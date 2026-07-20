Aragón perderá más de 22.000 alumnos de Primaria y Secundaria en quince años

Una natalidad a la baja, una población envejecida y un aumento de la esperanza que impactan de lleno en las aulas de Aragón. La comunidad perderá 22.055 alumnos de Primaria y Secundaria, las dos etapas de enseñanza obligatorias, en los próximos quince años. Ello implica que en 2041 tendrá 107.680 estudiantes de entre 6 y 15 años frente a los 129.735 que tiene en la actualidad.

Las cifras se desprenden de un informe realizado por la fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta base, el estudio apunta que entre 2026 y 2041, Aragón contará con un 17% menos (22.055) de alumnos de entre 6 y 15 años, periodo en el que se estudian las enseñanzas obligatorias.

Pero no solo las aulas de Primaria y Secundaria se verán mermadas. También lo harán las de Bachillerato, en las que estima que habrá un 22,4% menos de estudiantado que en la actualidad. El estudio evidencia así que Aragón va a pasar de los 29.789 alumnos de entre 16 y 17 años actuales tener 23.116 en 2041. La comunidad pierde 6.673 estudiantes en solo quince años.

La misma tendencia a la baja se dará en las enseñanzas superiores. El análisis de BBVA e IVIE apunta a una reducción del 6,5% del alumnado de entre 18 y 24 años en los siguientes tres lustros. Es decir, que la comunidad perderá 6.799 estudiantes de enseñanzas superiores (universidad y grado superior) entre 2026 y 2041, pasando de contar con 104.602 a tener 87.803. Este desplome será todavía superior a nivel nacional, donde se apunta a una caída del 8,7%.

En total, el análisis estima que en los próximos quince años Aragón verá reducida en un 9,2% su población en edad de estudiar, que es la comprendida entre los 0 y los 24 años. Según este cálculo, la comunidad perderá 29.424 potenciales alumnos y pasará de los 320.733 que tien en este momento a contar con 291.309 en el año 2041.

Esta bajada generalizada en cifras de alumnado -según el informe, en los próximos quince años solo se va a incrementar la cifra de estudiantes de 0 a 5 años- se explica por la baja natalidad, entre otros motivos, y preocupa tanto como alivia. El propio análisis expone que, aunque esta caída puede aliviar la presión que sufre el sistema educativo, en Aragón tensionado por la falta de profesorado y, según han denunciado sindicatos y entidades, instalaciones «deficitarias», la comunidad deberá enfrentarse al reto de la desigualdad demográfica.

El informe avisa de que, debido al flujo migratorio y el envejecimiento de la población, los territorios deberán ajustar los recursos con los que cuentan. De esta forma, las zonas más despobladas, que en el caso de Aragón es el medio rural, se verán obligadas a ceder sus recursos hacia aquellas que cuenten con más población, que en este caso es Zaragoza provincia.

Ello pone en peligro las escuelas rurales aragonesas, que en este momento ya están contra las cuerdas y cada septiembre temen el cierre de aulas por la baja natalidad y el envejecimiento de la población.

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Ante esta situación, la solución que plantea el informe de BBVA y el IVIE es aprovechar las próximas jubilaciones de profesorado reorientando los nuevos contratos de docentes hacia las zonas y etapas educativas más necesitadas. Pero este planteamiento supondrá también un reto para un Aragón que en este momento carece de profesorado de Secundaria y Formación Profesional (FP) y que deberá continuar trabajando en paliar esta situación de «déficit» que se sufre de un tiempo a esta parte.