Capital Energy reabre la batalla eólica en el Matarraña con un nuevo proyecto de 36 aerogeneradores

La empresa Capital Energy, a través de su filial Green Capital Power, vuelve a intentar sacar adelante uno de los proyectos eólicos más controvertidos del Matarraña, una de las comarcas donde la implantación de renovables ha generado mayor contestación social en Aragón. La compañía ha iniciado la tramitación de un nuevo macroparque tras el rechazo ambiental recibido el pasado año por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), con una propuesta que reduce ligeramente sus dimensiones y que prevé una inversión cercana a los 193 millones de euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y la declaración de utilidad pública del parque eólico, junto con su infraestructura de evacuación, un trámite que abre el periodo de alegaciones antes de que el órgano ambiental del ministerio vuelva a pronunciarse sobre su viabilidad.

El nuevo proyecto contempla la instalación de 36 aerogeneradores, seis menos que el diseño anterior (42), que obtuvo una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable. Esto se traduce un leve redimensión de la potencia instalada, que se reduce apenas un 5% al pasar de 252 a 239,2 megavatios (MW). En concreto, está distribuido en tres parques eólicos: Céfiro, de 110,9 MW y 17 molinoes de viento; Arlo (65,25 MW y 10 turbinas); y Paucali, de 63 MW y nueve máquinas).

La mitad de la potencia inicial

El recorte es aún mayor si se compara con el planteamiento original registrado hace unos años. Entonces el complejo contemplaba 84 aerogeneradores y 504 MW, por lo que el proyecto que vuelve ahora a exposición pública conserva menos de la mitad de la potencia inicialmente prevista.

El proyecto se extenderá por cinco municipios de Aragón. Los 36 aerogeneradores se distribuirán entre Maella (Zaragoza), y las localidades turolenses de Valdealgorfa, Mazaleón y Valjunquera, mientras que el término municipal de Calaceite se verá afectado por el trazado de la infraestructura de evacuación eléctrica. Desde allí, una línea aérea de 220 kV cruzará la comarca de la Terra Alta, en Tarragona, hasta conectar con la subestación de Gandesa, donde la energía generada por el complejo se incorporará a la red de transporte de Red Eléctrica.

A pesar de esa reducción, el parque seguirá teniendo unas dimensiones muy relevantes. Los aerogeneradores alcanzarán casi 200 metros de altura, medidos desde el suelo hasta la punta de una pala cuando esta se sitúa en posición vertical. Esa cota resulta de una torre de alrededor de 115 metros de altura y palas de unos 85 metros de longitud, situándose entre los aerogeneradores terrestres de mayor tamaño que se instalan actualmente en España.

La promotora proyecta repartir las máquinas entre varios municipios del Matarraña y evacuar la energía mediante una nueva infraestructura eléctrica hasta la red de transporte. El presupuesto de ejecución material asciende a 192,9 millones de euros, según la memoria económica que recoge el expediente.

Un segundo intento

La nueva tramitación llega después de que el ministerio emitiera en 2025 una declaración de impacto ambiental desfavorable, al considerar que el parque generaba impactos significativos sobre el paisaje, la biodiversidad y la avifauna, además de sus efectos acumulativos con otros proyectos previstos en la zona.

Lejos de renunciar, Green Capital ha rediseñado la iniciativa con una reducción de potencia y del número de aerogeneradores para intentar superar las objeciones planteadas por el órgano ambiental. Ahora será el Miteco quien vuelva a analizar la documentación técnica y las alegaciones que puedan presentar administraciones, entidades y particulares antes de decidir si el nuevo diseño logra superar el procedimiento ambiental que frustró el anterior proyecto.

Aunque el nuevo diseño reduce ligeramente su tamaño, el parque continúa figurando entre los mayores proyectos eólicos planteados en el este de Aragón. Con 239,2 MW, equivale aproximadamente a la capacidad conjunta de varios parques eólicos convencionales y requerirá una importante infraestructura de evacuación para transportar la electricidad hasta la red de transporte de Red Eléctrica.