Un grupo de alcaldes pirenaicos pide al Gobierno de Azcón que deje de "boicotear" la vivienda asequible

Un grupo de alcaldes del PSOE han exigido este lunes al Gobierno de Aragón que abandone la confrontación y colabore con los ayuntamientos que buscan soluciones para fomentar la vivienda asequible en las zonas ubicadas en municipios turísticos. Así lo han trasladado en una reunión celebrada en Jaca y organizada por los socialistas en el Altoaragón, en la que han participado una veintena de alcaldes y concejales de localidades como Aínsa, Biescas, Canfranc, Sabiñánigo, Jaca, Benasque, Hecho y Ansó.

El secretario general del PSOE en Huesca, Fernando Sabés, ha criticado que el gobierno autonómico de Jorge Azcón "desprecie" el esfuerzo de los alcaldes que buscan fórmulas para que vecinos y trabajadores puedan acceder a un alquiler asequible y que esté "más ocupado en la confrontación con el gobierno central que en escuchar al territorio".

Sabés ha denunciado la "soledad" de estos regidores, que atienden todos los días del año las necesidades de sus municipios sin encontrar respaldo autonómico, y ha señalado directamente la negativa del Gobierno de Aragón a declarar zonas tensionadas a localidades que ya lo habían solicitado, como Biescas y Aínsa.

En este sentido, el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha lamentado que el Gobierno de Aragón no propone medidas para aminorar esta situación, mientras que la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, ha incidido en que el precio de venta de las viviendas ha subido un 10% en el municipio y que las medidas implementadas, como regular el porcentaje de viviendas de protección oficial en la localidad, no son suficientes.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaca, Olvido Moratinos, ha pedido medidas que hagan posible construir viviendas para trabajadores y para personas que deseen tener su proyecto de vida en el medio rural. Sabés se ha preguntado qué les queda a estos alcaldes "si ya no tienen ni el respeto institucional ni el apoyo de un gobierno aragonés", al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo de Azcón un cambio de actitud hacia los ayuntamientos afectados por la falta de vivienda asequible.

Sabés ha argumentado “la soledad de estos alcaldes, que los 365 días del año atienden las necesidades reales de sus y vecinos y que en lugar de recibir apoyo del Gobierno de Aragón solo encuentran silencio y palos en las ruedas”. El socialista ha incidido en que resulta fundamental poner en marcha las medidas que contempla el Plan Estatal de Vivienda y que, entre otras mejoras, ampliarían las ayudas para acceder a alquileres asequibles. “¿Qué les queda a estos alcaldes si ya no tienen ni el respeto institucional ni el apoyo de un gobierno aragonés?”, se ha preguntado Sabés.