El Gobierno de Aragón refuerza la seguridad industrial con miles de inspecciones tras la oleada de incendios en las plantas de reciclaje

El Gobierno de Aragón ha activado el Plan de Inspección de Seguridad Industrial 2026-2027 con el que prevé desplegar durante los dos próximos años miles de actuaciones de control en instalaciones y empresas de toda la comunidad. El programa contempla, entre otras medidas, 3.000 inspecciones en instalaciones eléctricas de baja tensión, 850 en instalaciones térmicas, 600 en sistemas de protección contra incendios, además de campañas específicas sobre empresas instaladoras y una línea de actuación dirigida a las plantas de tratamiento de residuos, uno de los sectores que más preocupación ha despertado por la sucesión de incendios registrada en los últimos meses.

El Departamento de Economía, Empleo y Competitividad, impulsor ha comenzado precisamente por este último ámbito. Las inspecciones arrancaron a finales de mayo en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) López Soriano de Zaragoza, donde se concentran seis plantas de esta tipología. En poco más de dos semanas ya se han realizado cuatro inspecciones y los trabajos continuarán hasta completar la revisión de todas las instalaciones del complejo antes de extenderse al resto de plantas de residuos existentes en Aragón. El objetivo es obtener una radiografía completa del estado de la seguridad industrial en este tipo de instalaciones, consideradas de especial riesgo.

Aunque el plan tiene carácter general y mantiene la estructura del anterior, el Ejecutivo autonómico ha reforzado las actuaciones dirigidas al sector del reciclaje ante el aumento de incidentes registrados en este tipo de instalaciones. Las inspecciones se centran en comprobar las medidas de prevención contra incendios, las condiciones de seguridad y el mantenimiento de las plantas, además de verificar el cumplimiento de la normativa técnica aplicable.

El contexto: una cadena de incendios

La campaña llega después de que el Parque Tecnológico del Reciclado haya encadenado varios incendios de gran magnitud. Solo durante este año se han producido al menos tres fuegos relevantes en distintas plantas del complejo, el último de ellos el pasado junio, cuando un incendio en una instalación de reciclaje de vehículos fuera de uso generó una gran columna de humo visible desde buena parte de Zaragoza y obligó a desplegar un amplio dispositivo de los Bomberos de Zaragoza.

Estos episodios se suman a los registrados durante 2025, cuando el parque sufrió una sucesión de incendios que provocó incluso el confinamiento preventivo de los vecinos de La Cartuja por la presencia de humo. La reiteración de estos siniestros ha incrementado la preocupación por la seguridad de unas instalaciones que almacenan grandes cantidades de materiales combustibles y ha situado al sector bajo el foco de las administraciones públicas.

Actuaciones basadas en el riesgo

El Plan de Inspección de Seguridad Industrial estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y se articula en siete programas de actuación. Las inspecciones se priorizan en función del riesgo de las instalaciones, su historial de incumplimientos, la reiteración de defectos detectados y la información obtenida en campañas anteriores, con el objetivo de dirigir los recursos hacia aquellos ámbitos con mayor impacto sobre la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

Además de las campañas sobre plantas de residuos, el programa incluye 3.000 controles de instalaciones eléctricas de baja tensión, 850 de instalaciones térmicas y 600 de sistemas de protección contra incendios durante la puesta en servicio. También prevé campañas específicas sobre instalaciones contra incendios y locales de pública concurrencia, así como 260 inspecciones a empresas instaladoras o mantenedoras, 150 controles a profesionales habilitados y la verificación del funcionamiento del Registro Industrial de Aragón. A ello se suma la actividad ordinaria de los organismos de control, con alrededor de 9.000 inspecciones anuales de ascensores, 70.000 de instalaciones de gas y 2.500 de instalaciones eléctricas de baja tensión.