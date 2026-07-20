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INCENDIOS FORESTALES

El fuego de las Cinco Villas ya es el segundo más destructor de la historia de Aragón

La evolución climática propicia incendios de más tamaño y difíciles de controlar aunque la superficie general de hectáreas quemadas va en retroceso

Superficie quemada en las Cinco Villas en el incendio declarado la semana pasada.

Superficie quemada en las Cinco Villas en el incendio declarado la semana pasada. / Jaime Galindo

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David Chic

David Chic

Zaragoza

Las llamas están consumiendo una parte significativa de las Cinco Villas. Un episodio negro que contrasta en una comunidad ha reducido notablemente el número de incendios forestales durante las dos últimas décadas y que logró acabar el pasado verano sin ningún gran incendio. Sin embargo, este episodio aún activo suma hectáreas calcinadas y lleva camino de encabezar una clasificación en la que también aparecen los fuegos de Villarluengo, Ateca, Luna o Aliaga si se tienen en cuenta la superficie total afectada. Con todo, a la hora de analizar las consecuencias de las llamas también resulta fundamental distinguir entre monte, cultivos, ubicación y otras variables.

Las condiciones climáticas de este verano, con mucho calor y fuertes vientos en unos montes cargados de combustible pueden estar detrás del cambio de tendencia en la relativa calma forestal de los últimos años. En lo que va de verano en diferentes fuegos en Aragón ya se han quemado 22.100 hectáreas. Atendiendo a la estadística de la última década, los datos oficiales muestran que de media únicamente han ardido 3.634 hectáreas anuales. El número de siniestros globales descendió de 711 en 2005 a 263 en 2025, lo que supone una reducción del 63%.

En diez años la superficie quemada presenta una tendencia descendente irregular, con picos en 2009, 2012, 2015 y 2022, año en el que ardieron 21.532 hectáreas. Esta irregularidad se debe, sobre todo, al impacto de estos grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas forestales y que concentran la mayor capacidad de daño en el territorio. Por el momento en Aragón el mayor incendio en la seria actual es el de Villarluengo que se produjo en 1994, momento en el que se arrasaron más de 16.000 hectáreas.

Listado de incendios en Aragón.

Listado de incendios en Aragón. / El Periódico de Aragón

La clasificación de los mayores incendios registrados en Aragón varía según se mida la superficie forestal o el perímetro total afectado, el cual incluye también terrenos agrícolas. Bajo el criterio de superficie total, el incendio activo en Orés ya es el segundo más extenso.

Los datos del Infoar detalla en la serie histórica consolidada desde 2005 hasta 2025 que el mayor incendio por superficie total fue el de Luna (4 de julio de 2015), con 13.889 hectáreas, de las cuales 7.160 fueron forestales y 6.728 agrícolas. El segundo lugar correspondía a Ateca (declarado un 18 de julio de 2022), con 13.488 hectáreas totales. Sin embargo, Ateca lidera la clasificación si se atiende únicamente al suelo forestal, con 11.019 hectáreas. A continuación se sitúa Añón de Moncayo (2022), con 9.223 hectáreas totales (5.891 forestales).

La lista de los diez mayores incendios del periodo se completa con Aliaga (2009, 7.301 ha), Zaragoza (2009, 6.977 ha), Calcena (2012, 4.674 ha), Montanuy (2012, 2.730 ha), Zuera (2008, 2.513 ha), Nonaspe (2022, 2.035 ha) y Torre de las Arcas (2019, 1.472 ha).

El verano suele ser negro, pues la mayoría de estos episodios se concentraron entre junio y agosto, pero el mes de marzo es el que concentra el mayor número de conatos e intervenciones, con una media de 58 incendios declarados.

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La mejora en los sistemas de extinción se refleja en el incremento de los conatos (incendios de menos de una hectárea), que pasaron de representar el 70,6% de los siniestros en 2005 al 81% en el pasado año. Desde el Infoar se reconoce que el uso de telefonía móvil, redes de emergencia y la rápida movilización de medios explican esta tendencia, aunque las condiciones meteorológicas extremas pueden desbordar la capacidad inicial de respuesta, como se está viendo este 2026 de fuegos y olas de calor.

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