El fuego ya ha arrasado este verano 24.300 hectáreas en Aragón: una superficie tan grande como todo el término de Tarazona

Aragón está encadenando una serie de incendios forestales que llevan camino de convertir el balance anual de hectáreas calcinadas en uno de los más elevados de la serie histórica. En lo que va de año han ardido ya 24.300 hectáreas agrícolas y forestales. Esto supone perder por efecto de las llamas una superficie tan grande como todo el término de Tarazona o la cuarta parte de la capital aragonesa.

Solo entre junio y las primeras semanas de julio se han producido siete fuegos de gran entidad. Especialmente significativo es el incendio desatado en las Cinco Villas, con una gran capacidad destructiva que ya se ha tragado más de 15.400 hectáreas a falta de un recuento oficial. Este suceso se suma a un inicio de verano especialmente trágico en términos forestales que suma las 80 hectáreas quemadas en Plan, las 265 hectáreas de Loporzano, las 45 de La Fueva o las 350 de la comarca del Matarraña. Y además son focos especialmente intensos, con las aproximadamente 3.100 calcinadas en la sierra de Alcubierre y las 4.525 en Tamarite de La Litera.

En el inicio del año también han sido significativos los siniestros registrados en Zuera el 26 de marzo y en Mallén el 13 de enero, con 15 y 14,25 hectáreas quemadas respectivamente según el informe estadístico del Gobierno de Aragón. Asimismo, por volumen de superficie destacan las negligencias ocurridas en Caspe el 19 de mayo, con 11,89 hectáreas, y en Cella el 13 de enero, que afectó a 9,57 hectáreas. El registro oficial de los mayores siniestros del semestre se completa con los sucesos de Arén el 29 de mayo (8,68 hectáreas por accidente) y Alcalá de Gurrea el 5 de junio, junto a otros tres fuegos intencionados localizados en Caminreal, Boquiñeni y Novillas durante el primer cuatrimestre, con superficies situadas entre las 6,83 y las 7 hectáreas.

Este año el estudio de las causas marca un patrón similar al de años anteriores. Los datos provisionales sobre la chispa inicial de los siniestros forestales en la comunidad reflejan que la intervención humana continúa siendo el factor determinante en el origen del fuego. Según el balance acumulado hasta el 14 de junio, los incendios intencionados representan la causa principal, con un 34,72% del total de los sucesos registrados. Les siguen las negligencias, que suponen el 28,50%, y los accidentes, con un 20,73%. En menor proporción se sitúan los siniestros de causa desconocida (10,88%), mientras que los originados por causas naturales (como el impacto de rayos, un factor que crecerá conforme avanza el verano por la singularidad climática aragonesa) representan el 4,15%.

La mayor cantidad de tierra devastada por las llamas se dio en 1994. Hace 32 años, las tierras aragonesas sufrieron una oleada de incendios que se llevó por delante 32.457 hectáreas de masa forestal, según datos recopilados por el Instituto Aragonés de Estadística, a los que habría que sumar una indeterminada cifra de tierras de labranza.