El incendio de Plan (Huesca) continúa activo y el de Orés (Zaragoza) permanece estabilizado

Mientras todos los ojos están puestos este martes en Ejulve (Teruel), donde otro incendio ha obligado al desalojo de la localidad de Molinos tras quemar más de mil hectáreas, en Plan continúa activo el incendio que comenzó hace cuatro días y que está siendo difícil de controlar. "Se está actuando con todos los medios aéreos, tanto de DGA como de empresas privadas contratadas para la emergencia", ha afirmado Bermúdez de Castro, que ha recordado las pendientes de más del 90% que dificultan e impiden la actuación de los agentes en determinadas zona de Plan.

El fuego ha quemado provisionalmente entre 80 y 100 hectáreas y continúa condicionado por la complejidad del terreno y por su comportamiento topográfico. La mayor actividad suele producirse a partir del mediodía, cuando la caída de material puede generar carreras ascendentes y pequeños reposicionamientos de la cola y los flancos. "Durante las últimas horas se han registrado carreras dentro de zonas ya quemadas, con una ampliación muy limitada del perímetro", según la DGA.

"Parte del incendio puede abordarse desde tierra, aunque en amplias zonas el riesgo para el personal impide el acceso de las cuadrillas", han añadido. Por esto mismo, la estrategia se centra por ello en mantener el fuego con medios aéreos hasta su extinción y desplegar personal terrestre únicamente en los puntos que reúnen condiciones de seguridad.

Durante la jornada trabajarán cinco medios aéreos, con apoyo de personal en tierra en las zonas accesibles. El dispositivo contará además con un bombardero y con dos bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Siguen las restricciones en las Cinco Villas

Por su parte, el incendio de Orés, que ha arrasado en las Cinco Villas más de 15.000 hectáreas, ha evolucionado "muy bien durante la noche", según ha detallado el consejero de Interior, sin incidencias relevantes. Solo quedan "reproducciones muy pequeñas" y la DGA aspira a "cambiar en pocas horas el nivel del incendio".

El operativo continúa con las labores de vigilancia y el enfriamiento de puntos calientes. Se prevé continuar desescalando progresivamente el número de recursos desplegados en función de la evolución del incendio. Durante este martes trabajan en la zona seis cuadrillas terrestres y cinco autobombas.

La Guardia Civil continúa prestando atención a los ciudadanos y mantiene los cortes y restricciones de acceso mientras prosiguen las labores de extinción. Una vez que el incendio pueda darse por controlado, se analizará la apertura de las carreteras principales, manteniendo restringido el acceso a las zonas quemadas situadas fuera de las vías.

También se valorará durante la jornada el regreso de las personas mayores trasladadas a residencias de Zaragoza. El retorno no se producirá hasta que los centros de sus municipios de origen se encuentren en perfectas condiciones de seguridad y funcionamiento.

La previsión meteorológica contempla viento del suroeste durante la mañana, con alguna racha de oeste al mediodía, y un cambio posterior a noroeste hasta aproximadamente las 20.00 horas. Después se impondrá el viento del norte, con rachas que podrán alcanzar los 30 kilómetros por hora, aunque la intensidad tenderá posteriormente a disminuir.

Las temperaturas continuarán siendo elevadas y la humedad relativa se ha recuperado hasta valores próximos al 70%. No se espera actividad convectiva significativa, aunque no puede descartarse alguna tormenta aislada con muy poca precipitación