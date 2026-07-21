Los evacuados de Molinos por el incendio de Ejulve: “Estábamos en la cama y tuvimos que desalojar"

Sergio Soler es vecino de Molinos (Teruel) y hace 24 horas que está fuera de casa. Como el resto de molinenses, ha pasado la noche en el pabellón de Alcorisa que el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón han habilitado para alojar a los evacuados por el incendio de Ejulve. También sus padres han dormido allí, en una medida preventiva tomada para proteger a la población de un fuego que ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas.

“La mayoría de gente no ha dormido, estaba ahí con la incertidumbre, con que de repente estás en la cama, te hacen bajar, etc”, comparte a la salida del pabellón municipal de la localidad vecina. Pero más allá de esa “intranquilidad” de no estar en casa, Sergio asegura que les está atendiendo “muy bien”.

Han desayunado y comido en el pabellón, y allí se quedarán hasta nuevo aviso. “Esta mañana nos han dicho que probablemente nos vamos a tener que quedar otro día más. Eso se hace pesado, pero por lo demás, bien”, expresa. También han evacuado La Cañadilla y Cirujeda, dos pedanías del municipio de Aliaga, por la evolución del fuego.

Los vecinos de Molinos recibieron el aviso del desalojo este lunes por la noche. Primero, por un bando municipal, luego por la Guardia Civil y finalmente también con un aviso Es-Alert. “La mayoría evacuó”, cuenta Soler, señalando que la mayoría se han desplazado en coche.

Aunque se ha tomado esta medida preventiva, Sergio no cree que el núcleo urbano vaya a arder por un incendio. "Se podría quemar lo de alrededor, pero no hay nervios, realmente el pueblo se desalojó por el humo”, apunta.

Él también vivió el incendio de Aliaga-Ejulve en el año 2009. Por aquel entonces apenas llevaba unos meses en su pueblo natal, al que regresó después de pasar un tiempo fuera. “Lo recuerdo porque ayudamos a extinguir el incendio cuando se metía hacia el pueblo”, comparte. Cuenta que entonces no fueron evacuados, que no se tomaban esas medidas preventivas que agradece con profundidad.

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Sergio explica que la mayoría de la población de Molinos está alojada en el pabellón de Alcorisa o en el albergue, salvo algunos pocos que “se han quedado en el pueblo cuidando de sus explotaciones ganaderas”. “Han dicho que había algo de cenizas”, cuenta.