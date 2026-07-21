El regaliz de Pina de Ebro triunfa en los Premios BBVA a la producción sostenible

Tararaina es una cooperativa de iniciativa social y sin ánimo de lucro que desarrolla un modelo basado en la economía social, la producción ecológica y la transformación alimentaria. Su trabajo está dirigido especialmente a crear empleo para personas en situación de vulnerabilidad y a reforzar la colaboración con administraciones, entidades sociales y centros de innovación. El regaliz de palo se cultiva y transforma bajo criterios ecológicos. Además de recuperar un producto ligado históricamente al territorio, el proyecto permite devolverlo al mercado para su consumo directo y para su uso en infusiones, elaboraciones artesanales y cocina creativa.

El obrador se ha construido siguiendo criterios de bioconstrucción y eficiencia energética, con placas solares, aislamiento realizado con lana de oveja local y materiales de proximidad. El cultivo aprovecha el riego natural de las zonas inundables del río, mientras que los restos generados durante la producción se gestionan mediante compostaje local. La recuperación del regaliz ha permitido que un cultivo que estaba desapareciendo vuelva a formar parte del paisaje y de la actividad diaria de Pina de Ebro. El reconocimiento ayudará ahora a que ese trabajo sea conocido más allá de Aragón y a que el producto llegue también a la cocina de los hermanos Roca.

Séptima edición de los Premios a los Mejores Productores Sostenibles

Los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles reconocen cada año diez iniciativas del ámbito agroalimentario, desde la agricultura y la ganadería hasta la pesca, la elaboración y la transformación de alimentos, que han integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio. Como parte del reconocimiento, los productos seleccionados protagonizarán una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca y contarán con un plan de difusión nacional para ampliar la visibilidad de los proyectos y acercar su trabajo a nuevos públicos.

La elección de los ganadores ha correspondido a un jurado formado por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA, que ha actuado como oficina técnica especializada. El proceso ha partido de una visión amplia de la sostenibilidad, valorando la solidez económica de cada iniciativa, el relevo generacional, su impacto social, la creación de empleo y su contribución al entorno. También se han tenido en cuenta la innovación en los procesos productivos, la diferenciación de los alimentos, la participación en proyectos de investigación, las certificaciones de calidad y aspectos ambientales como el uso eficiente de los recursos, la gestión del agua, la reducción de la huella de carbono y el tratamiento de los residuos.

Premio de 5.000 euros

Esta edición ha incorporado, además, un premio especial dotado con 5.000 euros para reconocer una iniciativa desarrollada en un municipio de menos de 5.000 habitantes. El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha explicado que estos premios permiten identificar proyectos que están avanzando en la transformación del sector agroalimentario, “integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio de forma real y medible”. Asimismo, ha destacado la importancia del sector primario para generar alimentos, favorecer el equilibrio territorial y mantener la actividad económica y el empleo en las zonas rurales.

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Por su parte, Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, ha puesto en valor el trabajo de quienes mantienen vivo el territorio y demuestran que es posible “innovar sin perder el vínculo con la tierra”. Los diez ganadores se sumarán a los 56 anteriormente reconocidos, de entre más de mil candidatos en el global de ediciones, y pasarán a formar parte del mapa de la producción sostenible de estos premios.