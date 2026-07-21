El Gobierno de Aragón nombrará un coordinador para defender el corredor Cantábrico-Mediterráneo

El Gobierno de Aragón nombrará un coordinador para impulsar y defender el corredor Cantábrico-Mediterráneo tras la publicación del estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto por parte del Ministerio de Transportes. El Ejecutivo autonómico ha anunciado además que presentará alegaciones al documento y coordinará una respuesta conjunta con las administraciones y el tejido empresarial de los territorios afectados.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha explicado este martes en Teruel que el Gobierno de Aragón creará una estructura específica dedicada exclusivamente al seguimiento de este proyecto ferroviario. Ha señalado que el objetivo será coordinar el trabajo técnico e institucional, mantener la interlocución con las comunidades autónomas por las que discurre el corredor y reforzar su impulso.

López ha avanzado que en los próximos días se dará a conocer la persona que asumirá esa responsabilidad y ha indicado que contará con una elevada cualificación técnica y un amplio conocimiento del trazado ferroviario y de las necesidades de Aragón en relación con esta infraestructura.

El consejero también ha confirmado que el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones al estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto y ha precisado que ese trabajo se coordinará con los ayuntamientos de las tres capitales vinculadas al corredor, así como con la confederación empresarial de Aragón y con organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana.

Durante su intervención, López ha reiterado que el Gobierno de Aragón mantiene como objetivo una doble vía electrificada para tráfico mixto de viajeros y mercancías y ha afirmado que esa solución es la que permitirá aprovechar la posición estratégica de Teruel como eje de conexión entre el puerto de Valencia y los puertos del Cantábrico. Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico mantiene contactos desde hace más de un año con la Autoridad Portuaria de Valencia y con representantes empresariales valencianos para impulsar esta infraestructura.

Según ha manifestado, la propuesta presentada por el Ministerio no responde a las necesidades de desarrollo del corredor ni a las oportunidades logísticas que ofrece para Aragón y la Comunidad Valenciana. López también ha anunciado la firma de un convenio de cuatro años con el Colegio de Ingenieros de Caminos para reforzar el trabajo técnico relacionado con el corredor Cantábrico-Mediterráneo, un acuerdo que permitirá disponer de apoyo especializado para el seguimiento del proyecto y para otras actuaciones ferroviarias estratégicas para la comunidad autónoma.