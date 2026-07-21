Las exportaciones de Aragón suben un 4% hasta mayo y ya superan los 6.500 millones de euros

Aragón mantiene una evolución positiva de su sector exterior en 2026, con un crecimiento acumulado de las exportaciones del 4% entre enero y mayo hasta sumar 6.511,7 millones de euros, según los datos del Informe Mensual de Comercio Exterior. Para la consejería de Economía del Gobierno de Aragón, este dato refleja la solidez del tejido industrial e internacionalizado de la comunidad, especialmente en sectores estratégicos como la automoción, la alimentación y los bienes de equipo.

Por el contrario, y de acuerdo con los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones aragonesas se redujeron en mayo un 4,7% respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en 1.361,2 millones, mientras que en el conjunto de España la caída fue del 0,9%. Por su parte, las importaciones aragonesas descendieron un 20,8% interanual en mayo, hasta 1.179,8 millones de euros, en contraste con la evolución nacional, donde las compras al exterior aumentaron un 14,4%.

Como consecuencia, Aragón registró en mayo un superávit comercial de 181,4 millones de euros, frente al déficit de 8.244,8 millones de euros contabilizado en el conjunto del país. La tasa de cobertura alcanzó el 115,4%, muy por encima de la media nacional, situada en el 80,8%.

Por sectores, las exportaciones aragonesas continuaron lideradas en mayo por el sector del automóvil, con ventas al exterior por valor de 373,6 millones, el 27,4% del total. Le siguieron Alimentación, bebidas y tabaco, con 274,6 millones (20,2% del total), y Bienes de equipo, con 231,4 millones (17%). Estos tres grandes sectores concentraron más del 64% de las exportaciones aragonesas del mes.

Respecto a las importaciones, los Bienes de equipo encabezaron las compras exteriores con 336 millones (28,5% del total), seguidos de las Manufacturas de consumo, con 298,9 millones (25,3%) y de los Productos químicos, con 166,7 millones (14,1%). En el acumulado de enero a mayo, Aragón mantiene un superávit comercial de 267,3 millones de euros, contribuyendo a compensar parcialmente el déficit comercial español, que asciende a 25.094,4 millones de euros en ese mismo periodo.

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La Consejería ha hecho hincapié en que la fortaleza exterior de la comunidad también se refleja en una tasa de cobertura del 104,3% en el conjunto del año, lo que supone 17,5 puntos por encima de la media nacional, situada en el 86,8%. "Estos datos ponen de manifiesto la capacidad competitiva de las empresas aragonesas en los mercados internacionales y la fortaleza de una economía cada vez más orientada hacia la exportación", ha subrayado el Departamento de Economía.