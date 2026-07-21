Barbastro pone el foco en la vivienda joven con el primer Salón Inmobiliario del Altoaragón

Barbastro aspira a situarse en el mapa de los grandes encuentros del sector de la vivienda con la puesta en marcha del primer Salón Inmobiliario del Alto Aragón (SiAA 2026), una cita que se celebrará del 2 al 4 de octubr y que pondrá el foco en uno de los principales desafíos del mercado residencial: facilitar el acceso de los jóvenes a este bien básico. El certamen, que tendrá como escenario el Recinto Ferial y el Centro de Congresos de la ciudad, nace con la ambición de convertirse en un referente para profesionales, empresas, administraciones e inversores del norte de España.

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Barbastro junto con la organización del salón, combinará una zona expositiva con conferencias, jornadas técnicas, espacios de networking y actividades divulgativas abiertas al público. Entre sus principales ejes estarán el acceso a la vivienda, la industrialización de la construcción, la digitalización del sector y las nuevas fórmulas de inversión inmobiliaria.

Durante la presentación, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, defendió que la ciudad reúne las condiciones para albergar un evento de estas características gracias a su ubicación estratégica y al dinamismo de su tejido empresarial. Además, subrayó que el debate sobre la vivienda resulta clave para favorecer el desarrollo económico, atraer talento y ofrecer oportunidades a los jóvenes.

Por su parte, la concejala de Desarrollo, Silvia Ramírez, destacó que el objetivo del consistorio es convertir el salón en algo más que una feria comercial. Según explicó, pretende ser un foro permanente de reflexión y colaboración donde administraciones, empresas y profesionales puedan compartir experiencias y plantear soluciones a uno de los principales retos sociales y económicos actuales: facilitar el acceso a la vivienda.

Un sector en plena transformación

El director del salón, José María Gómez, enmarcó la iniciativa en un momento de profundos cambios para el mercado inmobiliario, marcado por el incremento de los precios, la escasez de vivienda disponible, la falta de mano de obra especializada, el aumento de los costes de construcción y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial.

En este contexto, el encuentro reunirá durante tres días a promotores, arquitectos, constructoras, entidades financieras, empresas tecnológicas, universidades e inversores para debatir sobre cuestiones como la construcción industrializada, las tecnologías PropTech, el análisis de datos, la inteligencia artificial aplicada al sector o fórmulas emergentes de financiación como el crowdfunding y la tokenización de activos inmobiliarios, que permiten fraccionar la inversión en inmuebles mediante tecnología blockchain.

Barbastro exhibe su crecimiento residencial

La organización también pone el foco en la propia evolución urbanística de Barbastro como ejemplo del potencial residencial del territorio. Según los datos presentados, actualmente existen 145 viviendas en distintas fases de desarrollo en la ciudad y está prevista la transformación del sector de Campo Escolapios, donde podrán levantarse hasta 600 nuevas viviendas tras culminarse la planificación urbanística y las infraestructuras impulsadas por el Ayuntamiento.

Los promotores consideran que estas actuaciones evidencian que Barbastro no solo quiere participar en el debate sobre la vivienda, sino también incrementar de forma efectiva la oferta residencial para responder al crecimiento demográfico y económico.

Un observatorio permanente sobre la vivienda

Como uno de los legados del salón, la organización creará el Observatorio SiAA, un grupo de trabajo que recopilará información sobre la evolución del mercado inmobiliario español, elaborará estudios y formulará propuestas sobre oferta, demanda, regulación y tendencias del sector. Sus conclusiones se trasladarán posteriormente a administraciones públicas y organizaciones empresariales.

Además de su vertiente profesional, el salón tendrá un marcado carácter divulgativo. La entrada será gratuita y el programa incluirá demostraciones de viviendas modulares e industrializadas, conferencias, talleres, exhibiciones de arte urbano, actividades infantiles, zonas gastronómicas y espacios destinados a acercar al público las nuevas tendencias del mercado residencial.

Con esta primera edición, el Ayuntamiento de Barbastro confía en consolidar un evento capaz de atraer empresas e inversión, reforzar la proyección económica del Alto Aragón y convertir a la ciudad en un punto de referencia para el debate sobre el futuro de la vivienda en España.