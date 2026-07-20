Yasmina Rodríguez, trabajadora de la residencia de ancianos de Luesia desalojada por el incendio de las Cinco Villas: "Lo hemos pasado muy mal”

Volver a empezar. Yasmina Rodríguez Cortés trabaja en la residencia de ancianos de Luesia, municipio del que es vecina y que hace seis días fue desalojado por un incendio que ha arrasado más de 15.000 hectáreas en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza). Los residentes, personas mayores, fueron trasladados a otro centro de la capital aragonesa en el que todavía permanecen, aunque los vecinos de los pueblos amenazados por el fuego -Orés, Asín, Uncastillo, Malpica de Arba, además de Luesia- ya han podido volver a sus casas este lunes. “En nuestro caso, creemos que los residentes volverán mañana -por este martes-”, dice confiada Rodríguez desde el pabellón municipal. El Gobierno de Aragón ha informado de que el regreso de los usuarios se hará una vez garantizada la asistencia “en perfectas condiciones” en sus residencias de origen.

Es precisamente acondicionar el centro de mayores uno de los motivos que ha llevado a Yasmina a volver a Luesia este lunes. “Unas pocas trabajadoras que hemos vuelto nos vamos a ir a la residencia a organizar”, indica a este diario. Entre sus tareas pendientes, revisar cómo están las neveras para, en caso de que sea necesario, realizar pedidos de comida, o hacer inventario de la medicación, entre otros trabajos que quedan por delante antes de que vuelvan los 30 usuarios que fueron evacuados.

Yasmina comparte que en Zaragoza han recibido un trato muy bueno, pero la estancia fuera ha sido complicado. “Como residencia lo hemos pasado muy mal”, expresa. Detalla que las trabajadoras lo han dado “todo” para hacer llevadero el desalojo, pero las personas mayores estaban “muy mal, muy desorientadas”. La suerte ha estado en que muchas familias han ido a visitarlos y ayudar en lo necesario. “La verdad que se agradece, porque ellos mismos lo necesitaban, apunta.

En imágenes I Los vecinos de Luesia vuelven a sus casas tras ser desalojados por el incendio de Orés / RUBÉN RUIZ

También describe como “dura” la vuelta a casa. Ahora, Luesia está rodeada por las cenizas, aunque gracias a las labores de extinción el fuego no entró en un núcleo urbano donde sombrea una villa de origen medieval declarada Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural (BIC).

“Esto duele mucho”, expresa. Duele aunque ya estuvieran “un poquitín acostumbrados” a ser presos del fuego, que en distintas ocasiones se ha cernido sobre la comarca de las Cinco Villas, aunque nunca con esta magnitud. “Esto va a costar mucho”, asegura la trabajadora, que recuerda además que hay otros municipios como Asín que se han visto más afectados por las llamas. “Esto va a ser horroroso… y Uncastillo, es que está devastado”, indica.

Yasmina pone en valor el trabajo de todos los medios que han colaborado en la extinción del incendio, así como el de los vecinos voluntarios, en su mayoría agricultores, y de las administraciones. Para ella también ha sido clave la colaboración de una farmacéutica “estupenda” que les ha ayudado con las medicaciones para los mayores, que se fueron de Luesia sin saber cuándo volverían.

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Ella es consciente de que queda “mucho trabajo” por delante, pero también sabe que no está sola. En su pueblo, cuenta, son “una piña”, y en estos momentos están “todos juntos”.