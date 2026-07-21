Los empresarios aragoneses y valencianos harán frente común en el corredor Cantábrico-Mediterráneo

El presidente de CEOE Aragón, Benite Tesier, mantendrá este jueves, día 23 de julio, una reunión con su homólogo de CEOE Valencia, Vicente Lafuente, en el que se abordará el estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto, en el que el Ministerio de Transportes ha descartado la doble vía electrificada prevista para el resto del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

"Llevamos ya tiempo dialogando y hablando y nos pareció muy necesario el visibilizar y materializar un encuentro juntos, de los empresarios aragoneses y los empresarios valencianos, uniendo nuestras fuerzas en un mensaje que creo que tiene que acabar siendo un mensaje nacional, donde sin duda pediremos también ayuda a CEOE nacional para que nos ayude a impulsar un mensaje claro". La reunión se celebrará en Valencia.

En una entrevista en el programa Buenos días Aragón, de Aragón TV, Tesier ha añadido que "el Gobierno central no puede dejar de realizar y acometer lo que son las inversiones estratégicas, que pueden dotar a nuestro país y a nuestro ecosistema empresarial de la competitividad necesaria para seguir compitiendo en esa liga de champions haciendo el símil del fútbol, que recientemente hemos ganado, que jugamos en nuestras empresas. El eje Cantábrico- Mediterráneo es absolutamente necesario y esencial".

El representante de la patronal aragonesa ha subrayado que "este cambio de estratégico de comunicación lo que haría además es reducir notablemente las emisiones de CO2 porque todo el tráfico de Sagunto a Zaragoza se está produciendo en estos momentos mayoritariamente por carretera, con las emisiones correspondientes y también con los riesgos que ese tráfico conlleva en la seguridad vial".

Ecosistema empresarial

Asimismo, Tesier ha argumentado que "transformar todos esos flujos o la mayoría de ellos a una ruta ferroviaria, lo que haría además de dotar de competitividad al ecosistema empresarial sería emitir muchas menos emisiones. Por lo tanto, parece mentira que muchas veces nos nos envolvemos en la bandera verde, pero luego cuando tenemos que acometer con valentía proyectos estratégicos lo hacemos de una manera tibia". Por ello, "lo que vamos a hacer es unir una voz potente y fuerte en ese sentido".

Benito Tesier tampoco ha descartado llevar a cabo otro tipo de acciones. "Si es necesario acudiremos a los distintos ministerios responsables de la materia, por supuesto que lo haremos".

El presidente de CEOE Aragón ha manifestado que "España tiene recursos económicos para acometer infraestructuras estratégicas de este tipo, lo importante es que no se dispersen, que no se utilicen para otros medios o para otras prioridades que no son las estratégicas del país".

Ha apostillado que "este es un ejemplo en el que nos estamos uniendo los aragoneses, los valencianos, los navarros, los cántabros. Un eje Cántabrico-Mediterráneo uniría y facilitaría lo que es la competitividad de plantas como Mercedes en Vitoria, Stellantis en Aragón, Volkswagen en Navarra o Ford en Valencia y, también dotaría a esa industria de la automoción y a otras de una competitividad mayor".

Tesier ha aseverado "no podemos dejar de tener músculo, no podemos dejar de tener fuerza y no podemos dejar de acometer las decisiones que son necesarias para hacer a nuestro país más competitivo, no nos lo podemos permitir".

Absentismo

Benito Tesier ha dicho que "estamos llegando casi a un 8% de porcentaje de asentismo o ausentismo. Nosotros lo que planteamos desde CEOE es un análisis muy claro, si hace diez años estábamos en la mitad del porcentaje, está claro que el sistema y la forma de actuar y de proceder ha cambiado y se han establecido otro tipo de prioridades que no eran las que había hace diez años".

Por ello, "tenemos que trabajar todos juntos en un problema que tenemos común, 34.000 millones de euros de coste al año, un 3% del PIB de España, sencillamente no nos lo podemos permitir".

Ha abundado en que "si hay problemas en la sanidad, si hay problemas de colapso a la hora de realizar pruebas, si tenemos en determinadas lesiones en las que vemos que se está alargando la recuperación de las personas, todos estos son frentes comunes en los que tenemos que trabajar juntos. Debatiendo entre nosotros y no tensionando la relación, buscando una culpabilidad de alguien, no vamos a solucionar el problema. La prioridad es solucionar el problema y el problema de la salud de las personas".