Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio Cinco VillasExzaragocistas en el MundialIncendio Cinco VillasReal ZaragozaDe Illueca a Nueva YorkCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Directo | El incendio de las Cinco Villas, por fin estabilizado tras calcinar 15.000 hectáreas

La evolución del incendio forestal de las Cinco Villas ha puesto en alerta a los municipios de Biel, Isuerre, Longás y Lobera de Onsella tras una jornada en la que las que el fuego estuvo contenido y no avanzó gracias al operativo de extinción y a las condiciones meteorológicas

Vídeo | Los equipos de extinción continúan trabajando en el incendio de las Cinco Villas

Vídeo | Los equipos de extinción continúan trabajando en el incendio de las Cinco Villas

Jaime Galindo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. T. B.

David Chic

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza | Ejea de los Caballeros

El incendio forestal de las Cinco Villas sigue muy activo y afecta ya a 15.000 hectáreas en un perímetro de 80 kilómetros que si bien sigue "fuera de capacidad de extinción", no ha experimentado avances durante la pasada madrugada. Pese a esta evolución positiva, el Gobierno de Aragón insiste en que todavía no se puede dar por estabilizado el fuego y las labores de este domingo se van a centrar en reforzar ese perímetro, evitando tanto reproducciones interiores como saltos fuera de él.

Además, continúan desalojadas unas 1.000 personas pertenecientes a seis localidades: Uncanstillo, Asín, Luesia, Orés, Malpica de Arba y Petilla de Navarra, este último en la comunidad vecina. Otros 10 municipios están en prealerta por si el avance del fuego obligara a evacuarlos. Son Biel, Biota, Castiliscar, Fuencalderas, Isuerre, Layana, Lobera de Onsella, Longás, Sádaba, Sos del Rey Católico.

Noticias relacionadas

Siguen también cortadas 5 carreteras: A-1204, entre Farasdués y Luesia, entre los puntos kilométricos 13 y 32; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel, entre los puntos kilométricos 74 y 34; la ZP-1301, entre Uncastillo y Biota, entre los puntos kilométricos 6 y 22; la ZP-1303, entre Asín y Orés, entre los puntos kilométricos 0 y 6; y la ZP-1403, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 2,5 y 16.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
  2. Casa Pedro, el mítico restaurante de Zaragoza, renace con nuevo nombre y local: 'Ya era hora de hacer este cambio
  3. Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
  4. En las granjas arrasadas de Uncastillo: 'No entiendo cómo ha podido pasar esto en un solo día
  5. El incendio de las Cinco Villas acorrala Uncastillo y fuerza el desalojo de cinco pueblos
  6. La tarde en la que el fuego atrapó a los bomberos en Asín: 'El viento nos dejó sin salida: tuvimos que cruzar el frente de llamas
  7. El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados
  8. El 112 pone en preaviso a 1.000 habitantes de otros cuatro pueblos de las Cinco Villas ante una posible evacuación

Directo | El incendio de las Cinco Villas, por fin estabilizado tras calcinar 15.000 hectáreas

Directo | El incendio de las Cinco Villas, por fin estabilizado tras calcinar 15.000 hectáreas

El incendio de Orés da un respiro y abre la puerta al regreso de los evacuados: "Vamos a empezar la vuelta a la normalidad"

El incendio de Orés da un respiro y abre la puerta al regreso de los evacuados: "Vamos a empezar la vuelta a la normalidad"

Alerta: denuncian nuevos fraudes que suplantan la marca de Ibercaja

Alerta: denuncian nuevos fraudes que suplantan la marca de Ibercaja

Los nervios por el fuego se van de Sos del Rey Católico: "Corrían más las llamas que el camión de bomberos, pero ya está todo bien"

Los nervios por el fuego se van de Sos del Rey Católico: "Corrían más las llamas que el camión de bomberos, pero ya está todo bien"

Canfranc vuelve a salir a la calle por la reapertura: "Cada vez que parece que avanzamos, retrocedemos tres pasos"

Canfranc vuelve a salir a la calle por la reapertura: "Cada vez que parece que avanzamos, retrocedemos tres pasos"

La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero en La Almunia de Doña Godina

La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero en La Almunia de Doña Godina

Azcón, sobre el incendio de las Cinco Villas: "Hoy es el primer día que respiramos"

Azcón, sobre el incendio de las Cinco Villas: "Hoy es el primer día que respiramos"

Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila

Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila
Tracking Pixel Contents