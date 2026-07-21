Carpetazo a 17 plantas solares promovidas en Zaragoza por una empresa andaluza de renovables

El Gobierno de Aragón ha puesto fin a uno de los mayores paquetes de proyectos fotovoltaicos pendientes de autorización en el término municipal de Zaragoza. La Dirección General de Energía y Minas del Ejecutivo autonómico ha denegado la autorización administrativa previa y de construcción de 17 plantas solares -de 5 megavatios (MW) cada una– promovidas por sociedades del grupo andaluz Arena Green Power, una decisión que liquida una cartera de pequeñas instalaciones cuya tramitación se había iniciado hace más de dos años.

El carpetazo afecta a casi una veintena de proyectos -denominado Los Vientos, La Pinta 5 y 6, La Niña 5 y 6, La Santa María 4, El Descubrimiento 69, 73, 74, 85, 100, 116, 117 y 118, Cabo Leeuwin, Cabo de Hornos y Riberas del Ebro 1- que estaban previstos en diferentes suelos del término municipal de capital aragonesa y sumaban en torno a 85 MW de potencia instalada. Aunque los expedientes fueron presentados por distintas sociedades, todas ellas forman parte del mismo grupo empresarial, que articuló el desarrollo mediante sociedades vehículo, una fórmula habitual en el sector renovable.

El elemento determinante para el rechazo de todos los proyectos ha sido el informe desfavorable emitido por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. Los servicios municipales concluyeron que las instalaciones proyectadas no resultaban compatibles con el planeamiento urbanístico vigente al emplazarse sobre terrenos en los que el PGOU no permite este tipo de implantaciones o incumplían determinaciones aplicables al suelo no urbanizable. Al tratarse de un informe preceptivo y vinculante dentro de la tramitación, la Dirección General de Energía y Minas no podía otorgar las autorizaciones solicitadas.

Desestimiento de la empresa

De hecho, tras conocer el criterio negativo del consistorio zaragozano, Arena Green Power comunicó el desistimiento de las solicitudes. Pese a ello, el Gobierno de Aragón continuó la tramitación administrativa de los expedientes hasta resolver formalmente su denegación.

Las resoluciones suponen un importante revés para la compañía andaluza, especializada en el desarrollo de proyectos renovables. En 2023, la empresa contrató al banco de inversión Rothschild para buscar un socio que aportara entre 200 y 300 millones de euros con el objetivo de impulsar una cartera superior a 2,2 gigavatios y alcanzar los 4 GW en 2025. Hasta entonces había protagonizado operaciones relevantes, como la venta a Endesa de 519 MW fotovoltaicos en Huelva.

El traspié en Zaragoza se suma a las dificultades encontradas por la compañía en otros territorios. En Navarra, donde anunció inversiones superiores a 450 millones de euros para desarrollar 113 proyectos eólicos y fotovoltaicos, el Gobierno foral ya había rechazado hace medio año decenas de iniciativas de Arena Green Power tras emitir numerosas declaraciones de impacto ambiental desfavorables, según informó el diario digital Navarra Capital. Estos reveses han obligado a la empresa a replantearse parte de su estrategia de inversión.