Una educadora del centro de menores de Movera sufre una nueva agresión por parte de un joven tutelado: "Estamos ante un goteo continuo"

Nuevo episodio de violencia en los servicios de acogida de Aragón. Una agresión con notable violencia en la noche del lunes a una educadora social en el centro de acogida que se encuentra en el barrio zaragozano de Movera vuelve a evidenciar la situación crítica del sector. Según han confirmado fuentes conocedoras de la realidad del recurso, el menor que golpeó a la trabajadora pasó la noche arrestado y ya ha sido trasladado a otra instalación.

Los responsables del centro denuncian que estas situaciones son "un goteo continuo" que se agravan por la falta de recursos y por la mala distribución de los menores, juntando en los mismos espacios a jóvenes con necesidades diferentes. En esta ocasión, el caso del agresor llevaba un mes estaba creando problemas por su falta de integración y porque trataba de tomar el liderazgo del grupo de residentes. La educadora, que ahora se encuentra de baja, ya había recibido amenazas y gestos agresivos.

El detonante de la agresión fue un conflicto generado después de que otro de los menores tutelados prendiera fuego a un papel y se generara un primer altercado. Con este joven la educadora tuvo un primer rifirrafe que se convirtió en agresión con el menor expulsado del centro. La trabajadora llegó a recibir fuertes golpes en la cara.

La llegada de la Policía Nacional y las propias recriminaciones de los residentes sirvieron para reconducir la situación. El agresor acabó engrilletado y pasando la noche en la comisaría del Actur.

Esta nueva agresión en el centro de Movera llega después de que el pasado mes de mayo fuera el propio Gobierno de Aragón el que difundiera otra agresión a una trabajadora denunciando una “gravísima actitud hostil" de otro menor.

Desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección llevan varios años alertando sobre las malas condiciones del sector en la comunidad. Una realidad que se traduce en precariedad laboral y en episodios de violencia que acaban sufriendo los trabajadores, como es el caso de esta semana. La ausencia de medios y la falta de control ante los perfiles que tienen que atender en su día a día provoca impotencia. Los servicios residenciales de protección y reforma de menores en Aragón están atendidos por más de 600 trabajadores que atienden cerca de 720 plazas en pisos y centros especializados.