perímetro, tarea que permitió que el fuego no avanzara y no hubiera desastres mayores en zonas cercanas, con mayor cantidad de árboles que el área calcinada durante estos días.

Advertía el presidente autonómico que «no se bajaba la guardia» pese a que los datos eran favorables para pasar a una fase de menor destrucción del fuego. «Es evidente que si no se producen situaciones inesperadas, el incendio va a ir evolucionando hacia la normalización», decía Azcón al mediodía, que reconoció el trabajo de las brigadas al defender los municipios «extraordinariamente» y celebró «no tener que lamentar muchos más daños de los que por desgracia ya habían ocurrido».

El propio presidente aragonés anunció en su atención a los medios de comunicación que la consejería de Presidencia, que lidera Mar Vaquero, intensificará a partir de hoy la tramitación de los documentos necesarios para pedir la declaración de zona catastrófica en el espacio afectado por el incencio de esta semana.

Trabajo de campo

El director técnico de Extinción, José González, explicó la forma de trabajar de los equipos de emergencias, pendientes de «islas sin quemar que hay que vigilar para que el incendio no se reavive en su interior», aunque avanzaba que la prioridad durante el día de ayer fue «consolidar el perímetro». Reconocía, a mitad de mañana, que el avance era «bastante alentador y positivo» respecto al "infierno", como reconocían algunos voluntarios, vivido durante las horas anteriores en el entorno de Orés.

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El Gobierno de Aragón insistió ayer en la petición de "minimizar" los desplazamientos en la comarca de las Cinco Villas, para facilitar la tarea de los equipos de extinción. También llamó a la prudencia con informaciones en redes sociales, al detectar la difusión de bulos en torno a la gestión de la emergencia o la situación que se vivía cerca del incendio.