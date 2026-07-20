Francia retrasa hasta 2035 la reapertura del Canfranc: "Ya estamos hartos de excusas"

Francia ha vuelto a retrasar la reapertura de la línea ferroviaria del Canfranc. Ahora, la SNCF habla de 2035 como la fecha prevista para la reapertura de la línea ferroviaria transfronteriza que lleva ya más de 50 años cerrada, en concreto, desde 1970. El retraso a la infraestructura aparece en la última documentación que maneja sobre el proyecto el operador ferroviario francés, pero no constan con concreción los motivos de ese nuevo retraso. Cabe recordar que hace apenas 10 años, allá por 2015, se hablaba de una puesta en servicio en 2028 que entonces parecía demasiado lejana y hoy suena a pura quimera.

Será en 2028 cuando se cumplan precisamente cien años de la apertura la conexión internacional que unía Aragón con Francia, con la línea ferroviaria entre Canfranc y Pau, un 18 de julio de 1928. Sin embargo, el centenario de esta efeméride no se verá correspondido con la reapertura de la reivindicada vía férrea, sino para hablar del enésimo retraso en una infraestructura que supondría una ventana a Europa desde Aragón, ayudaría a consolidar las relaciones entre Aragón y el Estado francés y que está llamada a convertirse en una línea clave para el transporte de mercancías entre países, en un contexto de lucha contra el cambio climático y de reducción de gases de efecto invernadero.

“Ya es una falta de respeto a Aragón y a España. Técnicamente no hay ninguna explicación que justifique ese nuevo retraso de reapertura para 2035, pero esa fecha aparece en el último dossier y en uno de los gráficos en los que, hasta ahora, ponía 2032”, explica por vía telefónica Benjamín Casanova, portavoz de CREFCO.

Para las organizaciones que llevan décadas reivindicando la reapertura de la línea de tren, estos últimos documentos de SNCF han caído como un jarro de agua fría. “Ya estamos hartos de excusas. Con la tecnología actual no pueden poner el desnivel ni las rampas de excusa. Objetivamente no hay motivos para el retraso, más allá del desinterés del lado francés. Siempre hay un estudio nuevo que hacer, una encuesta pública… solo son procedimientos que ayudan a retrasarlo todo”, añaden desde CREFCO. E insisten: “Plantear la reapertura en 2035 pasa de todo lo admisible”. Y lo que para ellos es más grave: "Hablan de un nuevo retraso que no está justificado técnicamente en ningún sitio".

Reivindicación en la Estación Internacional de Canfranc

Por eso este próximo 19 de julio, el domingo más próximo a la fecha de apertura de la línea en 1928, la manifestación en Canfranc tendrá motivos de sobra, y nada optimistas. “Estamos enfadados porque después de 56 años siempre pasa algo, es inadmisible y no tiene justificación”, recalcan desde CREFCO, donde cada vez creen más que se trata de un problema de voluntad política. “Si no quieren abrirlo, que lo digan. Pero todos los informes recomiendan la apertura, España ha hecho obras muy importantes y en el proyecto de la SNCF está todo perfectamente detallado y saben lo que tienen que hacer”, subrayan.

Así, este domingo, en la Explanada de la Estación Internacional de Canfranc, a las 12 horas, tuvo lugar una manifestación y protesta por estos últimos retrasos. Además, la acción ha estado acompañada de una intervención novedosa que busca remover conciencias al otro lado de los Pirineos: "Junto al Ayuntamiento de Canfranc, pondremos cintas en la antigua valla de la estación para que la gente escriba sus deseos de reapertura".

La última encuesta pública

La última encuesta realizada por el Gobierno francés a través de SNCF finalizó el perido de alegaciones el pasado 5 de julio. Pero la exposición de esas alegaciones, en opinión de CREFCO, refleja que se trata de cuestiones menores que no pueden poner en jaque un proyecto de una envergadura semejante. "Hay alegaciones a nivel municipal con cuestiones muy concretas y que tienen pequeñas afecciones, fácilmente subsanables, como que digan que una catenaria entra en un poste. En ningún caso en las alegaciones pone que haya que hacer un cambio sustancial del proyecto", recalca Casanova, por lo que no entienden ese nuevo retraso que llevaría la reapertura, de producirse, a 2035.

Según consta en la documentación oficial francesa, el "proyecto de reapertura de la línea ferroviaria Pau-Canfranc se centra en los acondicionamientos y trabajos de adaptación de la infraestructura ferroviaria en un tramo de 85 kilómetros, entre Pau y la entrada del túnel del Somport, así como los servicios asociados que se prevén: la recuperación de la oferta de servicios para viajeros regionales e internacionales, y organización de la oferta del transporte de mercancías".

Con este objetivo, SNCF y la región Nueva Aquitania tienen ya definidos los pasos y la actuación necesaria para la rehabilitación de los 85 kilómetros de vía afectados por el proyecto. En concreto, para el tramo Pau- Bedous, actualmente en circulación, la planificación frances concluye que "necesitaría trabajos de reelectrificación de la línea (y la instalación de postes y de catenarias), la adaptación de la infraestructura ferroviaria (con l acreación una subestación eléctrica) y los cruces". Y para el tramo Bedous-Canfranc, antes del túnel con una longitud de 33 kilómetros, "que lleva sin estar en explotación desde 1970 y necesita una puesta en servicio completa así como una nnueva reelectrificación".

Entre los objetivos, destacan la mejora del servicio para los usuarios del tren, la contribución al desarrollo económico y turístico del valle del Aspe, la descarbonización del transporte en general, y la reducción del tráfico de camiones por carretera con el objetivo marcado por Europa.

En cualquier caso, los planes para la reapertura del Canfranc pasarán en 2027 uno de sus momentos cruciales, con la declaración de la inversión de "utilidad pública". A partir de ahí, según el último calendario de fases publicado, en 2028 comenzaría la fase de obras, lo que postergaría esa reapertura para 2035.