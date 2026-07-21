Biscarrués recupera el sonido de sus cuatro joyas: así ha sido la minuciosa restauración
La operación culmina un proyecto iniciado hace más de un año para restaurar artesanalmente las cuatro campanas, incluyendo una de 1584
Biscarrués ha vivido este martes una jornada para el recuerdo con la subida de las cuatro campanas restauradas a la torre de la iglesia. Tras varias horas de un laborioso trabajo, las campanas han vuelto a ocupar el lugar desde el que, durante siglos, han acompañado la vida del pueblo.
La operación resultó especialmente compleja en el caso de las dos campanas de mayor tamaño, cuyo peso obligó a realizar delicadas maniobras de elevación con una gran grúa y un preciso trabajo de los especialistas encargados de la instalación.
Con este momento culmina un proyecto que comenzó hace más de un año y que ha requerido meses de restauración artesanal y un intenso trabajo de coordinación. Cada una de las campanas ha sido desmontada, trasladada al taller, limpiada y restaurada cuidadosamente para recuperar su sonoridad original, sustituyendo además los antiguos yugos deteriorados por otros de madera, más respetuosos con su funcionamiento tradicional. El proceso ha permitido conservar unas piezas de extraordinario valor histórico y garantizar que continúen formando parte del paisaje sonoro de Biscarrués durante muchas décadas más.
Entre las campanas recuperadas destaca Santa María, fundida en 1584, una auténtica joya del patrimonio histórico de Biscarrués y testigo de más de cuatro siglos de historia. Junto a ella vuelven a sonar San Sebastián, de 1814, además de Santa Quiteria y Jesús, José y María, de época más reciente, completando un conjunto campanero que ha anunciado durante generaciones las fiestas patronales, las celebraciones religiosas, los acontecimientos más importantes de la vida del municipio e, incluso, ha servido como medio de aviso y comunicación para los vecinos.
Esta restauración ha sido posible gracias al compromiso y la colaboración de numerosos vecinos, familias y personas vinculadas a Biscarrués, que han querido contribuir a conservar un legado recibido de nuestros antepasados para transmitirlo a las generaciones futuras. Un ejemplo de cómo la unión de un pueblo puede hacer realidad un proyecto del que todos pueden sentirse orgullosos.
La celebración culminará el próximo sábado 1 de agosto, a las 20.00 horas, con la inauguración oficial de las campanas restauradas, la presentación del proyecto, la actuación del Coro de Biscarrués, el esperado primer bandeo y un encuentro popular para celebrar que las campanas vuelven a sonar sobre el pueblo.
Quienes todavía deseen colaborar con la restauración pueden seguir haciéndolo mediante donativos a las cuentas de la Parroquia de Biscarrués, formando parte de este proyecto de recuperación patrimonial y dejando también su huella en esta historia colectiva.
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