El pueblo de Aragón que quedó abandonado por un embalse y hoy tiene un espectacular resort en el Prepirineo

El Prepirineo aragonés es una de las zonas más visitadas y llenas de naturaleza de toda la comunidad autónoma. Unos territorios donde el ambiente acompaña a quien lo visita y esconde múltiples rincones de los que todo el mundo no conoce su existencia. Joyas arquitectónicas ocultas que dan significado e historia a la provincia de Huesca y que dan ese encanto que hace únicas a Aragón. Uno de esos casos es Abizanda, que entre todo su patrimonio local posee un hotel rural que lo hace único en su especie.

Se trata de un pequeño municipio de la comarca del Sobrarbe que se levanta sobre un cerro con unas privilegiadas vistas al embalse de El Grado y a las montañas del Pirineo. Sus calles conservan el sabor de la arquitectura tradicional altoaragonesa y permiten descubrir un patrimonio en el que sobresalen la torre medieval de la antigua fortaleza, la iglesia de la Asunción y el Museo de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo.

Mapa de la ubicación de Abizanda, Huesca.

Pero este pueblo oscense también alberga uno de los alojamientos más singulares de Aragón. En pleno casco urbano se encuentra una antigua casa señorial cuya construcción original se remonta al año 1802 y que, tras una profunda rehabilitación, se ha convertido en un exclusivo hotel boutique donde la historia convive con el arte contemporáneo.

El edificio mantiene la esencia de las grandes casas pirenaicas, aunque en su interior sorprende con un concepto completamente diferente. Dispone de diez habitaciones, todas distintas entre sí y decoradas por artistas contemporáneos, que convierten cada estancia en un espacio único. Además, el alojamiento cuenta con biblioteca, bodega, jardín y diferentes espacios comunes pensados para disfrutar del descanso en un entorno tranquilo.

Embalse de El Grado, en la provincia de Huesca / Hotels Made in Spain

Más allá del hotel, Abizanda se ha consolidado como uno de esos destinos perfectos para desconectar durante un fin de semana. Su cercanía con Aínsa, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, y con el embalse de El Grado permite combinar patrimonio, naturaleza y deporte. Senderismo, rutas en bicicleta de montaña o barranquismo son algunas de las actividades más habituales para quienes eligen este rincón del Sobrarbe.

La oferta cultural también tiene un peso importante gracias a la Casa de los Títeres, un espacio de referencia que organiza espectáculos y actividades durante buena parte del año, atrayendo a visitantes de todas las edades y convirtiéndose en uno de los grandes reclamos del municipio.

El hotel sale a la venta

Precisamente este singular alojamiento ha vuelto a situar a Abizanda en el foco después de que sus propietarios lo hayan puesto a la venta a través de un portal inmobiliario especializado por 2,5 millones de euros. El inmueble conserva su actividad y destaca tanto por el valor histórico de la construcción como por la cuidada rehabilitación que ha transformado una casa de más de dos siglos de antigüedad en un hotel de lujo integrado en uno de los paisajes más espectaculares del Prepirineo aragonés.

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Interior del hotel rural de Abizanda / Hotels Made in Spain

La construcción del embalse de El Grado transformó por completo el paisaje de esta zona del Sobrarbe durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy, aquella gran lámina de agua se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Abizanda, ofreciendo unas vistas privilegiadas que, junto al perfil del Pirineo, conforman una de las estampas más reconocibles de la comarca.