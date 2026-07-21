Amazon abrirá el 7 de septiembre su nuevo centro logístico de La Muela (Zaragoza), con el que reforzará su operativa de envíos rápidos en España al centralizar la distribución de los productos más vendidos de la plataforma. La planta, que se pondrá en marcha con 100 trabajadores e irá sumando efectivos de forma progresiva hasta alcanzar los 600, tendrá capacidad para almacenar cerca de 8,9 millones de pedidos como cremas, cepillos de dientes, piensos y chucherías para mascotas o carretes de camáras analógicas, entre otros.

La multinacional fundada por Jeff Bezos quiere más fluidez en su negocio de envíos exprés (apoyado en la suscripción Prime), por lo que ha reconvertido la nave industrial que abandonó a finales de 2023 en un centro "único" en España y que apenas tiene réplicas en Europa. Funcionará como un almacén de almacenes, exactamente igual que el macroalmacén que tiene en Plaza, pero en este caso enfocado a esos productos de alta rotación. De este modo, recibirá entre 30 y 35 camiones al día cargados con palés de mercancías que serán clasificadas en La Muela antes de volver a la carretera rumbo a los 13 centros de primera milla o media milla que Amazon tiene repartidos por España. Desde ahí, la red de distribución llegará a los centros de última milla, como se denomina a las instalaciones de proximidad.

Así es el centro logístico de La Muela (Zaragoza) desde el que Amazon distribuirá sus productos más vendidos en España / Pablo Ibáñez

"Vamos a añadir una capa más a nuestra red de distribución nacional. Es un centro único en España, centrado en ser lo más rápidos que nos sea posible para entregar los pedidos allí donde se demandan", ha señalado Jaime González del Palacio, el director de la planta, en una visita organizada para los medios de comunicación a la obras de acondicionamiento. En la puesta a punto de las instalaciones se han invertido cerca de 100 millones de euros, aunque solo 30 se corresponden con el equipamiento que ahora se está instalando en la planta ubicada en el polígono industrial Centrovía. Los otros 70 se desembolsaron en la compra de la nave y la maquinaria para un proyecto al que la multinacional renunció a finales de 2023, aunque nunca se desvelaron los motivos detrás de tal operación más allá de un cambio en la estrategia global de la firma.

La compañía se halla inmersa en la contratación de personal para comenzar la operativa en apenas un mes y medio. La actividad comenzará con unos 100 trabajadores, una plantilla que irá creciendo de forma progresiva acompañando el volumen de mercancías gestionadas por la planta hasta alcanzar los 600 puestos de trabajo dentro de tres años, según ha explicado el director de la planta de ZAZ8, denominación con la que se conoce en la jerga de Amazon al centro logístico de La Muela.

Altas estanterías y tres sistemas de clasificación

Los operarios de varias subcontratas trabajaban este martes en la instalación de las tecnologías de Amazon en el interior de la nave, que cuenta con una superficie de 30.000 metros cuadrados. Los altos estantes en los que se ubicarán los pedidos una vez lleguen los camiones de distribución se dividen en tres tipos: uno destinado a los palés con productos de elevada rotación, otro en el que se depositarán cajas a nivel suelo y, por último, unos pasillos más estrechos en los que se ubicarán algunos productos más "aleatorios", ha señalado el director de la planta, que destaca la robotización de la operativa.

Los muelles de carga están orientados a la entrada y salida natural hacia la autovía A-2 que conecta Zaragoza con Madrid y Barcelona, lo que convierte el polígono de La Muela en una ubicación idónea para la actividad logística.

El acceso a las instalaciones está presidido por un mural del artista zaragozano Diego Vicente, donde se reflejan algunos símbolos aragoneses, como el león, la basílica del Pilar o el Pirineo.