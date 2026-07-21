Una premiada 'startup' aragonesa busca un inversor tras entrar en concurso de acreedores

La empresa aragonesa Abora Solar, una de las startup más reconocidas de los últimos tiempos por su innovación en el nicho de las placas solares híbridas, ha entrado en concurso de acreedores. Las dificultades financieras que arrastra la compañía desde 2023 han llevado a la compañía fundada por Alejandro del Amo a solicitar voluntariamente la antigua suspensión de pagos, un paso que el pasado 17 de junio autorizó la Sección de Lo Mercantil del Tribunal de instancia de Zaragoza para activar el mecanismo que puede salvar de la quiebra a la empresa, que cuenta ahora con una plantilla de 15 trabajadores.

Fuentes de la empresa se muestran "optimistas" con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores a través de una reestructuración de la deuda, cuya cuantía no ha sido desvelada, dado que encadenan "cuatro trimestres consecutivos de resultados positivos", lo que evidencia que "la empresa es viable". Por ello, la compañía está en busca de un socio inversor que aporte en torno a un millón de euros para adelgazar la mochila de deuda que carga la sociedad, aunque el pasivo es bastante superior a esa cifra. "Estamos convencidos de que con una aportación de un millón de euros y el saldo positivo que estamos logrando en los últimos trimestres podemos reflotar el negocio", insisten desde la compañía.

Paneles híbridos de Abora Solar / E. P.

Abora Solar es una sociedad fundada en el año 2017 en base a la idea de fabricar los paneles solares híbridos "más eficientes del mundo", lo que permite generar electricidad y disponer de agua caliente al mismo tiempo. Durante sus primeros años de vida, la empresa experimentó un importante crecimiento gracias a su afán exportador (venden su producto a 39 países y en 2022 abrieron una sede en Francia) y a su capacidad para levantar importantes rondas de financiamiento. La más importante la cerró a finales de 2023, cuando formalizó una ampliación de capital de 2,64 millones de euros al mismo tiempo que se mudaban a unas nuevas instalaciones en el polígono Malpica. Allí cuentan con tres líneas de producción que les permiten fabricar 180.000 paneles al año.

Una fallida estrategia de crecimiento

La compañía vivía una época dorada en la que acumulaba galardones y el reconocimiento del sector de las energías renovables. Incluso llegó a ser finalista del premio Pyme del Año en 2022, organizado por Cepyme y el Banco Santander de ámbito nacional y uno de los más prestigiosos que reparte el tejido empresarial español. Era el momento de dar un salto de categoría y consolidar el crecimiento de la compañía con una plantilla que alcanzaba los 38 empleados, pero una estrategia fallida dio al traste con sus planes y comenzó a generar una deuda que ha terminado con la empresa declarando su insolvencia.

"Hubo un cambio en la estrategia comercial. Habíamos crecido trabajando con el cliente final y se pasó a apostar por hacer alianzas con multinacionales. Dejamos de generar demanda en el mercado y se empezó a generar la deuda", señalan las citadas fuentes de la compañía, que reiteran: "Hemos regresado al modelo anterior y hemos encadenado cuatro trimestres en positivo. La tendencia es clara, estamos remontando".

La mochila que carga ahora Abora Solar es demasiado pesada para levantar a pulso la situación financiera que atraviesa, pese a que factura por encima de los 2,5 millones de euros al año. Sea como fuere, el deudor no ha solicitado la liquidación. La administración concursal encargada del caso es Concursos Bajén y Roca S.L.P, radicada en Zaragoza.

Uno de los elementos más valiosos de la compañía son las patentes propiedad de la empresa. Una de ellas, registrada como aHTech, genera electricidad y agua caliente de manera simultánea con la mayor eficiencia en el mercado. En este sentido, posee un 89% de rendimiento, según acreditan desde la compañía en base a la certificación europea Solar Keymark, y proporciona los mayores ahorros y las mayores reducciones de emisiones de CO2 a sus clientes.