Pilar Gil (Iberia Compositech): “El autoconsumo cubre hasta el 37 % de nuestro consumo eléctrico total”

Iberia Compositech se ha consolidado en apenas cuatro años como una de las compañías industriales con mayor crecimiento de Aragón. Especializada en ingeniería y fabricación de piezas en materiales compuestos para sectores tan exigentes como la aeronáutica, el espacio, la defensa o la automoción, la empresa ha acompañado su expansión con una apuesta por la eficiencia energética.

Junto a Octopus Energy ha desarrollado un proyecto de autoconsumo fotovoltaico que ya cubre una parte importante de sus necesidades eléctricas y que ahora amplía con una segunda fase que incorpora almacenamiento energético.

- Iberia Compositech nació en 2021 y en muy poco tiempo ha multiplicado su tamaño. ¿Cómo resumiría la evolución de la empresa y cuál ha sido la clave de este crecimiento tan rápido?

- Empezamos como un proyecto pequeño, impulsado por nuestro CEO, Víctor Sanz, que fundó la empresa y hoy somos alrededor de 156 personas, con el objetivo de llegar a una plantilla de entre 200 y 220. Además, estamos ampliando nuestras instalaciones de 1.250 a 8.000 m² para acompañar ese crecimiento. La clave ha sido apostar desde el principio por sectores muy exigentes como el aeronáutico, defensa, espacio y automoción e invertir de forma anticipada en construir unas capacidades industriales a la altura de lo que esos clientes demandan. Eso, junto a un equipo comprometido, es lo que nos ha permitido crecer tan rápido.

- Trabajan para sectores como la aeronáutica, el espacio, la defensa o la automoción, donde los estándares de calidad son especialmente elevados. ¿Qué exige un mercado como este a una empresa industrial?

- Son mercados que exigen unos estándares de calidad muy elevados, trazabilidad total de los procesos y de los materiales, y una fiabilidad en cada pieza que entregamos. Eso se traduce en certificaciones, tenemos la ISO 9001 y la EN 9100, y estamos en proceso de obtener la NADCAP, en un control de procesos muy riguroso y en una inversión constante en tecnología y en personas cualificadas. En el fondo, trabajar para estos sectores te obliga a tener una cultura de mejora continua y de excelencia en todo lo que haces

- Ese crecimiento también ha venido acompañado de una mayor demanda energética. ¿Hasta qué punto el suministro eléctrico se ha convertido en un factor estratégico para una industria como la suya

- Muchísimo. La fabricación de composites es muy intensiva en energía: el curado en autoclave, las máquinas CNC, los procesos térmicos y las salas con condiciones controladas consumen mucha electricidad. A medida que hemos crecido, esa demanda no ha parado de aumentar, hasta el punto de que el suministro eléctrico ha dejado de ser solo una cuestión de coste para convertirse en un factor estratégico. De hecho, la potencia máxima que podíamos demandar de la red se nos estaba quedando corta para la nueva actividad, así que garantizar energía en cantidad, en coste y en estabilidad, es hoy una parte importante de nuestra planificación industrial.

"El suministro eléctrico ha dejado de ser solo una cuestión de coste. Ahora es un factor estratégico" Pilar Gil Melendo — Responsable de Marketing y Comunicación de Iberia Compositech

- ¿Qué les llevó a apostar por un proyecto de autoconsumo junto a Octopus Energy y cuáles eran los principales objetivos que perseguían?

- Fue una decisión estratégica liderada por Víctor Sanz. Nos movían tres objetivos. El primero, reducir y dar estabilidad al coste energético en una etapa de fuerte crecimiento. El segundo, nuestra apuesta por la sostenibilidad: estamos trabajando para obtener la certificación ISO 14001. Y el tercero, superar la limitación de potencia de la red: generando nuestra propia energía renovable in situ conseguimos sumar potencia a la disponible en red y desbloquear capacidad para la nueva actividad. El autoconsumo con Octopus Energy respondía a las tres cosas a la vez.

- La primera fase de la instalación lleva ya un tiempo funcionando. ¿Qué balance hacen de estos primeros meses y qué resultados han obtenido hasta ahora?

