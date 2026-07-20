Los vecinos de Luesia vuelven a casa tras un “duro” incendio: “Esto duele verlo”

La pared de una casa sirve de respaldo para Juan Montañés. Le da la sombra necesaria para observar cómo poco a poco los vecinos de Luesia van regresando a su pueblo con emoción y alivio después de varios días reubicados en alojamientos y espacios municipales por el devastador incendio que, en menos de una semana, ha arrasado 15.000 hectáreas en las Cinco Villas (Zaragoza) tras declararse el pasado miércoles en el término de la vecina localidad de Orés. Es natural de este pequeño municipio y ha sido de los primeros en llegar este lunes por la mañana.

“Llevo seis días fuera de casa, sin nada, y en aquellas condiciones… mal. Es demasiado tiempo para estar fuera de casa, y la gente joven puede estar de cualquier manera, pero los mayores… Como en casa no estás en ningún lado”, cuenta a este diario. También los vecinos de Malpica de Arba y Uncastillo pueden regresar ya a sus pueblos.

El mayor incendio que se recuerda

Juan se ha afeitado, duchado, vestido con rompa limpia. Y ya de vuelta en su pueblo natal, reconoce que “se ha hecho duro” el tiempo fuera. También le ha resultado difícil el camino de vuelta y ver cómo el paisaje que ahora rodea Luesia es de carbón. “Esto duele verlo… una cosa mala”, expresa. Recuerda incendios anteriores y asegura que “nunca había visto una arrasada como esta”.

En torno a 1.000 vecinos tuvieron que ser desalojados preventivamente porque el fuego amenazaba los núcleos urbanos. Además de los citados, de las Cinco Villas se evacuó también Orés y Asín. Aunque el incendio ya está estabilizado, sus vecinos todavía no tiene permiso para regresar a casa porque continúan las labores de vigilancia.

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Mientras Juan habla, más coches llegan a Luesia. Los vecinos se saludan, se sonríen. En el pabellón municipal se reparten aguas, zumo y comidas.