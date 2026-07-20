Las llamas siguen calcinando Aragón con un nuevo incendio en Ejulve: "La cosa está regular tirando a mal"

Aragón sigue afrontando uno de los veranos más complejos que se recuerdan en términos de incendios forestales. Con el gran foco de las Cinco Villas todavía sin controlar, el operativo de extinción de la comunidad trabaja desde las 17.45 horas de este lunes en un nuevo fuego declarado en el término municipal de Ejulve, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

En las labores de extinción intervienen cuatro medios aéreos, tres brigadas helitransportadas, seis brigadas terrestres, siete autobombas y un bulldozer. El fuego permanece activo se estima que ya han ardido 170 hectáreas. En estos casos, la rápida respuesta es fundamentar para controlar el perímetro antes de que supere la capacidad de extinción. Las tareas de contención seguirán durante todo el martes con más capacidad de ataque desde el cielo.

La preocupación entre los vecinos es importante. La concejal Pilar Martín evidencia que el peligro aún está por llegar. "La cosa está regular tirando a mal", resume, pues el frente avanza en dirección de Cañizar del Olivar. El Gobierno de Aragón ha confirmado que se ha cortado la circulación en la carretera A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 27.

La zona en la que se han declarado las llamas, en el puerto de Majalinos, ya se vio afectada por uno de los grandes incendios forestales de la comunidad. En aquel momento quedaron calcinadas casi 7.000 hectáreas en julio de 2009 y con el paso de los años ha sido recuperada con una nueva cubierta vegetal. En este momento la actividad de extinción se centra en proteger las masías que se encuentran en el área de avance del fuego, según ha destacado el consejero de Medio Ambiente, Luís Biendicho. "El fuego avanza con rapidez porque es una zona reforestada", ha señalado el responsable del Ejecutivo.

Durante la noche permanecerá trabajando el operativo terrestre ya desplegado y, de cara a este martes, está prevista la incorporación de un avión bombardero con base en Caravaca y dos aviones de carga en tierra, que reforzarán los medios aéreos y terrestres ya movilizados.

La previsión meteorológica para la noche contempla vientos cambiantes, inicialmente de componente suroeste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Durante la jornada del martes se espera la entrada de viento de componente este y un descenso de la humedad relativa hasta valores del 20-25%, condiciones que serán objeto de seguimiento por parte de la dirección de extinción.

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La comunidad se encuentra en este momento en alerta roja en 20 zonas de la comunidad por las condiciones de calor. En el resto del territorio, como en el área en la que se ha declarado este nuevo fuego, se mantiene en nivel naranja.