- El balance es muy positivo. La fase 1, instalada el año pasado, son 176 paneles y 102 kWp en el faldón sur de una de nuestras naves, básicamente lo que cabía en esa cubierta. Con ella, el autoconsumo cubre de media en torno al 20 % de nuestro consumo eléctrico total, y en los días más favorables llega hasta el 37 %. Para una actividad tan intensiva en energía como la nuestra, eso se nota en la factura cada mes y, sobre todo, nos aporta previsibilidad para planificar. Nos ha servido además para confirmar que la apuesta tenía todo el sentido y para dar el paso a una segunda fase mucho más ambiciosa.

- Ahora están culminando una segunda fase mucho más ambiciosa, con una nueva instalación fotovoltaica y una batería de almacenamiento. ¿Qué supone este proyecto para la actividad diaria de Iberia Compositech?

- La fase 2 es una instalación independiente de 560 paneles y 330 kWp, a la que sumamos una batería de gran formato de 125 kW / 265 kWh; en conjunto con la fase 1 llegaremos a 736 paneles y 432 kWp. Para el día a día supone un salto importante: no solo más autoconsumo y más ahorro, sino sobre todo más capacidad. La batería nos permite almacenar la energía que generamos de más y utilizarla cuando la necesitamos, y la combinación de fotovoltaica y almacenamiento nos ayuda a superar la limitación de potencia de la red que teníamos. En la práctica, es lo que nos permite alimentar lo nuevo y seguir creciendo con más autonomía energética.

Iberia Compositech ha puesto en marcha la segunda fase de su proyecto de autoconsumo. / SERVICIO ESPECIAL

- Además del ahorro económico, ¿qué otros beneficios aporta el autoconsumo a una empresa que trabaja para sectores tan exigentes? ¿Influye también en aspectos como la sostenibilidad o la relación con sus clientes?

- Sí, el ahorro es importante, pero no es lo único. En sostenibilidad, poder demostrar que una parte relevante de nuestra energía es autoconsumo solar encaja de lleno con nuestra estrategia ambiental y con el objetivo de certificarnos en ISO 14001. Y en la relación con los clientes es cada vez más determinante: en sectores como la aeronáutica, la defensa o la automoción, los grandes contratistas nos piden cada vez más credenciales ambientales en sus cuestionarios de proveedores, así que esto se convierte también en un argumento de competitividad. A eso se suma una mayor autonomía y resiliencia energética, que para una empresa como la nuestra, vale mucho.

- Durante todo este proceso, ¿cómo ha sido la colaboración con Octopus Energy? ¿Qué aspectos destacaría de su forma de trabajar?

- La colaboración ha sido muy cómoda durante el proyecto. Nos han acompañado desde la ingeniería y el diseño hasta la ejecución, adaptando los tiempos a nuestra operativa para no interferir en la producción. Destacaría sobre todo que entienden cómo trabaja un cliente industrial y que no se han limitado a instalar paneles: nos ayudaron a plantear una solución que, además de ahorro, resolvía un problema real como la limitación de potencia de la red. Ese enfoque, más de socio que de proveedor, es lo que más valoramos.

- Iberia Compositech continúa creciendo y ampliando instalaciones. ¿Qué papel cree que jugará la generación renovable propia en el futuro desarrollo de la empresa?

- Importante. A medida que estamos creciendo y ampliando instalaciones, la generación de energía renovable propia no será solo una fuente de ahorro, sino un elemento estructural que nos da capacidad, previsibilidad de costes y autonomía. Seguiremos valorando sumar más almacenamiento e incorporar otros elementos, como la recarga de vehículos. Para nosotros, energía y crecimiento industrial van a ir de la mano.

- Cada vez más empresas industriales se plantean invertir en autoconsumo, pero muchas todavía tienen dudas. Desde su experiencia, ¿qué les diría a quienes estén valorando dar este paso?

- Que lo miren como una inversión estratégica y no como un gasto. Para una empresa industrial, el autoconsumo aporta ahorro y previsibilidad, pero también sostenibilidad y, en muchos casos, algo que no siempre se ve al principio: capacidad y autonomía energética para poder crecer. Y que se rodeen de un buen socio técnico, porque marca la diferencia y hace que un proyecto que parece complejo sea mucho más sencillo de lo que uno imagina. Nuestra experiencia ha sido muy positiva.