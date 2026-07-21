La resistencia de José Luis en Luesia para combatir las llamas desde el tractor: "Estábamos salvando lo nuestro, es nuestra forma de vida"

José Luis Escabosa ve llegar a los de siempre, los de Luesia. El agricultor y ganadero es uno de los pocos vecinos que ha permanecido en el pueblo los últimos días mientras las llamas avanzaban por las Cinco Villas calcinando miles de hectáreas. Junto a otros compañeros del sector, ha colaborado en la extinción del incendio "siempre bajo la tutela de los técnicos, de los bomberos...". Son ellos, asegura desde el pabellón de su pueblo, al que este lunes han podido regresar los vecinos, quienes mejor conocen las tierras, quienes la trabajan día a día. "No dudamos en quedarnos. ¿Quién salva lo tuyo, sino? Nosotros salvamos lo nuestro, porque es nuestra forma de vida, no podemos marcharnos a otro sitio", sostiene.

Cuenta José Luis que los agricultores de la comarca crearon un grupo de WhatsApp por el que se han estado comunicando para trasladar las necesidades más urgentes, las zonas de actuación que eran prioritarias. A partir de ahí se coordinaban para colaborar e ir priorizando lo que fuera más importante una vez la población estuvo puesta a salvo. Lo primero que hicieron fue labrar en Asín, que fue uno de los primeros pueblos amenazado por las llamas que también se han cernido sobre Orés, Malpica de Arba y Uncastillo y han puesto en preaviso a otros como Sos del Rey Católico.

José Luis recuerda el viernes (17 de julio) como un día "muy crítico", también "caótico". La suerte estuvo en que se llevó a cabo un gran despliegue de medios que desde el primer minuto luchó contra el fuego y para los que José Luis solo tiene palabras de agradecimiento. También para sus compañeros de sector. "Se han venido aquí agricultores de todas las comarcas. Había 30, 40 o 50 tractores arando alrededor del pueblo para intentar controlar las llamas, que por suerte lo controlamos, porque Luesia estaba perdido a las 12.00 horas", relata. A ello añade que ningún agricultor ha puesto problema en que araran los campos que tenían sin cosechar.

Por eso, José Luis no tuvo la sensación de que hubiera "descontrol", sino lo contrario: todos los medios (de Infoar, de la DPZ, de la UME, de otras comunidades...) y los voluntarios, siguiendo órdenes de los profesionales, fueron a una desde el pasado miércoles, cuando se desató el incendio que ha teñido de negro las Cinco Villas. Son varios días luchando contra un fuego feroz. "Nos hemos acostumbrado al ruido de los helicópteros, y eso es lamentable", expresa.

Pero para este agricultor y ganadero hay un claro inconveniente sobre el que hace tiempo que pone el foco y para el que exige soluciones: el estado de la carretera. "Hasta Farasdués hay una carretera decente, pero hasta aquí (Luesia) parece un camino asfaltado", expone, y agrega: "Supongo y presupongo que, con todo lo que con todo lo que ha ocurrido ahora, con las altas temperaturas que ha tenido que soportar el asfalto, no se habrá mejorado mucho".

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José Luis asegura que le han trasladado esta queja a la alcaldesa de Ejea de los Caballeros. "Dicen que tienen un proyecto, y ahora hace falta que algún departamento coloque el dinero", apunta. Y lo necesitan ya. "No somos ciudadanos de tercera, somos ciudadanos como todos para pagar los impuestos, y necesitamos que estén los mismos servicios que tengan en la capital, porque hoy en día, para extinguir los incendios, hace falta tener buenas comunicaciones, y es deplorable que la carretera sea tercermundista", denuncia con rotundidad. Más aún cuando hay "un tránsito considerable" de camiones.