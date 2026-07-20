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Directo | El incendio de las Cinco Villas, por fin estabilizado tras calcinar 15.000 hectáreas
La evolución del incendio forestal de las Cinco Villas ha puesto en alerta a los municipios de Biel, Isuerre, Longás y Lobera de Onsella tras una jornada en la que las que el fuego estuvo contenido y no avanzó gracias al operativo de extinción y a las condiciones meteorológicas
El incendio forestal de las Cinco Villas sigue muy activo y afecta ya a 15.000 hectáreas en un perímetro de 80 kilómetros que si bien sigue "fuera de capacidad de extinción", no ha experimentado avances durante la pasada madrugada. Pese a esta evolución positiva, el Gobierno de Aragón insiste en que todavía no se puede dar por estabilizado el fuego y las labores de este domingo se van a centrar en reforzar ese perímetro, evitando tanto reproducciones interiores como saltos fuera de él.
Además, continúan desalojadas unas 1.000 personas pertenecientes a seis localidades: Uncanstillo, Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra, este último en la comunidad vecina. Otros 10 municipios están en prealerta por si el avance del fuego obligara a evacuarlos. Son Biel, Biota, Castiliscar, Fuencalderas, Isuerre, Layana, Lobera de Onsella, Longás, Sádaba, Sos del Rey Católico.
Siguen también cortadas 5 carreteras: A-1204, entre Farasdués y Luesia, entre los puntos kilométricos 13 y 32; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel, entre los puntos kilométricos 74 y 34; la ZP-1301, entre Uncastillo y Biota, entre los puntos kilométricos 6 y 22; la ZP-1303, entre Asín y Orés, entre los puntos kilométricos 0 y 6; y la ZP-1403, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 2,5 y 16.
Mar Vaquero: "Se han cumplido las previsiones más optimistas"
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha anunciado este domingo que el incendio ya está estabilizado. "Se han cumplido las previsiones más optimistas", ha afirmado Vaquero, quien ha aclarado que la vuelta a casa de los vecinos desalojados de Asín, Orés, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo se realizará "a lo largo de estos días" con "la debida prudencia". "También es importante que no han sido desalojados ninguno de los nueve municipios que había sido alertados", ha continuado.
Estabilizado el incendio
El incendio de Orés se ha dado por estabilizado este domingo por la tardes tras cuatro intensos días de lucha contra el fuego.
Evolución favorable del incendio: el operativo trabaja para lograr su estabilización tras afectar a 80 hectáreas
El incendio forestal continúa evolucionando de forma favorable y se encuentra en vías de estabilización, según ha informado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOAR/IFPlan) en su última actualización.
El balance provisional mantiene la superficie afectada en 80 hectáreas, sin que, por el momento, se haya producido un aumento del terreno calcinado.
Los equipos de extinción continúan trabajando intensamente sobre el terreno para consolidar el perímetro del incendio y evitar posibles reactivaciones. En estos momentos participan en las labores de extinción tres brigadas helitransportadas, un helicóptero bombardero y un avión anfibio ligero, que realizan descargas de agua sobre los puntos con mayor actividad.
La evolución favorable del incendio permite afrontar con optimismo las próximas horas, aunque el operativo mantiene la vigilancia para garantizar la estabilización definitiva del fuego y evitar que las llamas puedan volver a ganar intensidad.
Los servicios de emergencia seguirán monitorizando la evolución del incendio y actualizando la información conforme avancen las labores de extinción.
En imágenes | Así trabaja el operativo de extinción en el quinto día de incendio en las Cinco Villas
15 zonas de Aragón en alerta roja por peligro de incendios forestales
Los equipos de extinción continúan trabajando
A pesar de que parece que el fuego da una tregua, no cesan en las labores de extinción. Los efectivos acumulan varias jornadas de trabajo muy intenso por la altura de las llamas y el viento.
Imágenes aéreas del incendio en las Cinco Villas
Posible retorno de los vecinos de Uncastillo
La alcaldesa de Uncastillo, Teresa Pueyo, ha enviado un mensaje a sus vecinos para informales que un retén de bomberos vigila tanto su localidad como Asín y Orés por si hubiera algún cambio en el incendio de Cinco Villas, pero que "posiblemente" la reunión del Cecopi de esta tarde podría permitir el regreso al municipio
Sergio H. Valgañón
Azcón, ante el incendio en las Cinco Villas: "Es el primer día que respiramos"
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado este domingo un mensaje de optimismo ante la evolución del incendio forestal de las Cinco Villas, el cual ya ha calcinado más de 14.000 hectáreas en la Comarca de las Cinco Villas. "Hoy es el primer día que respiramos. Hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. No solo no hay fuego, sino que se ven pocas columnas de humo, aunque eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia", ha afirmado Azcón desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Farasdués, desde donde ha seguido la reunión del Cecopi que se ha celebrado a las 09.30 horas.
Menor tensión entre los vecinos de Uncastillo
En Uncastillo se ha notado cierta mejoría anímica entre los vecinos. El nivel de tensión es menor por las noticias positivas que llegan del incendio forestal en las Cinco Villas. Hay tanto jovenes como mayores voluntarios que ya llevan dias el en pueblo contribuyendo en todo lo que pueden, tanto en reparto de comida, como en logistica y transporte de bienes e incluso personas de pueblos vecinos. Información de Martín Vital
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